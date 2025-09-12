Gerüchte bestätigt: Diese Serie bekommt eine neue Staffel

Acht Emmy Awards, vier Golden Globes – und jede Menge positive Kritikerstimmen: Der erschütternde Serien-Geniestreich "Big Little Lies" zählt zum Besten, was es im Serienfach in den vergangenen 15 Jahren zu sehen gab. Einzig die Tatsache, dass das Meisterwerk aus der HBO-Serienschmiede nach zwei Staffeln abgeschlossen schien, war ein Wermutstropfen für viele Fans. Doch nun – immerhin mehr als sechs Jahre nach dem Start der zweiten Staffel – folgt die überraschende Neuigkeit: Wie "Variety" berichtet, ist eine weitere Staffel nun offiziell bestätigt.

Demnach sind bereits neue Folgen bei HBO in Arbeit. Beteiligt sein wird nach Informationen des US-Branchendienstes unter anderem Francesca Sloane, die sich als Mitautorin des Serienerfolgs "Mr. and Mrs. Smith" Meriten verdiente. Sie soll das Drehbuch schreiben und als ausführende Produzentin agieren. Zudem sind einige Erfolgsgaranten der ersten beiden Staffeln an Bord – allen voran Serienschöpfer David E. Kelley. Erneut mit dabei sind zudem Nicole Kidman und Reese Witherspoon, die neben ihrer Tätigkeit als ausführende Produzentinnen auch wieder in den Hauptrollen zu sehen sein werden.

"Big Little Lies"-Star feiert Reunion auf Instagram: "Seid ihr bereit?" Gerüchte über eine Fortsetzung des HBO-Erfolges kursierten schon länger. 2023 deutete Nicole Kidman in einem Interview an, es könnten neue Folgen geben. Offizielles hatte man bis dato aber nicht kundgetan. Wer abseits von Kidman und Witherspoon noch in den neuen Episoden zu sehen sein wird, ist noch unklar. An Stars hatte es bisher nicht gemangelt: Neben Adam Scott, Zoë Kravitz und Alexander Skarsgård waren auch Shailene Woodley und Meryl Streep (ab Staffel 2) auf der Besetzungsliste zu finden. Staffel eins von "Big Little Lies" adaptierte den gleichnamigen Roman von Liane Moriarty.

Auch Woodley scheint in der dritten Staffel mit an Bord zu sein. Jedenfalls feierte sie die Rückkehr der hochgelobten Serie via Instagram mit einigen Schnappschüssen. Zu einem Bild mit ihren Co-Stars Laura Dern und Zoë Kravitz schrieb sie in ihrer Story: "Wir sind wieder da. Seid ihr bereit?"

"Big Little Lies" erzählt von Kamikaze-Eltern, die nur das Allerbeste wollen für ihre Kinder – was in diesem Fall auf einen Mord hinausläuft. Bei einem Schulball wurde jemandem brutal der Schädel eingeschlagen. Wer da wen ermordet hat, darüber lassen die Serienmacher den Zuschauer lange rätseln. Sicher ist zunächst nur: Da hat sich eine Menge Frust entladen. Zwischen manipulierten Puppentheater-Aufführungen und verkorksten Kindergeburtstags-Feiern hätte so ziemlich jeder ein Motiv – von CEO-Übermama Renata (Laura Dern) über Hippie Bonnie (Zoë Kravitz) bis Schickimicki-Mama Madeline (Reese Witherspoon).

