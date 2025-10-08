Home News Star-News

Verrückt: Das ist Florian Silbereisens spezieller Wiesn-Tipp!

08.10.2025, 10.26 Uhr
von Pamela Haridi
Florian Silbereisen, der Wiesn-Veteran, teilt seine einzigartigen Tipps für das Oktoberfest 2025: Vom strategischen Toilettengang bis zur perfekten Achterbahnfahrt!
Florian Silbereisen auf der Wiesn
Florian Silbereisen kennt sich auf der Wiesn aus.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Barbara Insinger

Florian Silbereisen weiß, wie man feiert. Wenn einer den perfekten Wiesn-Plan hat, dann der 44-jährige Entertainer aus Bayern, der das Oktoberfest seit den Kindertagen so gut kennt, wie andere ihren Garten. Doch sein spezieller Wiesn-Tipp ließ Fans staunen – und ein bisschen schmunzeln: „Den Toilettengang so lange wie möglich rauszögern!“ Zwischen Maßkrug, Musik und Mordsgaudi gibt Silbereisen keine Diät- oder Flirt-Tipps, sondern rät zu einem strategischen Pinkel-Stopp. Seine Begründung: „Wenn´s einmal losgeht, wird´s kompliziert.“

Das stille Örtchen als Wiesn-Falle

Wer je zur Hauptzeit der Wiesn im Zelt den Gang zur Toilette auf sich genommen hat, weiß: Hat man sich erst einmal durch die endlos lange Schlange gekämpft, ist der Abend vorbei – oder der Sitzplatz verloren. Silbereisen bezog sich mit seinem Tipp auf eine altbekannte Biertrinker-Weisheit, die besagt: Gehe nie schon nach dem ersten Bier zur Toilette, da dich sonst die Plage namens „ständiger Harndrang“ heimsucht und du den Großteil des Abends damit verbringst, zum stillen Örtchen zu rennen. Laut Focus lässt sich diese goldene Regel sogar wissenschaftlich belegen.

Achterbahn statt Maß-um-Maß

Trotz des skurrilen Klo-Appells ging es Silbereisen natürlich nicht ums Leiden, sondern ums Leben – das Wiesn-Leben. Sein Erfolgsrezept: Bewegung! „Man muss einmal draußen rumlaufen. Man muss einmal Achterbahn fahren. Und man muss Riesenrad fahren“, schwärmte der Showmaster bei schlager.de. Für ihn gehöre dies zum Pflichtprogramm, am besten bei Kaiserwetter und mit einem Lächeln auf den Lippen. Denn wer nur im Zelt sitze, verpasse die halbe Wiesn – und die beste Aussicht auf Herzl, Himmel und haufenweise Selfies.

Wasser marsch – aber bitte mit System

Und wenn Silbereisen auch nie um ein Bier verlegen sein mag, lag sein Fokus klar auf Seiten der Vernunft: „Wenn man dann doch mal ein Bier trinkt, immer zwischendurch das Wasser nicht vergessen!“ Dieser Ratschlag galt vor allem Wiesn-Neulingen, die mit derartigen Biermengen eventuell nicht umgehen können. Sein Tipp: Maß, Maß, Mineralwasser. Das klang fast zu langweilig und erwachsen – aber erinnerte daran, dass Silbereisen nicht nur Dirndlherzen höherschlagen lässt, sondern auch ein echter Profi des gepflegten Dauerfeierns ist.



Wiesn-Veteran Silbereisen mit Gespür für den Hit

Als echter Volksfest-Insider gab Silbereisen noch vor dem Anstich im Gespräch mit „Bunte“ seinen Tipp für den Wiesn-Hit preis: „Wackelkontakt“ von Beni Hafner (33) alias Oimara. Dieser Meinung waren auch Joelina Drews (29) und Marcel Remus (38). Auf „Cordula Grün“ oder Marianne Rosenbergs „Er gehört zu mir“ setzte hingegen Gloria-Sophie Burkandt (26), Model und Tochter von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (58). Hoch im Kurs stand laut Bild ebenfalls „Kini von da Wiesn“ von Max Weidner (30), eine moderne Hommage an die bayerische Lebensfreude, welche viele Gäste des Festes immer wieder über die Wiesn grölten. Am Ende wurden nach Recherchen des Oktoberfest-Magazins tatsächlich der von Silbereisen favorisierte „Wackelkontakt“ neben „Bella Napoli“ von der Band „Roy Bianco und die Abbrunzati Boys“ die Wiesn-Hits im Jahr 2025. Auch „Bierdringa“, das offizielle „Liad für´d Wiesn“ von der Gruppe FENZL wurde in allen Zelten des Oktoberfestes gespielt. Der König der kuriosen Tipps

Florian Silbereisens Wiesn-ABC ist also sehr simpel:

  • A wie Achterbahn,
  • B wie Bier (mit Wasser),
  • C wie „Clever pinkeln“.

Wer diese Regeln beherzigte, überstand das Oktoberfest 2025 ebenso souverän wie Party-Profi Silbereisen selbst - mit guter Laune, klarer Stimme und - ohne Kater. Und falls in Zukunft doch einmal etwas schief geht? Keine Sorge: Auf der Wiesn gilt schließlich: „Wenn´s kompliziert wird, ist man eh mittendrin!“

