Home News Streaming-News

Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel

Rückkehr

Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel

12.09.2025, 11.23 Uhr
Nach jahrelangen Gerüchten ist es offiziell: "Big Little Lies" erhält eine neue Staffel. Mit dabei sind erneut Nicole Kidman und Reese Witherspoon. Fans können sich auf mehr Drama und Spannung freuen.
"Big Little Lies"
Sie sind die Gesichter des Serien-Erfolgs "Big Little Lies", von links: Reese Witherspoon, Zoë Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley, Nicole Kidman und Meryl Streep.  Fotoquelle: Getty Images / Dia Dipasupil

Acht Emmy Awards, vier Golden Globes – und jede Menge positive Kritikerstimmen: Der erschütternde Serien-Geniestreich "Big Little Lies" zählt zum Besten, was es im Serienfach in den vergangenen 15 Jahren zu sehen gab. Einzig die Tatsache, dass das Meisterwerk aus der HBO-Serienschmiede nach zwei Staffeln abgeschlossen schien, war ein Wermutstropfen für viele Fans. Doch nun – immerhin mehr als sechs Jahre nach dem Start der zweiten Staffel – folgt die überraschende Neuigkeit: Wie "Variety" berichtet, ist eine weitere Staffel nun offiziell bestätigt.

Demnach sind bereits neue Folgen bei HBO in Arbeit. Beteiligt sein wird nach Informationen des US-Branchendienstes unter anderem Francesca Sloane, die sich als Mitautorin des Serienerfolgs "Mr. and Mrs. Smith" Meriten verdiente. Sie soll das Drehbuch schreiben und als ausführende Produzentin agieren. Zudem sind einige Erfolgsgaranten der ersten beiden Staffeln an Bord – allen voran Serienschöpfer David E. Kelley. Erneut mit dabei sind zudem Nicole Kidman und Reese Witherspoon, die neben ihrer Tätigkeit als ausführende Produzentinnen auch wieder in den Hauptrollen zu sehen sein werden.

"Big Little Lies"-Star feiert Reunion auf Instagram: "Seid ihr bereit?"

Gerüchte über eine Fortsetzung des HBO-Erfolges kursierten schon länger. 2023 deutete Nicole Kidman in einem Interview an, es könnten neue Folgen geben. Offizielles hatte man bis dato aber nicht kundgetan. Wer abseits von Kidman und Witherspoon noch in den neuen Episoden zu sehen sein wird, ist noch unklar. An Stars hatte es bisher nicht gemangelt: Neben Adam Scott, Zoë Kravitz und Alexander Skarsgård waren auch Shailene Woodley und Meryl Streep (ab Staffel 2) auf der Besetzungsliste zu finden. Staffel eins von "Big Little Lies" adaptierte den gleichnamigen Roman von Liane Moriarty.

Derzeit beliebt:
>>Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
>>DVD-Neuheiten der Woche: "Elio", "Islands" und "Transamazonia"
>>Deutsche Stars nehmen sich selbst aufs Korn: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Neue Drama-Serie "Task" von Brad Ingelsby - darum geht's

Auch Woodley scheint in der dritten Staffel mit an Bord zu sein. Jedenfalls feierte sie die Rückkehr der hochgelobten Serie via Instagram mit einigen Schnappschüssen. Zu einem Bild mit ihren Co-Stars Laura Dern und Zoë Kravitz schrieb sie in ihrer Story: "Wir sind wieder da. Seid ihr bereit?"



"Big Little Lies" erzählt von Kamikaze-Eltern, die nur das Allerbeste wollen für ihre Kinder – was in diesem Fall auf einen Mord hinausläuft. Bei einem Schulball wurde jemandem brutal der Schädel eingeschlagen. Wer da wen ermordet hat, darüber lassen die Serienmacher den Zuschauer lange rätseln. Sicher ist zunächst nur: Da hat sich eine Menge Frust entladen. Zwischen manipulierten Puppentheater-Aufführungen und verkorksten Kindergeburtstags-Feiern hätte so ziemlich jeder ein Motiv – von CEO-Übermama Renata (Laura Dern) über Hippie Bonnie (Zoë Kravitz) bis Schickimicki-Mama Madeline (Reese Witherspoon).

