Schock in Hollywood: Dieses Traumpaar soll sich getrennt haben

Promi-Trennung

30.09.2025, 12.02 Uhr
Keith Urban und Nicole Kidman, das einstige Traumpaar Hollywoods, sollen sich getrennt haben. Medienberichten zufolge lebt das Paar schon seit Sommer nicht mehr zusammen.
Nicole Kidman und Keith Urban
Haben sich nach 19 Jahren Ehe offenbar getrennt: Nicole Kidman und Keith Urban.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Cameron Spencer

Keith Urban und Nicole Kidman galten rund 20 Jahre lang als Traumpaar von Hollywood. Jetzt sollen sich der Musiker und die Schauspielerin getrennt haben. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Hollywood-Trennung: Von wem soll die Das Liebes-Aus ausgegangen sein?

So will das stets gut informierte Promi-Portal "TMZ" aus dem engen Umfeld des Paares erfahren haben, dass Kidman und Urban bereits seit Sommeranfang dieses Jahres nicht mehr zusammenleben. Der Country-Sänger habe die Entscheidung getroffen und sei aus dem gemeinsamen Anwesen ausgezogen.

"Sie hat darum gekämpft, die Ehe zu retten", zitiert das "People"-Magazin einen Insider, demzufolge Kidman die Trennung nicht gewollt habe. Am 25. Juni hatte die Oscarpreisträgerin ihrem Mann noch zum 19. Hochzeitstag auf Social Media gratuliert: "Alles Gute zum Jahrestag, Baby", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto. Urban postete hingegen – anders als in den vergangenen Jahren – nichts auf seinem Account.

