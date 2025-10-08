Home News Star-News

ZDF-Moderatorin packt aus: So hat Andrea Kiewel 10 Kilo abgenommen

Gewichtsverlust

ZDF-Moderatorin packt aus: So hat Andrea Kiewel 10 Kilo abgenommen

08.10.2025, 10.19 Uhr
von Pamela Haridi
Andrea Kiewel hat 10 Kilo abgenommen. Wie sie die so lange ihre Diät durchgehalten hat, hat die Moderatorin jetzt verraten.
Andrea Kiewel auf der Bühne.
Andrea Kiewel hat erfolgreich abgenommen.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Das konsequente Einhalten einer Diät unter Verzicht auf köstliche Kalorien ist eine harte Disziplin, deren Erfolg hauptsächlich von Willenskraft und Durchhaltevermögen abhängt. Dass Andrea 'Kiwi' Kiewel (60) mit beidem gesegnet ist, beweist ein Blick auf die Waage: Das Display zeigt jetzt stolze 10 Kilo weniger an.

Andrea Kiewel und ihr „Schweine-Löwe“

Manche Menschen behaupten, sie müssten Essen nur anschauen, um zuzunehmen. Ob sich Andrea Kiewel auch zu diesen Menschen zählt, ist ungewiss. Bekannt ist jedoch, dass die „Fernsehgarten“-Moderatorin sich selbst als „Weltmeisterin im Blitzschnell-Zunehmen“ betitelte. In ihrer „SuperIllu“-Kolumne vom 01. Oktober 2025 verriet „Kiwi“, sie habe sich beim „Rundwerden“ beobachtet und sei völlig machtlos gewesen, etwas zu ändern. Als größte Herausforderung habe sich ihr innerer Schweinehund erwiesen, den sie als „ausgewachsenen Löwen“ bezeichnete und der „stündlich 'Füttere mich!'“ gebrüllt habe.

Kiewel vertraute auf altbewährte Methode

Vor wenigen Monaten kam der Moment, an dem „Kiwi“ ihres „Futter-Marathons“ überdrüssig wurde und den Wunsch entwickelte, etwas an ihrer Situation zu verändern. Zunächst galt es, sich eine Strategie zu erarbeiten, wie der Schweinehund am besten zu überwinden war. Anstatt zu radikalen Diät-Tricks, Wunderpillen oder der aktuell angesagten Abnehmspritze zu greifen, entschied sich die 60-Jährige für eine Mischung aus der altbewährten „FdH-Methode“, also „Friss die Hälfte“ und unbedingter Willenskraft. In der Umsetzung bedeutete dies: einen eisernen Willen, den kompletten Verzicht auf Zucker, einen eisernen Willen, regelmäßige Sporteinheiten, bestehend aus Cardio, Pilates und Krafttraining, sowie - einen eisernen Willen. Vor allem ohne den letztgenannten hätte Kiewel laut eigener Aussage kaum durchgehalten.

Nichts schmeckt so gut, wie sich Schlanksein anfühlt

Erste Erfolge zeigten sich, als ihre Umwelt auf die äußerliche Veränderung aufmerksam wurde. „Menschen, die mich lange nicht gesehen haben, fragen stirnrunzelnd: 'Hast du was mit deinem Gesicht machen lassen?'“, berichtete „Kiwi“ in ihrer Kolumne. Die knappe Antwort lautete: „Nein. Ich habe einfach nur zehn Kilo abgenommen.“ Zehn Kilo, das sind in „Kiewel-Einheiten“ umgerechnet 40 Stück Butter, zehn Ein-Liter-Flaschen Wasser, 125 Kugeln Eiscreme oder zwei Kleidergrößen weniger.



Den Effekt spürte die Moderatorin nicht nur äußerlich. Ihre Blutwerte veränderten sich so sehr zum Positiven, dass diese nun denen einer 30-Jährigen gleichen. „Ich schlafe gut, streite wenig und trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, ergänzte Kiewel. Ein toller Erfolg, der ein neues Lebensgefühl, Zufriedenheit, Stolz und Freude mit sich bringt. Eine wirklich großartige Leistung, die den Lustgewinn der vielen süßen Verführungen übertrifft.

Andrea Kiewel
Andrea Kiewel schaut ernst.

Noch kein Zurücklehnen für Andrea Kiewel

Die Moderatorin weiß um den gefürchteten Jo-Jo-Effekt, der monatelange Anstrengungen in doppelter Geschwindigkeit wieder zunichte machen kann. Sie neige zum schnellen Zunehmen, was daran läge, „dass ich einfach wahnsinnig gern esse und sich meine Fettzellen daran erinnern können“, schrieb Kiewel. Das Ziel sei noch nicht ganz erreicht: „Noch zwei klitzekleine Kilöchen und ich passe wieder in das Kleid, das ich bei meiner allerersten ZDF-Silvestershow trug“. Das gesamte Outfit, bestehend aus Jacke, Kleid und Mütze, befinde sich noch im ZDF-Fundus. Im Gegensatz zu damals müsste man inzwischen in Bezug auf das Kunstfell vorab ein Etikett in den sozialen Medien posten, „damit die sich nicht ins Höschen machen, weil man mich verdächtigt, echten Pelz zu tragen.“

Mit „Kiwi“ ins neue Jahr

Aufgrund des von Berlin gedrosselten Geldhahns, wird die ZDF-Silvestershow in diesem Jahr in Hamburg gefeiert. „Kiwi“ ist begeistert, dass die Gala nicht komplett gestrichen wurde. „Ich war null darauf vorbereitet, dass ich womöglich privat feiern muss.“ Sie liebe es, an Silvester zu arbeiten und „diese Show an der Seite von Johannes B. Kerner ist mein liebster, bester, tollster Job“, schwärmte sie. Und so schließt sich vielleicht Endes des Jahres in Hamburg der Kreis: 14 Jahre später moderiert Johannes B. Kerner (60) an der Seite von Andrea Kiewel, die ihr „altes“ neues Glitzerkleid trägt.

