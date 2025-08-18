Home News TV-News

ZDF-Doku: So groß sind die Rückstände in der Digitalwüste Deutschland!

"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"

Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz

18.08.2025, 07.40 Uhr
von Susanne Bald
Warum hinkt Deutschland in Sachen Digitalisierung hinterher? Die neue WISO-Dokumentation beleuchtet die Pläne des neuen Digitalministers Karsten Wildberger und die Herausforderungen des Mittelstands.
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann (Bild) spricht unter anderem mit dem neuen - und ersten - Digitalminister Deutschlands über die Ursachen des digitalen Stillstands und die Pläne der Regierung.  Fotoquelle: ZDF/Andreas Reeg

"Digitalwüste Deutschland" – dieser wenig schmeichelhafte Beiname begleitet die Bundesrepublik schon seit geraumer Zeit. Gemeint ist der deutliche Rückstand in Sachen Digitalisierung und technologischem Fortschritt, besonders im internationalen Vergleich. Veraltete Strukturen, ineffiziente Software, stagnierende Prozesse, mangelhafter Mobilfunkempfang und langsames Internet prägen vielerorts das Bild.

ZDF
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Dokumentation • 18.08.2025 • 19:25 Uhr

Besonders betroffen ist der deutsche Mittelstand. Ausgerechnet in der größten Volkswirtschaft der EU und einer der stärksten Volkswirtschaften weltweit kämpfen viele Unternehmen mit digitalen Defiziten. Wie kann das sein? Welche Versäumnisse gab es? Diesen Fragen widmen sich Anja Kollruß und Kim Uhlich am frühen Montagabend in der "WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?". Der Untertitel lautet: "Mittelstand zwischen Tradition und Transformation".

Änderung seit Mai: So reagiert die Bundesregierung auf das Digital-Desaster

Ein Hoffnungsschimmer: Seit Mai hat Deutschland erstmals einen eigenen Digitalminister – Karsten Wildberger (CDU). Doch warum erst jetzt? Hat die Politik den digitalen Wandel verschlafen? Was will das neue Bundesministerium für Digitales erreichen? Wird nun endlich ernst gemacht mit der Modernisierung? Antworten darauf sucht Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams "Wirtschaft/Finanzen", im Gespräch mit dem neuen Minister.

Derzeit beliebt:
>>"Mels Block" im ZDF: Tragikomödie über Armut, Erfolg und alte Wunden
>>"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)": Die Erfolgs-Doku geht weiter
>>"Wim Wenders: Der ewig Suchende": Das ARTE-Spezial zum 80. Geburtstag
>>"Die Jägerin - Riskante Sicherheit": Kritik zum ZDF-Krimi mit Nadja Uhl

Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!
Jana Ina Zarrella spricht im Podcast mit Barbara Schöneberger über die Bedeutung von Privatsphäre und ihre heimliche Leidenschaft für Promi-Klatsch. Lästern beide Moderatorinnen etwa gerne über andere?
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger

Doch allein der Blick auf die Politik greift zu kurz. Auch die Unternehmen selbst stehen in der Verantwortung. Viele Betriebe haben ihre eigenen Versäumnisse mittlerweile erkannt, doch es fehlt oft am nötigen Budget für tiefgreifende digitale Investitionen. Um den zentralen Hindernissen auf den Grund zu gehen, kommen in der Doku neben Minister Wildberger auch Digitalexpertin Aya Jaff, Managerin Julia Jäkel sowie Andrea Thoma-Böck von der "Initiative Zukunft Wirtschaft Deutschland" zu Wort.

"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?" – Mo. 18.08. – ZDF: 19.25 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Frida Kahlo: Die unsterbliche Künstlerin
"Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo"
Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Ein Baby, ein Mord und viele Fragen
"Erzgebirgskrimi – Familienband"
Erzgebirgskrimi - Familienband
Sommer 1999: ZDF-Komödie mit Nostalgie, Pommes und Herzklopfen
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
Rätselhafter Tod
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.
Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
Im Interview
Caro Cult im Interview
Tabakindustrie enthüllt: Wie "Vapen" junge Raucher anlockt
"heute-show spezial"
heute-show spezial
DFB-Pokal-Auftakt auf der Alm: Muss Bremen zittern?
"sportstudio live – DFB-Pokal, 1. Runde: Arminia Bielefeld – Werder Bremen"
Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!
Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Der emotionale Abschied von Wenders an Pina
"Pina – Ein Film von Wim Wenders"
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Wird der Junge seine Familie verraten?
"Tatort: Zerrissen"
"Tatort: Zerrissen"
"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
Ein fahrender Philosoph
"Tage mit Naadirah"
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Der Franz-Beckenbauer-Supercup
"ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München"
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Giovanni und Jana Ina Zarrella: Ihr Sohn auf dem Weg zum Fußball-Profi!
Stolzer Schlagerstar
Giovanni Zarrella und Gabriel Zarrella auf einer Tribüne in einem Fußballstadion
Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
„Wunderschön!“: Spannende Fakten zur beliebten Reisesendung im WDR
Urlaubsfeeling im TV
Bei "Wunderschön!" werden die Zuschauer an herrliche Orte mitgenommen. Moderator Stefan Pinnow war mit Guide Sanni Diesner unterwegs. Der Weg führte ihn entlang der Lahn -. Von Marburg bis zum Rhein.
Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
DVD-Highlights
Passenger
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont