Enissa Amani auf Mission: Mit Greta Thunberg Richtung Gaza

Hilfsflotte

Enissa Amani auf Mission: Mit Greta Thunberg Richtung Gaza

11.09.2025, 09.14 Uhr
Enissa Amani ist Teil der deutschen Delegation der Global Sumud Flotilla. Gemeinsam mit Greta Thunberg und weiteren Aktivisten ist sie unterwegs nach Gaza, um auf die Blockade aufmerksam zu machen.
Enissa Amani
Enissa Amani hat sich nach eigenen Angaben der Hilfsflotte "Global Sumud Flotilla" angeschlossen.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Andreas Rentz

Rund 300 Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Global Sumud Flotilla" befinden sich derzeit auf dem Seeweg nach Gaza. Das bekannteste Besatzungsmitglied der Hilfsflotte ist die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Wie nun bekannt wurde, ist auch eine deutsche Künstlerin an Bord eines der 42 Boote.

Nach eigenen Angaben hat sich Enissa Amani der Mission angeschlossen. "Ich bin in Tunesien, um mit der Global Sumud Flotilla nach Gaza zu fahren", schreibt die Komikerin, Schauspielerin und Aktivistin in einer Instagram-Mitteilung.

Ziel sei es, "gewaltfrei und legal auf das Unrecht aufmerksam zu machen und Hilfe zu bringen in jeder Form", wie die 43-Jährige weiter schreibt. Sie sei Teil der deutschen Delegation und warb um die Unterstützung der Instagram-Community: "Ich brauche Euch für diese Mission. Ihr seid mein Schutz und somit auch Schutz für die anderen auf meinem Boot."

Enissa Amani: "Ganze Welt berichtet"

Die Hilfsflotte war Ende August von Barcelona aus in See gestochen. Etwa eine Woche später meldeten die Organisatoren, dass eines der Hauptboote in tunesischem Gewässer von einer Drohne getroffen worden sei. Tunesische Behörden widersprachen der Darstellung und erklärten eine brennende Rettungsweste als Ursache für das Feuer an Bord.



In ihrer Instagram-Story zeigt Enissa Amani Video- und Foto-Impressionen ihrer Reise. Dazu schreibt die auch aus Talkshow-Auftritten bekannte Künstlerin: "50.000 Menschen in Tunesien, um uns zu verabschieden. Das Gleiche in Italien und Spanien. Ganze Welt berichtet. Ich weiß leider nicht, wie und ob in Deutschland berichtet wird. Aber es ist unglaublich."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

