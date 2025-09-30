"Die Simpsons": ProSieben zeigt Staffel 36, Film 2 kommt ins Kino

Diese Familie ist Kult. Seit dem 17. Dezember 1989 laufen die Comic-Abenteuer von Bart Simpson, seiner Schwestern Lisa und Maggie und deren Eltern Marge und Homer im US-Fernsehen und auf der ganzen Welt. Mittlerweile hat sich die Serie zur am längsten laufenden Comic- und Primetime-Sitcom entwickelt.

Die Simpsons: Das ist der Termin für den Kinostart Fast erstaunlich, dass es bislang "nur" einen Kinofilm gab. Aber damit wird bald, exakt 20 Jahre nach dem ersten Kino-Abenteuer, Schluss sein. 20th Century Studio bestätigte gestern in Posts auf mehreren Social-Media-Accounts: "Woohoo! The Simpsons kommen am 23. Juli 2027 mit einem brandneuen Kinofilm in die Theater!"

Gleichzeitig wurde ein erstes Teaserplakat veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie sich offenbar Homer einen Donut schnappt. Der Text dazu lautet im englischen Original "Homer's coming back for seconds" – passend zur zweiten "Simpsons"-Verfilmung. Übersetzt bedeutet es: "Homer holt sich Nachschlag".

Das zweite Kino-Abenteuer tritt in gewaltige Fußstapfen. Der Kino-Premiere "Die Simpsons – Der Film", der am 25. Juli 2007 seine Premiere feierte, spielte weltweit 536 Millionen Dollar ein.

An diesem Tag startet die deutsche Erstausstrahlung der 36. Staffel Was in "The Simpsons 2" passieren wird, ist noch nicht bekannt. Gerüchte über einen zweiten Kinofilm gab es immer wieder. So wurde lange über eine geplante Fortsetzung mit den außerirdischen Serien-Charakteren Kang und Kodos gemunkelt. Ob sich diese Idee im zweiten Film wirklich wiederfinden wird, ist nicht sicher.

Im ersten Film ging es um eine riesige Kuppel, die aufgrund von Umweltverschmutzung über der Stadt Springfield errichtet wurde. Fans goutierten damals, dass für den Film ehemalige Serien-Autoren zurückkehrten und dass sich die Produktion durch einen detaillierteren Zeichenstil auszeichnete.

Bis zum Kinostart ist's noch lange hin. Unmittelbar bevor steht dagegen die deutsche Erstausstrahlung der Folgen der 36. Staffel der Fernsehserie. Am 6. Oktober startet sie auf ProSieben (18.40 Uhr) mit der insgesamt 769. Episode "Barts Geburtstag".

Ein Ende der TV-Serie ist nicht abzusehen. Sie wurde vor kurzem für eine 40. Staffel verlängert. Die soll, wie US-Branchendienste meldeten, zwischen 2028 und 2029 ausgestrahlt werden.