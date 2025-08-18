Home News TV-News

"Promi Big Brother" startet am 6. Oktober – erste Kandidaten stehen fest

Ab in den Container!

"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!

18.08.2025, 16.24 Uhr
Die 13. Staffel von "Promi Big Brother" startet im Oktober 2025. SAT.1 gab nun die ersten Teilnehmer bekannt. Mit dabei wird unter anderem ein einstiger RTL-"Bachelor" sein, der sich der Herausforderung des Containers stellt.
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny sind die ersten Teilnehmenden der neuen Staffel von "Promi Big Brother".  Fotoquelle: Joyn/Marc Rehbeck

"Big Brother" hat TV-Geschichte geschrieben: Der Erfolgs des ursprünglich in den Niederlanden entwickelten Formats zog eine Neuorientierung des Unterhaltungsfernsehens nach sich, nach der Reality-Formate immer mehr Raum bekamen. Mit "Promi Big Brother" hat sich seitdem ein Ableger etabliert, der mit einem ursprünglich wichtigen Aspekt des Originalformats bricht: Statt "regulärer" Mitmenschen ziehen Prominente in den berüchtigten, mit Kameras ausgestatteten Container.

Am Montag, den 6. Oktober, geht "Promi Big Brother" in die 13. Runde. Nun hat SAT.1 die ersten Namen von Prominenten veröffentlicht, die sich der Herausforderung der ständigen Beobachtung stellen werden. So wird mit Sarah-Jane Wollny die Tochter der ehemaligen "PBB"-Gewinnerin Silvia Wollny Teil der Show sein. Ihr Ziel: Sie will als starke selbstbewusste Frau wahrgenommen zu werden. Dass sie in einer 13-köpfigen Familie aufgewachsen ist, sieht die 26-Jährige nur bedingt als Vorteil: "Ich komme zwar aus einer Großfamilie", sagt sie in einem von SAT.1 veröffentlichten Statement, "aber 'Promi Big Brother' ist eine andere Hausnummer".

Der Gewinner erhält ein 100.000 Euro Preisgeld!

Auch Andrej Mangold wird im Oktober in den "Big Brother"-Container ziehen. Der ehemalige Basketballstar möchte gerne zum Gruppenliebling werden. "Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben", sagt Mangold gemäß RTL-Pressemitteilung.

Derzeit beliebt:
>>Esther Sedlaczek: Comeback nach Baby-Pause mit Schweinsteiger!
>>Judith Rakers: So schmuggelte sie absurde Wörter in ihre Show
>>"Franz-Beckenbauer-Supercup: Stuttgart - Bayern": Die Premiere
>>Andrea Kiewel: Vom DDR-Schwimmstar zum "Fernsehgarten"-Star

Ob dieses Harmoniebedürfnis dem 38-Jährigen dabei im Weg stehen wird, sich zum Sieg zu kämpfen? Das jedenfalls ist trotz seiner angestrebten Position in der Gruppendynamik das Ziel des 38-Jährigen: "Ich bin gekommen, um zu bleiben, und will im Container am Ende das Licht ausmachen", sagt er selbstbewusst.

Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Nach ihrer Babypause kehrt Esther Sedlaczek zurück auf den Bildschirm. Gemeinsam mit Bastian Schweinsteiger moderiert sie das Länderspiel Deutschland gegen Slowakei und setzt ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort.
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek

Das würde sich auch lohnen: Der Star, der am Ende nicht aus dem Container gewählt worden ist, gewinnt 100.000 Euro.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Promi Big Brother" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
ARD wagt Reality-TV: Werwölfe erobern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Reality-Experiment
Michael Kessler
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!
Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Der emotionale Abschied von Wenders an Pina
"Pina – Ein Film von Wim Wenders"
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Frida Kahlo: Die unsterbliche Künstlerin
"Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo"
Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Wird der Junge seine Familie verraten?
"Tatort: Zerrissen"
"Tatort: Zerrissen"
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
Ein fahrender Philosoph
"Tage mit Naadirah"
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Ein Baby, ein Mord und viele Fragen
"Erzgebirgskrimi – Familienband"
Erzgebirgskrimi - Familienband
Sommer 1999: ZDF-Komödie mit Nostalgie, Pommes und Herzklopfen
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"