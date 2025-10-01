Home News Star-News

Ballermann-Star packt aus: So selten sind Freundschaften im Business

Fehlende Loyalität

Ballermann-Star packt aus: So selten sind Freundschaften im Business

01.10.2025, 10.52 Uhr
Schlagersänger Jürgen Milski spricht über die Herausforderungen, echte Freunde im Ballermann-Business zu finden, und veröffentlicht mit Ramon Ademes den Song "Dickste Freunde". Loyalität und Zuverlässigkeit fehlen, so Milski.
Jürgen Milski
Jürgen Milski plädiert für Nachhaltigkeit: "Es ist eine Haltung, die alle im Alltag leben können."  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Andreas Rentz

Erst kürzlich veröffentlichte Jürgen Milski mit Ramon Ademes den Song "Dickste Freunde". In dem Lied geht es – dem Titel entsprechend – um Freundschaft. Doch wahre Freunde zu finden, hält Milski in der Ballermann-Szene für schwierig, wie er nun gegenüber RTL verriet.

"Wenn man ehrlich ist, wenn man hilfsbereit dem anderen gegenüber ist, dann kann man schnell dicke Freunde werden", sagte der 61-Jährige. "Aber das ist in diesem Business eher selten." Milski selbst habe "einen recht großen Freundeskreis", wie er im Interview betonte. Das sei ungewöhnlich, glaubt der Schlagersänger, denn "die meisten haben eher wenig Freunde". Weiter erklärte er: "Das ist eben ein gesellschaftliches Problem, weil eben Loyalität, Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit nicht mehr viele Menschen in sich tragen."

Kollege schwärmt von Jürgen Milski: "Eine der wenigen Ausnahmen"

Immer wieder höre er, "dass die Leute nach 20 Jahren Freundschaft bitter enttäuscht wurden". Langjährige Verbindungen schätze er daher besonders. Viele Kollegen hingegen bezeichneten andere nach kurzer Zeit als gute Freunde, berichtete er, doch "bei mir muss da schon einige Zeit ins Land streichen, bis ich da von einer guten oder dicken Freundschaft spreche".

Derzeit beliebt:
>>Matthias Mangiapane packt aus: Das Monatsgehalt des Reality-Stars
>>Julie Andrews wird 90: Das macht der "Mary Poppins"-Star heute
>>"SOKO"-Staffelauftakt im ZDF: So geht’s für die einzelnen Teams weiter
>>Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was läuft da wirklich?

Sein Kollege Ademes lobte Milski im Interview gar für dessen Art und Weise, anderen Menschen zu begegnen: "Wenn du in dieser Szene nicht mitsäufst, ist es sehr schwierig, Kontakte zu finden", gestand der "Unter Uns"-Schauspieler, der wie Milski am Ballermann Fuß fassen will. "Aber der Jürgen ist eine der wenigen Ausnahmen, die zeigt, dass es auch ohne Alkohol geht."



Matthias Mangiapane packt aus: Das Monatsgehalt des Reality-Stars
Matthias Mangiapane, bekannt für seine scharfe Zunge und Streitlust, hat in "Experte für alles" verraten, wie hoch das Monatsgehalt des Reality-Stars ist. Die Summe beeindruckte nicht zuletzt auch Klaas Heufer-Umlauf.
Mit Lärm und Lautstärke
The Power

Der ehemalige "Big Brother"-Zweitplatzierte zähle zum kleinen Kreis der Personen, die "bedingungslos" hinter Ademes ständen. Der 55-Jährige stellte klar: "Alle reden über Freundschaft, Loyalität und Respekt. Nur die meisten kennen diese Bedeutung leider nicht."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ralph Siegel packt aus: Deshalb kam es nie zum Song mit Helene Fischer
Im Podcast
Helene Fischer steht auf der Bühne
"Werwölfe"-Start: So spannend wird das Reality-Format in der ARD
Täuschung, Tricks & Drama
Michael Kessler
"Let's Dance"-Star ist schwanger: Es ist ein "französisches Camping-Baby"
Nachwuchs
Renata Lusin und Valentin Lusin
Neue Netflix-Serie: "Alphamännchen" macht sich über Männerklischees lustig
Männerkomödie
"Alphamännchen"
Jana Azizi: Die wahren Gründe für das Liebes-Aus
Trennungsgründe
Jana Azizi
Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Das macht Florian Silbereisen heimlich: Barbara Schöneberger packt aus!
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
„Die Giovanni Zarrella Show“
Giovanni Zarrella und Howard Carpendale
Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno
ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Charlotte Potts spricht über die kleinen Freuden im Kampf gegen den Krebs
Update
Charlotte Potts
Magdalena Laubisch über Mord an Michèle Kiesewetter: "Die Dimensionen des Falls finde ich erstaunlich"
"Die Nichte des Polizisten"
ZDF-Journalist untersucht: Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?
TV-Reportage
Mitri Sirin
35 Jahre Deutsche Einheit: DDR-Frauen im Fokus der Doku auf 3sat
"Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen"
"Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen"
Wer hat Angst vor dem digitalen Fußabdruck?
"Lass dich überwachen!"
"Lass dich überwachen!"
Eine Familie im Bann eines geheimnisvollen Mädchens
"Flunkyball"
Flunkyball
Mechthild Großmanns unverwechselbare Rolle im "Tatort" Münster
Unverwechselbare Präsenz
Mechthild Großmann
"Tatort"-Sensation: Neue Ermittler brechen mit uralter Krimi-Tradition
Frankfurter "Tatort: Dunkelheit"
Tatort: Dunkelheit
Zwei Jahre nach dem Hamas-Überfall: TV-Doku rekonstruiert den 7. Oktober
"Ein Tag im Oktober"
Ein Tag im Oktober
Die Leidenschaft, mit Musik zu unterhalten
Tom Gaebel im Interview
Tom Gaebel hat sich auf seinem neuen Album in seine Kindheit zurückversetzt.
Filmwelt in Panik: Erste KI-Darstellerin spaltet Hollywood
KI-Debatte
Emily Blunt
"Die Simpsons": ProSieben zeigt Staffel 36, Film 2 kommt ins Kino
Simpsons-Kinoabenteuer
"Die Simpsons"
Vom Comedy-Liebling zum Killer: Eric Stonestreet in "Dexter"
"Dexter: Wiedererwachen"
Eric Stonestreet
Sandra Maischberger: Das sind ihre heutigen Gäste und die Themen
ARD-Talkshow
Sandra Maischberger empfängt dienstags und mittwochs Gäste zum Talk.
Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher
„Ich bin Olli einfach dankbar“
Pietro Lombardi steht auf der Bühne und schaut ernst.
Mit Haaren und ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst in "Der Wixxer"
ZDF-Reporter Mitri Sirin: "Das Internet schadet unserer Demokratie"
Meinungsfreiheit in Gefahr?
Mitri Sirin
Staatsanwältin verlässt "Tatort" Münster – das ist der Ersatz!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Verpasst? Hier kannst du „Wolfssommer – Blutige Spuren“ noch sehen!
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
Danni Büchner über die neuen Lebenswege ihrer drei ältesten Kinder
Emotionaler Abnabelungsprozess
Danni Büchner