Serienausstieg nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller verlässt Kult-Serie!

Serienausstieg

Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!

18.08.2025, 22.49 Uhr
Für die Fans ist es ein Schock: Wolfgang Hepp zieht nach über 30 Jahren einen Schlussstrich bei „Die Fallers“. Jetzt verrät der SWR die Hintergründe.
Wolfgang Hepp
Wolfgang Hepp steigt bei der SWR-Schwarzwald-Serie "Die Fallers" aus.  Fotoquelle: SWR

Serien-Abschied nach über 30 Jahren! Wolfgang Hepp wird die SWR-Serie "Die Fallers" verlassen. Das hat der Südwestrundfunk in Baden-Baden mitgeteilt.

Der Schauspieler spielte jahrzehntelang die Rolle des Familienoberhauptes und Ex-Bürgermeisters Hermann Faller in der SWR Schwarzwaldserie. Dass er sich nun für den Ausstieg entschied, habe gesundheitliche Gründe. Der 84-Jährige geht altersbedingt in Rente.

Doch ganz so schnell verschwindet Hepp nicht von den Bildschirmen. In der neuen Staffel, die ab September ausgestrahlt wird, ist Hepp weiter zu sehen. Sein letzter Auftritt bei "Die Fallers" ist erst die Folge "Kochduell" im nächsten Jahr. Voraussichtlich soll sie am 19. April um 19.15 Uhr im SWR ausgestrahlt werden.

"Sein schauspielerisches Können ist beeindruckend"

"31 Jahre sind eine stolze Zeit: Wir verbeugen uns vor einem Großen", wird Intendant Kai Gniffke in der Mitteilung des Senders zitiert. "Seine Präsenz in der Rolle des Hermann Faller und sein schauspielerisches Können sind beeindruckend – mal als polternder Patriarch, mal als leiser Beobachter."

Die Serie, die das Leben einer fiktiven Schwarzwälder Bauernfamilie in heutiger Zeit erzählt, wird an Originalschauplätzen im Schwarzwald sowie in Fernsehstudios des SWR in Baden-Baden gedreht. Start der Serie war der 25. September 1994. Jährlich erscheinen 40 neue Folgen. Neben seiner Rolle in "Die Fallers" war Wolfgang Hepp auch in zahlreichen anderen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, etwa als Kriminalrat Wolf im Ludwigshafener "Tatort".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

