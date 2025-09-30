Schock in Hollywood: Dieses Traumpaar soll sich getrennt haben

Keith Urban und Nicole Kidman galten rund 20 Jahre lang als Traumpaar von Hollywood. Jetzt sollen sich der Musiker und die Schauspielerin getrennt haben. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Hollywood-Trennung: Von wem soll die Das Liebes-Aus ausgegangen sein? So will das stets gut informierte Promi-Portal "TMZ" aus dem engen Umfeld des Paares erfahren haben, dass Kidman und Urban bereits seit Sommeranfang dieses Jahres nicht mehr zusammenleben. Der Country-Sänger habe die Entscheidung getroffen und sei aus dem gemeinsamen Anwesen ausgezogen.

"Sie hat darum gekämpft, die Ehe zu retten", zitiert das "People"-Magazin einen Insider, demzufolge Kidman die Trennung nicht gewollt habe. Am 25. Juni hatte die Oscarpreisträgerin ihrem Mann noch zum 19. Hochzeitstag auf Social Media gratuliert: "Alles Gute zum Jahrestag, Baby", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto. Urban postete hingegen – anders als in den vergangenen Jahren – nichts auf seinem Account.

Das Paar hatte sich 2005 kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Töchter im Alter von 14 und 17 Jahren. Beide haben sich bislang nicht zur vermeintlichen Trennung geäußert.

