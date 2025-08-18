Esther Sedlaczek: Comeback nach Baby-Pause mit Schweinsteiger!

Als sich Esther Sedlaczek Ende Juni vom Bildschirm verabschiedete, war der Grund für ihre nahende Auszeit nicht mehr zu übersehen. Mit kugelrundem Babybauch moderierte sie "Die große Maus-Show" im Ersten – und stellte bei der Gelegenheit auch gleich ihre Schwangerschaftsvertretung vor. Schlager-Entertainer Florian Silbereisen sei "ein wahnsinnig netter Mensch, der mit viel Demut an diese Aufgabe herangeht", fand Sedlaczek. Am Samstag, 30. August, 20.15 Uhr, können sich die ARD-Maus-Fans überzeugen, wie gut der Vertreter die Aufgabe bewältigt.

Unterdessen steht nun auch das Datum fest, an dem Esther Sedlaczek vor die Kamera zurückkehren wird. Am Donnerstag, 4. September, 20.15 Uhr, wird es so weit sein. Die frischgebackene Dreifach-Mama wird sich dann mit ihrem langjährigen Experten-Kollegen Bastian Schweinsteiger vom Spielfeldrand des Länderspiels Slowakei gegen Deutschland melden. Die Partie ist das erste deutsche Qualifikationsspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in in Kanada, Mexiko und den USA.

Esther Sedlaczek über Bastian Schweinsteiger: "Guter Mix aus Unterhaltung und Inhalt" Auf das Wiedersehen mit Experte Schweinsteiger dürfte sich die 39-Jährige besonders freuen. "Bastian und ich haben Glück, dass wir einfach vor der Kamera gut zusammenpassen", sagte die ARD-Moderatorin unlängst im Interview mit "t-online". Ihren Stil beschrieb sie als "guten Mix aus Unterhaltung und Inhalt". Sedlaczek: "Wir sind da auf einer Ebene. Wir verstehen uns gut und haben beide Spaß bei der Arbeit."

Im selben Interview lobte sie ihren Arbeitgeber für dessen familienfreundliche Haltung. Vonseiten der ARD werde es ihr leicht gemacht, "Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen". Auch hinsichtlich ihres Wiedereinstiegs dürfe sie "offen sagen, wenn ich mich noch nicht bereit fühle, das Kind auch noch nicht bereit ist und wir noch ein bisschen brauchen".

Esther Sedlaczek hat eine sechsjährige Tochter und einen vierjährigen Sohn. Ende Juli wurde die Geburt ihres dritten Kindes vermeldet. Es seien alle wohlauf, bestätigte Sedlaczeks Management gegenüber dem ARD-Magazin "Brisant".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!