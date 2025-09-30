Home News TV-News

Sandra Maischberger: Gäste & das Thema heute am 30.09.2025

ARD-Talkshow

Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen

30.09.2025, 13.03 Uhr
von Annika Schmidt, Charlotte Leutloff
In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen. Hier bekommst du immer aktuell die Infos über Gäste und Themen.
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.  Fotoquelle: WDR/Peter Rigaud

In ihrer Talkshow diskutiert Sandra Maischberger regelmäßig über politische und gesellschaftliche Fragen. Hier bekommst du immer aktuell die Infos über Gäste und Themen.

Das Konzept der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger, die mittlerweile nur noch schlicht "maischberger" heißt, unterscheidet sich etwas von anderen Polit-Talks wie "Anne Will" oder "Hart aber fair". Maischberger behandelt in ihrer Sendung gleich mehrere Themen der Woche. Bestimmte Gäste äußern sich nur zu einem bestimmten Thema. In den anderen Talkshows diskutieren alle Gäste zu einem einzigen Thema. Maischberger hat zudem des Öfteren Promis aus dem Show-Business zu Gast, die über ihr Leben berichten.

Die nächste Sendung von "maischberger" 

Die nächste Ausgabe von "maischberger" erscheint am Dienstag, dem 30. September 2025 um 22:50 Uhr. 

Derzeit beliebt:
>>Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher
>>Mit Haaren und ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
>>Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
>>"Kammerflimmern": Der härteste Zürich-"Tatort" für Grandjean und Ott?

Themen der Sendung

  • Debatte um neue Reformen in der Sozialpolitik
  • Russlands hybrider Krieg und Trumps Ukraine-Politik

Die Gäste der Sendung

  • Philipp Amthor (CDU-Politiker)
  • Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)
  • Rüdiger von Fritsch (ehemaliger Botschafter)
  • Bryan Lanza (ehemaliger Trump-Berater)
  • Bettina Böttinger (Moderatorin)
  • Helene Bubrowski (Table Media)
  • Christoph Schwennicke (t-online)

Zwei Sendungen pro Woche

Seit Mai 2022 wird die Sendung zusätzlich zum Mittwoch auch dienstags ausgestrahlt. Zum ersten Mal wurde die Talkshow 2003 gesendet. Bis 2016 lief sie dienstagabends. Zunächst hieß die Show "Menschen bei Maischberger", später dann "Maischberger" und von 2019 bis 2022 "maischberger. die woche". Über ihre Sendung und ihre Karriere spricht Sandra Maischberger auch im prisma-Podcast "Hallo!".

Übrigens: Für viele Deutsche steht die Steuererklärung an. smartsteuer hilft dir dabei, alle Dokumente auszufüllen und die maximale Rückzahlung zu erhalten. Einfach hier klicken und loslegen!*

Themen der anderen Talkshows

Neben der Talkshow mit Sandra Maischberger gibt es bei ARD und ZDF noch weitere wöchentliche Polit-Talks. Wer demnächst bei "Hart aber fair" zu Gast ist, erfährst du hier. Über die Gäste von "Maybrit Illner" informieren wir dich hier. Alles zu "Anne Will" findest du hier.

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie Du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich Dir überlassen.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "maischberger" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
Medizinische Cyber-Bedrohung
"Tatort: Kammerflimmern"
20 Jahre „Sturm der Liebe“: Sie sind das neue Traumpaar am Fürstenhof
Neue Staffel, neues Liebesglück
Sturm der Liebe
Transfrau als Lockvogel: Thea Ehre begeistert im Berlinale-Hit
"Bis ans Ende der Nacht"
Bis ans Ende der Nacht
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
„Sturm der Liebe“: Was macht die Serie seit 20 Jahren so erfolgreich?
Telenovela-Jubiläum
Sturm der Liebe
Premiere bei ntv: Friedrich Merz zu Gast bei „Pinar Atalay“
Talkshow-Premiere
Friedrich Merz
Neuzugänge bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars mischen ab Oktober mit
22. Staffel
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
„Sturm der Liebe“: Neues Traumpaar über den Drehstress am Fürstenhof
Hinter den Kulissen
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
ZDF-Reporter Mitri Sirin: "Das Internet schadet unserer Demokratie"
Meinungsfreiheit in Gefahr?
Mitri Sirin
Staatsanwältin verlässt "Tatort" Münster – das ist der Ersatz!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Verpasst? Hier kannst du „Wolfssommer – Blutige Spuren“ noch sehen!
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
Danni Büchner über die neuen Lebenswege ihrer drei ältesten Kinder
Emotionaler Abnabelungsprozess
Danni Büchner
Schock in Hollywood: Dieses Traumpaar soll sich getrennt haben
Promi-Trennung
Nicole Kidman und Keith Urban
Jana Azizi: Die wahren Gründe für das Liebes-Aus
Trennungsgründe
Jana Azizi
Neuer Paramount-Chef David Ellison: Kommt jetzt endlich "Star Trek 4"?
Nach neun Jahren
Star Trek Beyond
Drama um Josh Hartnett: Autounfall mit Polizeiwagen am Netflix-Set
Unfall in Kanada
Josh Hartnett
Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Das macht Florian Silbereisen heimlich: Barbara Schöneberger packt aus!
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Unsichtbare Grenze: Wie gespalten ist Deutschland nach 35 Jahren?
"Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten?"
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Neue Staffel von "SOKO Köln" startet dramatisch
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Spätis und Büdchen als kulturelles Erbe
"37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen"
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
„Die Giovanni Zarrella Show“
Giovanni Zarrella und Howard Carpendale
Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno
Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller
Weltruhm vor 25 Jahren
Billy Elliot - I Will Dance
"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
Reality-Show
Promi Big Brother
ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth