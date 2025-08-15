"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig

"Wer von uns beiden ist freier?", fragt Daniel (Christoph Humnig) in einer Vorblende die junge Frau, die er durch die Stadt chauffiert. Es ist gewissermaßen die Kernfrage, um die sich das ruhige Melodrama "Tage mit Naadirah" von Josephine Frydetzki (Regie und Buch) und Gisela Wehrl (Buch) dreht. Daniel hat eigentlich Philosophie studiert, doch inzwischen arbeitet er als Chaffeur für seinen zukünftigen Schwiegervater Frank (Christian Kuchenbuch). Der bemüht sich um die Gunst eines vermögenden Geschäftsmanns aus Katar, der für eine Operation nach Leipzig gereist ist, im besten Fall aber auch von einem hochdotierten Deal überzeugt werden soll. Damit dieser zustande kommt, sollen Daniel und seine Kollegen die mitgereiste Familie des Kunden rund um die Uhr versorgen.

Tage mit Naadirah Fernsehfilm • 15.08.2025 • 20:15 Uhr

Ausbruch aus dem goldenen Käfig Naadirah (Kenda Hmeidan), die Tochter der Geschäftsmannes, wählt Daniel als ihren persönlichen Chauffeur aus. Kein leichter Job für den jungen Mann, denn Naadirah hat ihren eigenen Willen und der geht weit über die Grenzen ihres goldenen Käfigs hinaus. Die Aussicht, dass sie schon bald verheiratet werden soll, schmeckt der jungen Frau gar nicht. Also beginnt sie Daniel mehr und mehr für kleine Ausflüchte aus ihrem streng kontrollierten Alltag auszunutzen.

"Tage mit Naadirah" ist ein vielschichtiges Sozialdrama, das zahlreiche relevante Themen wie arrangierte Ehen, eigene Lebenskonzepte und kulturelle Unterschiede anspricht. Leider gerät der 90-Minüter trotz aller gesellschaftlicher Relevanz ein wenig langatmig, was sicher auch an der tristen-düsteren Szenerie liegt. Kenda Hmeidan und Christoph Humnig können als Hauptdarsteller jedoch überzeugen.

Tage mit Naadirah – Fr. 15.08. – ARTE: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.