ZDF-Erfolgsserie „Dr. Nice": Zusammenfassung der ersten Staffel

Frank Kalupa als Dr. Moritz Neiss

05.10.2025, 22.12 Uhr
von Alexander Kords
Die ZDF-Serie „Dr. Nice“ gilt als ZDF-Überraschungserfolg. Die erste Staffel im Spätsommer 2023 beleuchtete das Leben von Dr. Moritz Neiss, der nach einem Unfall mit seiner Vergangenheit konfrontiert wurde. Ein emotionaler Rückblick auf eine Staffel, die den Serienerfolg ebnete.
Die ZDF-Serie „Dr. Nice“ ist aktuelle mit den neuen Folgen der zweiten Staffel im ZDF zu sehen. Damit du auf die vorbereitet bist, bekommst du hier einen kurzen Überblick darüber, was in der ersten Staffel passiert ist.
Die ZDF-Serie „Dr. Nice" ist aktuelle mit den neuen Folgen der zweiten Staffel im ZDF zu sehen. Damit du auf die vorbereitet bist, bekommst du hier einen kurzen Überblick darüber, was in der ersten Staffel passiert ist.

Die ZDF-Serie „Dr. Nice“ mauserte sich im Spätsommer 2023 zu einem Überraschungserfolg. Die Folgen der ersten Staffel lockten bis zu 5,2 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und erzielten somit Marktanteile von über 17 Prozent. Doch was passierte eigentlich in der ersten Staffel?

Die Ausgangslage und Herausforderungen in „Dr. Nice"

Im Mittelpunkt von „Dr. Nice“ steht Dr. Moritz Neiss (gespielt von Patrick Kalupa), der als begnadeter Chirurg gilt. Doch ein Unfall sorgte dafür, dass seine rechte Hand versteift ist. Zu Beginn der Serie nimmt Neiss einen Notartermin in seiner alten schleswig-holsteinischen Heimat wahr.

Dabei geht es um das Sorgerecht für die 16-jährige Lea (Maj Borchardt), die Neiss bei einem One-Night-Stand gezeugt hat. Leas Mutter Lydia ist verstorben und Neiss soll sich damit einverstanden erklären, dass Lydias Lebensgefährtin Charlie (Josefine Preuß) Lea adoptiert. Charlie und Lydia hatten sich gemeinsam um die Erziehung von Lea gekümmert. Für Neiss ist die Sache klar: Er kennt weder Charlie noch Lea und erklärt sich daher mit den Adoptionsplänen einverstanden.

Allerdings verzögert sich die Ausfertigung der Adoptionspapiere, was Neiss in Schwierigkeiten bringt. Denn er möchte seine Hand in Australien operieren lassen und hat dafür bereits einen Termin vereinbart. Stattdessen muss Neiss einige Tage in Schleswig-Holstein verbringen, um auf die Erstellung der Dokumente zu warten. Dabei trifft er nicht nur auf Lea, sondern auch auf Dr. Florian Schmidtke (Maximilian Grill). Mit ihm hat Neiss studiert, Schmidtke ist inzwischen Klinikleiter. Das Verhältnis der beiden ist gestört, weil Neiss Schmidtke zu Studienzeiten die Freundin ausgespannt hatte.



Was wird aus Dr. Moritz Neiss und seiner Tochter Lea?

Bei der ersten Begegnung mit ihrem biologischen Vater ist Lea alles andere als begeistert und zeigt ihm das auch deutlich. Als jedoch Leas Freund Kai bei einem abendlichen Ausflug am Strand zusammenbricht, ist Neiss zur Stelle und kümmert sich um den Jungen. So kommen sich Vater und Tochter erstmals näher. Zudem denkt Neiss darüber nach, eine leerstehende Praxis vor Ort zu übernehmen. Dieses Vorhaben droht jedoch zu scheitern, weil Schmidtke ankündigt, seinem alten Feind die Zulassung als Hausarzt zu verweigern.

Darüber hinaus steht nach wie vor die Operation in Australien im Raum. Verläuft sie erfolgreich, könnte Neiss wieder als Chirurg arbeiten. Allerdings möchte er Lea, zu der er inzwischen ein gutes Verhältnis aufgebaut hat, nicht erneut enttäuschen, indem er sie verlässt. Am Ende der ersten Staffel entscheidet sich Neiss dafür, zunächst in Schleswig-Holstein zu bleiben. Zudem stellt ihm Dr. Schmidtke in Aussicht, ihn doch als Hausarzt zuzulassen.

Dritte Staffel von „Dr. Nice“: Wann und wo ist die Serie zu sehen?

Die dritte Staffel von „Dr. Nice“ besteht aus sechs Folgen bestehen. Sie sind in der ZDF-Mediathek verfügbar. Im linearen Fernsehen werden die Episoden im Wochenrhythmus jeden Sonntagabend ausgestrahlt. Den Auftakt bildete „Alte Narben“ im Mai 2025, es folgten „Weiche Knie“ und „Flammende Herzen“. Die restlichen Folgen laufen ab dem 5. Oktober im ZDF. Auch die Folgen der ersten Staffel kannst du in der Mediathek vom ZDF anschauen.

