Helene Fischer stürzt ab: Bitterer Karriere-Moment für die Queen

Dass Helene Fischer etwas Neues ausprobiert, kommt nicht oft vor – und dass sie damit ins Straucheln gerät, praktisch nie. Doch genau das ist geschehen: Mit ihrem aktuellen Werk „Die schönsten Kinderlieder – Tanzen & Feiern“ musste die Schlager-Ikone einen der größten Chart-Rückschläge ihrer Laufbahn hinnehmen.

Helene Fischers Neustart nach Babypause Eigentlich hatte alles nach einem gelungenen Comeback ausgesehen. Nach ihrer zweiten Babypause meldete sich die 41-Jährige Mitte September mit einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram zurück und präsentierte ihr „Herzensprojekt“: gleich zwei Alben voller Kinderlieder. „Tanzen & Feiern“ war der Auftakt und sollte beweisen, dass Fischer auch im Bereich Kinderunterhaltung zur ersten Liga gehört.

Helene Fischer fliegt aus den Charts Doch statt Lob und Langzeitpräsenz in den Charts folgte die Ernüchterung. Zwar reichte es gerade noch für Platz 9 beim Chart-Einstieg, doch schon eine Woche später war das Album aus den offiziellen Rankings wieder verschwunden – ein regelrechter Sturzflug für Deutschlands erfolgreichste Popschlager-Künstlerin, die mit ihren Werken sonst regelmäßig die Rankings dominiert.

Zum Vergleich: Ihr erstes Kinderlieder-Album „Die schönsten Kinderlieder“ aus dem Jahr 2024 erreichte damals Platz 2 der Albumcharts und hielt sich insgesamt 16 Wochen in den Top 100. Mit dem aktuellen Werk verzeichnet Fischer dagegen die kürzeste Chartplatzierung ihrer bisherigen Karriere.