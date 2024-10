Daniel Day-Lewis: Zurück aus dem Ruhestand für seinen Sohn

Er gilt als einer der größten Schauspieler seiner Generation und hat als einziger Darsteller drei Oscars als bester Schauspieler ("Mein linker Fuß", "There Will Be Blood", "Lincoln") gewonnen: Doch seit sieben Jahren hat Daniel Day-Lewis keinen Film mehr gedreht. Er hielt an seiner damals verkündeten Absicht fest, sich von der Schauspielerei zurückzuziehen. Bis jetzt: Wie nun bekannt wurde, kehrt Day-Lewis kehrt auf die Leinwand zurück und übernimmt die Hauptrolle im Regiedebüt seines Sohnes Ronan Day-Lewis, "Anemone".