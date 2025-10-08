Home News Star-News

Heino verlängert "Bierkönig"-Deal – bis zu 100. Geburtstag!

08.10.2025, 09.15 Uhr
Heino bleibt dem Ballermann auf Mallorca treu. Er hat seinen Vertrag mit dem Party-Biergarten "Bierkönig" verlängert – um mehr als 10 Jahre!
Heino ist neuerdings Ballermann-Star, und das bleibt künftig auch. Seinen Vertrag mit der Party-Disko "Bierkönig" hat der Schlagersänger um mehrere Jahre verlängert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Kerstin Joensson

Heino bleibt dem Ballermann treu. Der Schlagerstar stand im Mai erstmals auf der Bühne des "Bierkönig". Künftig wird er dort regelmäßig nachlegen. Der 86-Jährige hat seinen Vertrag mit den Betreibern an Party-Disko verlängert.

Nach einem Bericht der "Bild" gilt der Deal bis zu Heinos 100. Geburtstag am 13. Dezember 2038. Der Sänger zeigt sich motiviert. "Natürlich habe ich da gern zugesagt. Es freut mich, dass es im 'Bierkönig' keine Altersbeschränkung gibt und mich mein Publikum auch weiter sehen will", sagte er dem Blatt.

Heino blickt zuversichtlich in die Zukunft

Die Frage nach der Umsetzbarkeit des Vertrags mit Blick auf sein Alter schreckt ihn nicht. "Ich bin gesundheitlich topfit und lasse mich regelmäßig durchchecken", erklärte er. "Und ich glaube fest daran, die 100 zu erreichen. Die 13 Jahre bis dahin werde ich nicht im Schaukelstuhl verbringen."

Hinter Heino liegt eine schwere Zeit. Im November 2023 starb seine Ehefrau Hannelore Kramm mit 82 Jahren. Gegenüber RTL sprach der Sänger wenige Monate später offen über den Verlust. "Ich vermisse sie sehr. Wenn ich abends ins Bett schlafen gehe, fühle ich mich schon einsam", sagte er. "Es sieht dunkel aus in meinem Herzen", sagte er und fügte hinzu: "Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, geht es mir nicht so gut."


