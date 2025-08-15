Home News TV-News

"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig

"Tage mit Naadirah"

Die verbotenen Ausflüge der Naadirah: Ein Drama voller Brisanz

15.08.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
In "Tage mit Naadirah" von Josephine Frydetzki treffen kulturelle Unterschiede und persönliche Freiheitskämpfe aufeinander. Daniel, ein Philosophiestudent und Chauffeur, wird von Naadirah als Fluchtfahrer auserkoren, während sie sich den engen Grenzen ihres goldenen Käfigs widersetzt.
"Tage mit Naadirah"
Naadirah (Kenda Hmeidan) weiß Daniel (Christoph Humnig) für sich einzunehmen.   Fotoquelle: ARTE/Departures Film/Kerstin Stelter
"Tage mit Naadirah"
Cem (Mehmet Yilmaz, links), Daniel (Christoph Humnig, Mitte) und Samu (Cedrik Ziouech) kümmern sich als Fahrer um die Sonderwünsche ihrer reichen Auftraggeber.   Fotoquelle: ARTE/Departures Film/Kerstin Stelter
"Tage mit Naadirah"
Naadirah (Kenda Hmeidan) wählt Daniel (Christoph Humnig) als ihren persönlichen Fahrer aus.   Fotoquelle: ARTE/Departures Film/Kerstin Stelter
"Tage mit Naadirah"
Seine Freundin Jenny (Katharina Bach) und ihr Sohn Jonathan (Karlo Gruber) bedeuten Daniel (Christoph Humnig) viel. Doch glücklich wirkt die Beziehung nicht.   Fotoquelle: ARTE/Departures Film/Kerstin Stelter
"Tage mit Naadirah"
Daniel (Christoph Humnig) hat Philosphie studiert. Inzwischen arbeitet er als Chauffeur.  Fotoquelle: ARTE/Departures Film/Kerstin Stelter

"Wer von uns beiden ist freier?", fragt Daniel (Christoph Humnig) in einer Vorblende die junge Frau, die er durch die Stadt chauffiert. Es ist gewissermaßen die Kernfrage, um die sich das ruhige Melodrama "Tage mit Naadirah" von Josephine Frydetzki (Regie und Buch) und Gisela Wehrl (Buch) dreht. Daniel hat eigentlich Philosophie studiert, doch inzwischen arbeitet er als Chaffeur für seinen zukünftigen Schwiegervater Frank (Christian Kuchenbuch). Der bemüht sich um die Gunst eines vermögenden Geschäftsmanns aus Katar, der für eine Operation nach Leipzig gereist ist, im besten Fall aber auch von einem hochdotierten Deal überzeugt werden soll. Damit dieser zustande kommt, sollen Daniel und seine Kollegen die mitgereiste Familie des Kunden rund um die Uhr versorgen.

ARTE
Tage mit Naadirah
Fernsehfilm • 15.08.2025 • 20:15 Uhr

Ausbruch aus dem goldenen Käfig

Naadirah (Kenda Hmeidan), die Tochter der Geschäftsmannes, wählt Daniel als ihren persönlichen Chauffeur aus. Kein leichter Job für den jungen Mann, denn Naadirah hat ihren eigenen Willen und der geht weit über die Grenzen ihres goldenen Käfigs hinaus. Die Aussicht, dass sie schon bald verheiratet werden soll, schmeckt der jungen Frau gar nicht. Also beginnt sie Daniel mehr und mehr für kleine Ausflüchte aus ihrem streng kontrollierten Alltag auszunutzen.

"Tage mit Naadirah" ist ein vielschichtiges Sozialdrama, das zahlreiche relevante Themen wie arrangierte Ehen, eigene Lebenskonzepte und kulturelle Unterschiede anspricht. Leider gerät der 90-Minüter trotz aller gesellschaftlicher Relevanz ein wenig langatmig, was sicher auch an der tristen-düsteren Szenerie liegt. Kenda Hmeidan und Christoph Humnig können als Hauptdarsteller jedoch überzeugen.

Derzeit beliebt:
>>"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": Kritik zum Selbstfindungs-Film mit Ronja Rath
>>"DFB-Pokal Auftakt": Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen im ZDF
>>Wim Wenders wird 80 - ARTE würdigt seine ikonischen Werke
>>„Gossip“: Wie Beth Ditto mit Punk-Pop die Nullerjahre veränderte

Tage mit Naadirah – Fr. 15.08. – ARTE: 20.15 Uhr

Ton-Ärger bei Roland Kaisers Mega-Konzert in Dresden
Die Kaisermania 2025 am Dresdner Elbufer bot live ein unvergessliches Erlebnis. Doch TV-Zuschauer klagten über miserable Tonqualität, was zu zahlreichen Beschwerden führte.
Kaisermania-Tonpanne
Roland Kaiser (73) bezaubert mit seiner "Kaisermania" auf dem Areal der Filmnächte am Elbufer in Dresden die Zuschauer. Unzufriedenheit gab es hingegen im Rahmen der TV-Übertragung.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Hendrik Duryn als "Der Lehrer": Sechs neue Folgen angekündigt!
Serien-Fortsetzung
Schauspieler Hendrik Duryn steht in der Rolle des Stefan Vollmer in einem Klassenzimmer vor der Tafel.
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"
Auch nach 20 Jahren noch aktuell: ARTE widmet Andreas Dresen einen Filmabend
"Sommer vorm Balkon"
Sommer vorm Balkon
Das verlorene Paradies: Mykonos im Wandel der Zeit
"Mykonos – Super Paradise"
Mykonos - Super Paradise
Schockierende Enthüllungen: Der dunkle Schatten der Gucci-Dynastie
"Gucci"
Gucci
Geheimnisse der Sachsen: Krieger oder Seefahrer?
"Die Sachsen – Piraten. Heiden. Kaiser"
Die Sachsen - Piraten. Heiden. Kaiser
Zoran Đinđić: Vom Hoffnungsträger zum Opfer
"Das Attentat – Geheimoperation Belgrad"
Das Attentat - Geheimoperation Belgrad
Oasis kehren zurück: Reunion-Tour der Britpop-Ikonen
"Oasis: Supersonic"
Oasis: Supersonic
Wenn Atommächte wackeln: Pakistan im Brennpunkt
Pakistan – Atommacht unter Druck
Pakistan - Atommacht unter Druck
Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Andrea Kiewel: Die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin im Überblick
„Kiwi" und die Liebe
Andrea "Kiwi" Kiewel ist mit einem israelischen Ingenieur und Reservisten verlobt.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Verbotene Episoden: Warum werden diese "Tatort"-Folgen versteckt?
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Audrey Tautous neue Wege: Was macht der "Amélie"-Star heute?
Privatleben
Audrey Tautou
Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
Die unglaubliche Karriere der Sarah Brightman
Musikalische Ikone
Sarah Brightman
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Stephen King wäre stolz – Filmkritik zu „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“
Neuer Horrorthriller
Ein Kind steht nachts vor einem Fenster.
Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig