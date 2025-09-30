Home News Film-News

"Die Simpsons": ProSieben zeigt Staffel 36, Film 2 kommt ins Kino

Simpsons-Kinoabenteuer

"Die Simpsons": ProSieben zeigt Staffel 36, Film 2 kommt ins Kino

30.09.2025, 13.19 Uhr
Die Simpsons kehren zurück auf die große Leinwand! 20 Jahre nach ihrem ersten Kinoauftritt kündigt 20th Century Studios einen neuen Film an.
"Die Simpsons"
Nach 20-jähriger Pause: "Die Simpsons" kehren 2027 für ihre zweites Kino-Abenteuer zurück auf die Leinwand.  Fotoquelle: ProSieben / TM Twentieth Century Fox Film Corporation

Diese Familie ist Kult. Seit dem 17. Dezember 1989 laufen die Comic-Abenteuer von Bart Simpson, seiner Schwestern Lisa und Maggie und deren Eltern Marge und Homer im US-Fernsehen und auf der ganzen Welt. Mittlerweile hat sich die Serie zur am längsten laufenden Comic- und Primetime-Sitcom entwickelt.

Die Simpsons: Das ist der Termin für den Kinostart

Fast erstaunlich, dass es bislang "nur" einen Kinofilm gab. Aber damit wird bald, exakt 20 Jahre nach dem ersten Kino-Abenteuer, Schluss sein. 20th Century Studio bestätigte gestern in Posts auf mehreren Social-Media-Accounts: "Woohoo! The Simpsons kommen am 23. Juli 2027 mit einem brandneuen Kinofilm in die Theater!"

Gleichzeitig wurde ein erstes Teaserplakat veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie sich offenbar Homer einen Donut schnappt. Der Text dazu lautet im englischen Original "Homer's coming back for seconds" – passend zur zweiten "Simpsons"-Verfilmung. Übersetzt bedeutet es: "Homer holt sich Nachschlag".

Derzeit beliebt:
>>"Dexter: Wiedererwachen": So begeistert Eric Stonestreet die Fans
>>Sandra Maischberger: Gäste & das Thema heute am 30.09.2025
>>"Barbie": Lohnt sich der Spielfilm mit Ryan Gosling und Margot Robbie?
>>Comeback: Legende kehrt in "Die Höhle der Löwen" zurück!

Das zweite Kino-Abenteuer tritt in gewaltige Fußstapfen. Der Kino-Premiere "Die Simpsons – Der Film", der am 25. Juli 2007 seine Premiere feierte, spielte weltweit 536 Millionen Dollar ein.



Staatsanwältin verlässt "Tatort" Münster – das ist der Ersatz!
Nach über zwei Jahrzehnten verabschiedet sich Wilhelmine Klemm, die beliebte Staatsanwältin des "Tatort" Münster. Wer übernimmt jetzt die Rolle?
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)

An diesem Tag startet die deutsche Erstausstrahlung der 36. Staffel

Was in "The Simpsons 2" passieren wird, ist noch nicht bekannt. Gerüchte über einen zweiten Kinofilm gab es immer wieder. So wurde lange über eine geplante Fortsetzung mit den außerirdischen Serien-Charakteren Kang und Kodos gemunkelt. Ob sich diese Idee im zweiten Film wirklich wiederfinden wird, ist nicht sicher.

Im ersten Film ging es um eine riesige Kuppel, die aufgrund von Umweltverschmutzung über der Stadt Springfield errichtet wurde. Fans goutierten damals, dass für den Film ehemalige Serien-Autoren zurückkehrten und dass sich die Produktion durch einen detaillierteren Zeichenstil auszeichnete.

Bis zum Kinostart ist's noch lange hin. Unmittelbar bevor steht dagegen die deutsche Erstausstrahlung der Folgen der 36. Staffel der Fernsehserie. Am 6. Oktober startet sie auf ProSieben (18.40 Uhr) mit der insgesamt 769. Episode "Barts Geburtstag".

ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Im ZDF-Fernsehgarten setzt Barbara Schöneberger auf Scherze: Während der letzten Ausgabe 2025 sorgt sie mit frechen Lebkuchenherzen für Lacher und Verwirrung bei Moderatorin Andrea Kiewel.
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel

Ein Ende der TV-Serie ist nicht abzusehen. Sie wurde vor kurzem für eine 40. Staffel verlängert. Die soll, wie US-Branchendienste meldeten, zwischen 2028 und 2029 ausgestrahlt werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Mit Haaren und ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst in "Der Wixxer"
Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
Start der 15. Staffel: Diese Neuerung erwartet die Fans bei "The Voice"
"The Voice of Germany"
The Voice of Germany
Nach Trennung: Pietro Lombardi wohnt jetzt bei Oliver Pocher
„Ich bin Olli einfach dankbar“
Pietro Lombardi steht auf der Bühne und schaut ernst.
ZDF-Reporter Mitri Sirin: "Das Internet schadet unserer Demokratie"
Meinungsfreiheit in Gefahr?
Mitri Sirin
Staatsanwältin verlässt "Tatort" Münster – das ist der Ersatz!
Ende einer Ära
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Verpasst? Hier kannst du „Wolfssommer – Blutige Spuren“ noch sehen!
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
Danni Büchner über die neuen Lebenswege ihrer drei ältesten Kinder
Emotionaler Abnabelungsprozess
Danni Büchner
Schock in Hollywood: Dieses Traumpaar soll sich getrennt haben
Promi-Trennung
Nicole Kidman und Keith Urban
Jana Azizi: Die wahren Gründe für das Liebes-Aus
Trennungsgründe
Jana Azizi
Neuer Paramount-Chef David Ellison: Kommt jetzt endlich "Star Trek 4"?
Nach neun Jahren
Star Trek Beyond
Drama um Josh Hartnett: Autounfall mit Polizeiwagen am Netflix-Set
Unfall in Kanada
Josh Hartnett
Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Das macht Florian Silbereisen heimlich: Barbara Schöneberger packt aus!
Barbara Schöneberger packt aus
Florian Silbereisen ist eigentlich ein Schlagerstar mit makellosem Image.
Unsichtbare Grenze: Wie gespalten ist Deutschland nach 35 Jahren?
"Einigkeit, Verdruss und Freiheit – Wo stehen wir im Osten?"
Einigkeit, Verdruss und Freiheit - Wo stehen wir im Osten?
Neue Staffel von "SOKO Köln" startet dramatisch
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Spätis und Büdchen als kulturelles Erbe
"37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen"
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
„Die Giovanni Zarrella Show“
Giovanni Zarrella und Howard Carpendale
Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller
Weltruhm vor 25 Jahren
Billy Elliot - I Will Dance
"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
Reality-Show
Promi Big Brother
ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen
Beziehungsreflexion
Ina Müller