Promi-WG: Wer zeigt sein wahres Ich?

Die zwölfte Staffel von Promi Big Brother beginnt auf SAT.1 und Joyn. Mit dabei sind unter anderem Mike Heiter, Mimi Fiedler und Max Kruse. Wer wird 100.000 Euro gewinnen?

Promi Big Brother Reality • 07.10.2024 • 20:15 Uhr

"Big Brother is watching you", mal wieder – der große Bruder schaut zu. Ja, hat er denn nach all den Jahren nicht schon genug gesehen? Offenbar nicht, so lange in der Medienwelt weiterhin frische C- bis Z-Promis nachrücken und sich dazu immer noch etablierte Stars finden, die bereit sind, altes Leid vor unzähligen Kameras neu auszubreiten, oder, ein Klassiker, endlich mal zeigen möchten, wie sie "wirklich" sind! Und dann gibt es ja auch wieder etwas zu gewinnen: Dem Nachfolger oder der Nachfolgerin von Vorjahres-Siegerin Yeliz Koç winken 100.000 Euro Preisgeld.

Zuletzt durften in der 14. regulären "Big Brother"-Staffel mal wieder die Zivilisten ran (es gewann der Berliner Illustrator Marcus Bräuer), jetzt sind erneut die "Promis" an der Reihe. Ein paar Namen wurden schon mehrere Wochen vor dem Start der zwölften Ausgabe von "Promi Big Brother" preisgegeben: Neben Reality-Star Mike Heiter sind auch Schauspielerin Mimi Fiedler ("Tatort") sowie Ex-Fußballprofi Max Kruse (seine Frau Dilara landete 2023 auf Platz sechs) dabei. Wie schon im Vorjahr kommt auch diesmal wieder ein Star über ein "Wildcard"-Verfahren in die Promi-WG (Abstimmung lief bis 30. September), über weitere Kandidatinnen und Kandidaten darf bis zum Einzug gerätselt werden – die Fans wissen ja inzwischen, wie das bei solchen Formaten so läuft.

Einzug bereits am 5. Oktober bei Joyn Wer nicht bis zum Show-Auftakt bei SAT.1 (Moderation, wie gehabt: Marlene Lufen, Jochen Schropp) am Montag, 7. Oktober, warten möchte: Bereits am Freitag, 4. Oktober, 11 Uhr, läuft bei Joyn das Aufwärmprogramm "Promi Big Brother – Der Countdown" mit ersten Eindrücken aus dem Container; am Samstag, 5. Oktober, 15 Uhr, startet dann der zweiwöchige 24-Stunden-Livestream (inklusive Einzug, ebenfalls bei Joyn). Und wem das alles noch nicht reicht: Jeweils im Anschluss an die Hauptshow sendet SAT.1 auch 2024 das Format "Promi Big Brother – Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel, die wie gewohnt das jeweilige Tagesgeschehen analysieren (und bestimmt auch wieder ein bisschen lästern).

Promi Big Brother – Mo. 07.10. – SAT.1: 20.15 Uhr

