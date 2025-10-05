Home News TV-News

Alles über "Dr. Nice": Stars, Fakten und Hintergründe zur Erfolgsserie

ZDF-Überraschungserfolg

Alles über "Dr. Nice": Stars, Fakten und Hintergründe zur Erfolgsserie

05.10.2025, 21.21 Uhr
von Alexander Kords
Die ZDF-Serie "Dr. Nice" avancierte im Sommer 2023 zum Überraschungshit. Mit über 5,2 Millionen Zuschauern und einer hochkarätigen Besetzung, darunter Moritz Neiss und Maximilian Grill, begeistert die Serie.
"Dr. Nice": Interessante Infos zu der beliebten ZDF-Serie mit Patrick Kalupa.
"Dr. Nice": Interessante Infos zu der beliebten ZDF-Serie mit Patrick Kalupa.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Mit der Arztserie „Dr. Nice“ ist dem ZDF im Sommer 2023 ein überraschender Erfolgshit gelungen. Die beiden Folgen der ersten Staffel sahen mehr als 5,2 Millionen Zuschauer im TV - das sind über 17 Prozent Marktanteil. Derzeit strahlt der Sender die dritte Staffel aus, die Folgen der beliebten Serie sind auch in der ZDF-Mediathek abrufbar. Hier bekommst du spannende Fakten.

Nicht nur als Schauspieler: So verdient Patrick Kalupa sein Geld

Die Hauptfigur von „Dr. Nice“ ist der Chirurg Moritz Neiss, der von Patrick Kalupa verkörpert wird. Der gebürtige Berliner war zunächst als Model tätig. 2004 posierte er in Unterwäsche von Fruit of the Loom für Magazin-Anzeigen. Ein Jahr zuvor hatte er bereits seine erste Rolle als Schauspieler ergattert und als Türsteher im Film „Sex Up – Jungs haben’s auch nicht leicht“ mitgespielt. Zudem absolvierte er von 2003 bis 2005 eine Schauspielausbildung.

Von Ende 2010 bis Anfang 2012 war Kalupa eine der Hauptfiguren der Telenovela „Anna und die Liebe“. Weitere Engagements bei Film- und Serienproduktionen folgten, darunter bei „In aller Freundschaft“, „Die Rosenheim-Cops“ und „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“. Seit inzwischen 18 Jahren betreibt der „Dr. Nice"-Darsteller mit einem Geschäftspartner die Firma rentafloss. Gemeinsam verleihen sie Floße am Wentowsee in der Schorfheide.

Derzeit beliebt:
>>"Terra X – Chemie des Kochens": Wie Wissenschaft unser Kochen revolutioniert
>>"Märzengrund": Warum ein Mann die Zivilisation für die Berge verließ
>>"Dr. Nice": Darum geht's in den neuen Folgen der Arztserie!
>>"Tatort: Dunkelheit": Kritik zum Krimi mit Edin Hasanovic und Melika Foroutan

Diese beliebte Schauspielerin verkörpert die Rolle als Charlie

Auch Josefine Preuß brilliert in „Dr. Nice“, hat sie doch eine weitere Hauptrolle inne. Sie spielt Charlie, die Stiefmutter von Dr. Neiss’ Tochter Lea. Preuß ist bereits seit jungen Jahren als Schauspielerin aktiv. Als Kind gehörte sie einer Theatergruppe an und spielte einige Hauptrollen in Stücken am Hans Otto Theater in Potsdam.



Nach Rosa Herzogs Aus: Rückt dieser Kandidat im Dortmunder „Tatort“ nach?
Im Dortmunder „Tatort“ kündigt sich ein Umbruch an: Nach fünf Jahren steigt Stefanie Reinsperger aus. Wie geht es weiter?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.

Ihr erstes Engagement in einer Fernsehproduktion war eine Rolle in der Kinderserie „Schloss Einstein“ von 2000 bis 2003. Weitere Bekanntheit erlangte sie von 2006 bis 2008 durch ihr Mitwirken in der Serie „Türkisch für Anfänger“, die auch Elyas M'Barek zum Durchbruch verhalf. Zur langen Liste der Filme und Serien, in denen Preuß mitspielte, gehören auch der Horrorfilm „Lost Place“ von 2013, die Comedy-Serie „Nix Festes“ von 2018 bis 2021 und die Fernsehfilm-Reihe „Lotta“, die von 2010 bis 2019 auf acht Filme kam.

Aus diesen Produktionen ist Dr. Florian Schmidtke-Darsteller Maximilian Grill bekannt

Auch Maximilian Grill, der dritte Hauptdarsteller von „Dr. Nice“, hat in einer eindrucksvollen Anzahl von Serien und Filmen mitgespielt. Seine Fernsehkarriere begann er 1995, als er für die Seifenoper „So ist das Leben! Die Wagenfelds“ gecastet wurde. Bis zum Ende der Serie im darauffolgenden Jahr war er in allen 170 Folgen zu sehen.

