"Promi Big Brother" startet am 6. Oktober – erste Kandidaten stehen fest

"Big Brother" hat TV-Geschichte geschrieben: Der Erfolgs des ursprünglich in den Niederlanden entwickelten Formats zog eine Neuorientierung des Unterhaltungsfernsehens nach sich, nach der Reality-Formate immer mehr Raum bekamen. Mit "Promi Big Brother" hat sich seitdem ein Ableger etabliert, der mit einem ursprünglich wichtigen Aspekt des Originalformats bricht: Statt "regulärer" Mitmenschen ziehen Prominente in den berüchtigten, mit Kameras ausgestatteten Container.

Am Montag, den 6. Oktober, geht "Promi Big Brother" in die 13. Runde. Nun hat SAT.1 die ersten Namen von Prominenten veröffentlicht, die sich der Herausforderung der ständigen Beobachtung stellen werden. So wird mit Sarah-Jane Wollny die Tochter der ehemaligen "PBB"-Gewinnerin Silvia Wollny Teil der Show sein. Ihr Ziel: Sie will als starke selbstbewusste Frau wahrgenommen zu werden. Dass sie in einer 13-köpfigen Familie aufgewachsen ist, sieht die 26-Jährige nur bedingt als Vorteil: "Ich komme zwar aus einer Großfamilie", sagt sie in einem von SAT.1 veröffentlichten Statement, "aber 'Promi Big Brother' ist eine andere Hausnummer".

Der Gewinner erhält ein 100.000 Euro Preisgeld! Auch Andrej Mangold wird im Oktober in den "Big Brother"-Container ziehen. Der ehemalige Basketballstar möchte gerne zum Gruppenliebling werden. "Mein Ziel ist es, ein Mitbewohner zu sein über den man sagt: Das ist ein feiner Kerl. Empathisch, hilfsbereit und immer für gute Stimmung zu haben", sagt Mangold gemäß RTL-Pressemitteilung.

Ob dieses Harmoniebedürfnis dem 38-Jährigen dabei im Weg stehen wird, sich zum Sieg zu kämpfen? Das jedenfalls ist trotz seiner angestrebten Position in der Gruppendynamik das Ziel des 38-Jährigen: "Ich bin gekommen, um zu bleiben, und will im Container am Ende das Licht ausmachen", sagt er selbstbewusst.

Das würde sich auch lohnen: Der Star, der am Ende nicht aus dem Container gewählt worden ist, gewinnt 100.000 Euro.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!