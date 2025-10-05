Alles über "Dr. Nice": Stars, Fakten und Hintergründe zur Erfolgsserie

Mit der Arztserie „Dr. Nice“ ist dem ZDF im Sommer 2023 ein überraschender Erfolgshit gelungen. Die beiden Folgen der ersten Staffel sahen mehr als 5,2 Millionen Zuschauer im TV - das sind über 17 Prozent Marktanteil. Derzeit strahlt der Sender die dritte Staffel aus, die Folgen der beliebten Serie sind auch in der ZDF-Mediathek abrufbar. Hier bekommst du spannende Fakten.

Nicht nur als Schauspieler: So verdient Patrick Kalupa sein Geld Die Hauptfigur von „Dr. Nice“ ist der Chirurg Moritz Neiss, der von Patrick Kalupa verkörpert wird. Der gebürtige Berliner war zunächst als Model tätig. 2004 posierte er in Unterwäsche von Fruit of the Loom für Magazin-Anzeigen. Ein Jahr zuvor hatte er bereits seine erste Rolle als Schauspieler ergattert und als Türsteher im Film „Sex Up – Jungs haben’s auch nicht leicht“ mitgespielt. Zudem absolvierte er von 2003 bis 2005 eine Schauspielausbildung.

Von Ende 2010 bis Anfang 2012 war Kalupa eine der Hauptfiguren der Telenovela „Anna und die Liebe“. Weitere Engagements bei Film- und Serienproduktionen folgten, darunter bei „In aller Freundschaft“, „Die Rosenheim-Cops“ und „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“. Seit inzwischen 18 Jahren betreibt der „Dr. Nice"-Darsteller mit einem Geschäftspartner die Firma rentafloss. Gemeinsam verleihen sie Floße am Wentowsee in der Schorfheide.

Diese beliebte Schauspielerin verkörpert die Rolle als Charlie Auch Josefine Preuß brilliert in „Dr. Nice“, hat sie doch eine weitere Hauptrolle inne. Sie spielt Charlie, die Stiefmutter von Dr. Neiss’ Tochter Lea. Preuß ist bereits seit jungen Jahren als Schauspielerin aktiv. Als Kind gehörte sie einer Theatergruppe an und spielte einige Hauptrollen in Stücken am Hans Otto Theater in Potsdam.

Ihr erstes Engagement in einer Fernsehproduktion war eine Rolle in der Kinderserie „Schloss Einstein“ von 2000 bis 2003. Weitere Bekanntheit erlangte sie von 2006 bis 2008 durch ihr Mitwirken in der Serie „Türkisch für Anfänger“, die auch Elyas M'Barek zum Durchbruch verhalf. Zur langen Liste der Filme und Serien, in denen Preuß mitspielte, gehören auch der Horrorfilm „Lost Place“ von 2013, die Comedy-Serie „Nix Festes“ von 2018 bis 2021 und die Fernsehfilm-Reihe „Lotta“, die von 2010 bis 2019 auf acht Filme kam.

Aus diesen Produktionen ist Dr. Florian Schmidtke-Darsteller Maximilian Grill bekannt Auch Maximilian Grill, der dritte Hauptdarsteller von „Dr. Nice“, hat in einer eindrucksvollen Anzahl von Serien und Filmen mitgespielt. Seine Fernsehkarriere begann er 1995, als er für die Seifenoper „So ist das Leben! Die Wagenfelds“ gecastet wurde. Bis zum Ende der Serie im darauffolgenden Jahr war er in allen 170 Folgen zu sehen.

Parallel zu weiteren Engagements absolvierte er von 1998 bis 2002 eine Schauspielausbildung. Vor allem von 2002 bis 2008 war Grill häufig in Theaterproduktionen zu sehen. Zwischen 2010 und 2014 übernahm er eine Hauptrolle in der Serie „Der letzte Bulle“.