"Dr. Nice": Darum geht's in den neuen Folgen der Arztserie!
Dachte man zuletzt noch, der exzentrische Doktor stünde nun zwischen zwei Frauen, scheint er es sich stattdessen mit beiden verscherzt zu haben.
Mit Patrick Kalupa
Dr. Nice

Parallel zu weiteren Engagements absolvierte er von 1998 bis 2002 eine Schauspielausbildung. Vor allem von 2002 bis 2008 war Grill häufig in Theaterproduktionen zu sehen. Zwischen 2010 und 2014 übernahm er eine Hauptrolle in der Serie „Der letzte Bulle“. 

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

"Henry Maske – mein Weg": Doku zeigt Beweggründe für sein Comeback
Boxweltmeister
Henry Maske - mein Weg
Rückblick auf "Das Literarische Quartett": Thea Dorn im Interview
"Kämen aus dem Shitstorm nicht mehr heraus"
Das Literarische Quartett
"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler: Das ist ihr Glücksgeheimnis
40 Jahre Erfolg
Karin Thaler im Interview
"Theresa Wolff – Passion": Kritik zum vorletzten Fall mit Nina Gummich
Umstrittene Ermittlungen
"Theresa Wolff - Passion"
"ZDF.reportage: Jung und reich – Unternehmer starten durch": Alle Infos zur Doku
Erfolgsgeschichten
zdf.reportage: Jung und reich - Unternehmer starten durch
Quoten-Duell: Böhmermann macht das Rennen, für Raab geht's bergab
Kritik hört nicht auf
Die Stefan Raab Show
"Am Puls mit Mitri Sirin": War es das bald mit der Meinungsfreiheit?
Reportage
Am Puls mit Mitri Sirin: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?
"SOKO Leipzig": Alle Infos zu den neuen Folgen mit Melanie Marschke
Jubiläumsstaffel
SOKO Leipzig - Die Überwältigung
Das sind die TV-Highlights am Tag der Deutschen Einheit!
Übersicht
Menschen auf der Berliner Mauer.
Geplatzter ZDF-Auftritt: Wurde Bill Kaulitz vom Sender ausgeladen?
Kein Comeback
Bill Kaulitz
"Charlotte Link – Einsame Nacht": So gut war der neue ARD-Krimi!
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
Helena Bonham Carter als Noele Gordon in "Nolly"
TV-Skandal
Nolly
"Momo"-Star: Das wurde aus Radost Bokel
So sieht sie heute aus
Momo
"Verstehen Sie Spaß?": Das passiert in der neuen Ausgabe mit Barbara Schöneberger
Kürzung bei ARD
Verstehen Sie Spaß? - Best of 2025
"Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen": Ein Rückblick auf deutsche Musikgeschichte
Musikalische Zeitreise
Wir sind Party! 35 Jahre feiern ohne Grenzen
"Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße": Auf Radtour mit Wladimir Kaminer
Reportage
Kaminer Inside: Deutsche Märchenstraße
Nach Rosa Herzogs Aus: Rückt dieser Kandidat im Dortmunder „Tatort“ nach?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Vor 21 Jahren: Das ist Giovanni Zarrellas berühmte Ex-Freundin
Ex-Liebe
Auf einem Bild ist Giovanni Zarrella. Daneben ist das Bild einer nicht erkennbaren Frau.
Das Ende von "Kaisermania"? Jetzt meldet sich Roland Kaiser zu Wort
Kaisermania 2026
Roland Kaiser steht auf der Bühne.
Svenja Jung: Daher kennst du die "naked"-Darstellerin
Start bei "Unter uns"
Svenja Jung
Neue Völler-Doku zeigt die Fußball-Ikone privat
Großer Star
Rudi Völler - Es gibt nur einen
"3 1/2 Stunden": Im Westen bleiben – oder in den Osten fahren?
Kritik zum Film
3 1/2 Stunden
Sex, Sucht und Abhängigkeit: "Naked" enthüllt alles
Serie über Sucht
naked
"Oppenheimer": Nolans Meisterwerk zum ersten Mal im Free-TV
Biopic
Oppenheimer
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn": Kritik zum Krimi mit Désirée Nosbusch
Justizthriller
Ein Fall für Conti
Patricia Blanco spricht über zerrüttetes Verhältnis zu Vater Roberto
Langanhaltender Familienkonflikt
Patricia Blanco
ZDF-"Fernsehgarten" im Kreuzfeuer der Kritik
Polarisierende Kontroversen
ZDF-Fernsehgarten
Roland Kaiser enthüllt trauriges Geheimnis über seine Kindheit
Schlagerstar privat
Roland Kaiser auf der Bühne.
Schlager-Vermögen enthüllt! So viel Geld verdienen die Stars
Millionenschwere Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Patricia Kelly verrät im ZDF: "Die Kelly Family ist aus einem Schicksalsschlag entstanden"
Unerwarteter Start
"Volle Kanne"