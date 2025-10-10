Home News Star-News

Helene Fischer stürzt ab: Bitterer Karriere-Moment für die Queen

Erfolg bleibt aus

Helene Fischer stürzt ab: Bitterer Karriere-Moment für die Queen

10.10.2025, 09.02 Uhr
von Julian Flimm
Niemand hätte damit gerechnet: Helene Fischer, sonst Garant für Erfolge, muss einen Einbruch hinnehmen. Was steckt hinter diesem plötzlichen Tief?
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Helene Fischer hat ein neues Album mit Kinderliedern veröffentlicht.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Dass Helene Fischer etwas Neues ausprobiert, kommt nicht oft vor – und dass sie damit ins Straucheln gerät, praktisch nie. Doch genau das ist geschehen: Mit ihrem aktuellen Werk „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ musste die Schlager-Ikone einen der größten Chart-Rückschläge ihrer Laufbahn hinnehmen.

Helene Fischers Neustart nach Babypause

Eigentlich hatte alles nach einem gelungenen Comeback ausgesehen. Nach ihrer zweiten Babypause meldete sich die 41-Jährige Mitte September mit einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram zurück und präsentierte ihr „Herzensprojekt“: gleich zwei Alben voller Kinderlieder. „Tanzen & Feiern“ war der Auftakt und sollte beweisen, dass Fischer auch im Bereich Kinderunterhaltung zur ersten Liga gehört.

Helene Fischer fliegt aus den Charts

Doch statt Lob und Langzeitpräsenz in den Charts folgte die Ernüchterung. Zwar reichte es gerade noch für Platz 9 beim Chart-Einstieg, doch schon eine Woche später war das Album aus den offiziellen Rankings wieder verschwunden – ein regelrechter Sturzflug für Deutschlands erfolgreichste Popschlager-Künstlerin, die mit ihren Werken sonst regelmäßig die Rankings dominiert.

Derzeit beliebt:
>>Tragischer Tod von Wanda Perdelwitz: TV-Welt in tiefer Trauer
>>„Schule am Meer“: ARD zeigt drei neue Filme mit Anja Kling & Oliver Mommsen
>>Backstage-Streit mit dieser Moderatorin: Hat Helene Fischer Allüren?
>>Ralph Siegel packt aus: Deshalb kam es nie zum Song mit Helene Fischer

Zum Vergleich: Ihr erstes Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder“ aus dem Jahr 2024 erreichte damals Platz 2 der Albumcharts und hielt sich insgesamt 16 Wochen in den Top 100. Mit dem aktuellen Werk verzeichnet Fischer dagegen die kürzeste Chartplatzierung ihrer bisherigen Karriere.



Das hat Helene Fischer für die Zukunft geplant

Für das Jahr 2025 hat die Schlagerqueen allerdings schon ein weiteres Album mit Kinderliedern angekündigt. Darüber hinaus steht eine große Tournee für 2026 im Raum.

Das könnte dich auch interessieren

Das Vermögen der Schlagerstars: So viel Geld haben Roland Kaiser & Co.
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Florian Silbereisen bei Veranstaltung rausgeworfen: „Du gehörst hier nicht hin“
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Verrückt: Das ist Florian Silbereisens spezieller Wiesn-Tipp!
Toiletten-Tipp
Florian Silbereisen auf der Wiesn
Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!
Am Ballermann
Heino
Zwei Häuser und eigenes Schwimmbad - So viel Luxus kann sich Roland Kaiser leisten
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser lachend.
Roland Kaiser mit Gesellschaftskritik im neuen Song: "Möge uns bitte einen Spiegel vorhalten"
Schlagerstar plädiert für Zusammenhalt
Roland Kaiser mit ernstem Blick auf der Bühne.
Diese neue ARD-Show moderiert Florian Silbereisen!
Neue Sendung
Florian Silbereisen
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Das Ende von "Kaisermania"? Jetzt meldet sich Roland Kaiser zu Wort
Kaisermania 2026
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
Ari sucht den Sinn: Vom Prüfungsabbruch zum Abenteuer
"Ari – Das Leben passiert nur einmal"
Ari - Das Leben passiert nur einmal
Das Geheimnis der Rosenholz-Dateien - endlich gelüftet?
"Wendezeit"
Wendezeit
Wenn Sales Manager das Krankenhaus aufmischen
"Bettys Diagnose"
"Bettys Diagnose"
Edin Hasanović: Sein „Tatort"-Name ist eine Hommage an Hanau-Opfer
Zeichen gegen Rassismus
Edin Hasanović
„Das Traumschiff” 2025: Alle Infos zu den zwei neuen Folgen!
Traumziele im ZDF
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Tatort-Stars im Gehaltsvergleich: Wer kassiert am meisten?
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Krimidinner in der ARD - Neues Live-Rätsel mit diesen Promis!
Neue Show
"Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner"
Klimaschutz-Doku für König Charles - Dafür engagiert er sich
Neue Doku
König Charles III.
Neue Kino-Highlights: "Tron: Ares", "Amrum" und "Zweigstelle"
Kino-Neustarts
Tron: Ares
Anke Engelke kontert Hass-Kommentare: "Der Mensch urteilt ohne Ahnung"
Internet-Hass
Anke Engelke
Michael Naseband bricht im Big Brother Haus in Tränen aus: "Ich bleibe lieber allein"
Schicksalsschlag
"Promi Big Brother"
Sky du Mont geht auf Silbereisen & Traumschiff los: "nicht alle Tassen im Schrank"
Scharfe Kritik
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Neue Kino-Highlights am 2. Oktober: "Momo", "A Big Bold Beautiful Journey" und "The Smashing Machine"
Kino-Neustarts
Momo
Große Sorge um Dolly Partons Gesundheit - Sie meldet sich zu Wort
Gesundheitsgerüchte
Dolly Parton
"Der Wien-Krimi - Tod im Tiergarten": Darum geht's im neuen Film mit Philipp Hochmair
Blind ermittelt
"Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Tiergarten"
"Unser erstaunlicher Po": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Evolution des Gesäßes
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
"Reykjavík 112 – Schwarzes Phantom": Darum geht's in der isländischen Krimiserie
TV-Tipp
Reykjavík 112
Diese zwei Stars fehlen in den neuen Folgen von „Dr. Nice“
Was ist los?
Der Cast von Dr. Nice
Sicherheitsbedenken beim „ZDF-Fernsehgarten“: Das ist die neue Regel
ZDF verschärft Sicherheitsvorkehrungen
Andrea Kiewel beim "Fernsehgarten"
Bill Kaulitz schwärmt in Podcast von "Tatort"-Ermittler: "Ich bin ganz verliebt"
Bill Kaulitz