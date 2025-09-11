Schlager vs. Satire: Stefan Mross erneut die Zielscheibe von "TV total"

Seit 20 Jahren moderiert Stefan Mross das beliebte Schlagerformat "Immer wieder sonntags" im Ersten. Mit bekannten Gästen aus dem Schlagergeschäft hat sich das Format zu einem festen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft entwickelt. Auch die Popularität von Mross selbst trägt entscheidend zum Erfolg seiner Show bei.

Einen anderen Blick auf seinen Moderationskollegen hat allerdings "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff. Für den Komiker ist Mross weniger ein Erfolgsmoderator als vielmehr eine ideale Vorlage für satirische Spitzen. Das Jubiläum des Schlagerstars nutzte er, um erneut nachzulegen, und "Immer wieder sonntags" dem Lächerlichen preiszugeben.

"ARD-Testbild-Ersatz am Sonntagvormittag" In der Ausgabe vom 9. September kündigte Pufpaff einen Rückblick auf 20 Jahr "Immer wieder sonntags" an. Es sei "Zeit, träumerisch zu werden und die guten Momente noch einmal Revue passieren zu lassen", feixte der 48-Jährige. In dem Beitrag wurde Mross dann als "ARD-Testbild-Ersatz am Sonntagvormittag" bezeichnet. Seine Sendung sei zudem ein "'Wetten, dass..?' für Treppenliftfahrer". Ein böser Seitenhieb auf das verhältnismäßig hohe Alter der Erfolgsshow. Wie auch der nächste Gag, in dem es hieß, das Format biete "alles, was den Herzschrittmacher höher schlagen" lasse.

Mross selbst geht mit solchen Attacken meist gelassen um. Bereits im vergangenen Jahr schickte der 49-Jährige eine Videobotschaft in Pufpaffs Studio. Kurz darauf trat er sogar persönlich bei "TV total" auf und stellte sich den Witzen seines Kritikers.