Liebesgeheimnis enthüllt: Darum sind Miriam Höller und Roland Trettl so glücklich
Erstmals zeigten sich Miriam Höller und Roland Trettl als Paar öffentlich beim Deutschen Fernsehpreis. Der TV-Koch verriet das Geheimnis ihrer Beziehung.
Rotes Teppich-Debüt
Roland Trettl und Miriam Höller

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Big Little Lies" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

In dieser deutschen Disney-Serie veräppeln sich Schauspielstars selbst
Bleibtreu, Riemann und Co.
"Call My Agent Berlin"
Eli Wasserscheid über den ersten Franken-"Tatort" ohne Dagmar Manzel
"Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
Serienzuwachs bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars stoßen dazu
Frischer Wind, neue Intrigen
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"
Drama auf der Autobahn: Bushido und Anna-Marias Umzugspanne in Dubai
Ungesicherte Fracht
Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi"
Drama um Steff Jerkel und Peggy Jerofke: Was steckt dahinter?
Instagram-Drama
Goodbye Deutschland
Nach Babypause: Dieser GZSZ-Star ist zurück und sorgt für Wirbel!
GZSZ-Besetzung
Chryssanthi Kavazi
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
Drama im Kuhstall: Die Tierärztinnen retten den Bauern
"Zwei Frauen für alle Felle – Väter und Töchter"
"Zwei Frauen für alle Felle - Väter und Töchter"
Erste deutsche Poker-Serie "High Stakes" startet auf ZDFneo
Via Jikeli in der Hauptrolle
"High Stakes" bei ZDFneo
Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"
Neue Romantik
"Das Traumschiff"
Was Walter Sittler jung hält: Seine überraschende Lebensphilosophie
Großfamilienleben
Walter Sittler im Interview
Jubiläum der "Goldenen Henne" mit doppelter Premiere
"Goldene Henne"
"Goldene Henne 2025"
Als Adenauer de Gaulle den Wein stahl
"An einem Tag im September"
An einem Tag im September
Der Totenwald und seine grausamen Geheimnisse
"Das Geheimnis des Totenwaldes (1)"
Das Geheimnis des Totenwaldes
Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland
Ergreifende Reportage
Burkhard Kress
Das Kinofest 2025 – Großer Filmgenuss für kleines Geld
Tipp für das Wochenende
Ein leerer Kinosaal
Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?
Sport-Highlight
Dennis Schröder mit einem Basketball
Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch
Versöhnung bei den Royals? Harry und Charles mit überraschender Tea time
Britische Royals
Prinz Harry und König Charles III.
Penthouse im Nobelviertel: Das ist das neue Zuhause von Verona Pooth
Neuer Abschnitt
Franjo, Verona und Rocco Pooth beim "Let's Dance"-Finale 2025.
"Rosenheim-Cops": Marisa Burger mit schweren Vorwürfen gegen das ZDF!
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Beatrice Egli auf Männersuche: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!
Schlagersängerin im Interview
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!
Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"
Verwechslung
Deutscher Fernsehpreis 2025
Neue Haare, neues Glück: Collien Fernandes überrascht nach Liebes-Aus
Neuanfang
Collien Fernandes
Schlager vs. Satire: Stefan Mross erneut die Zielscheibe von "TV total"
Satire
Stefan Mross
"Ich will kein alter weißer Mann werden" - Walter Sittler
Im Interview
Walter Sittler im Interview
Uschi Bauer legt ihre Rente auf den Cent genau offen
„Nicht sehr üppig“
Uschi Bauer auf der Bühne
Spannende Filme im September: Von Horror bis Komödie
Kino-Neustarts
Beule - Zerlegt die Welt