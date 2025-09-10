Home News TV-News

Ein neuer Versuch: Stefan Raab bekommt neue RTL-Primetime-Show

Start schon nächste Woche

Ein neuer Versuch: Stefan Raab bekommt neue RTL-Primetime-Show

10.09.2025, 11.08 Uhr
Stefan Raab sorgt für Aufsehen: Nach mysteriösen Instagram-Posts enthüllt er seine neue Show bei RTL.
Stefan Raab
"Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" (Bild) war kein Quotenerfolg, nun bekommt Stefan Raab mit "Die Stefan Raab Show" eine neue Show bei RTL.  Fotoquelle: RTL / Raab Entertainment /Julia Feldhagen

Tagelang rätselten Fans über geheimnisvolle Nachrichten von Stefan Raab. Bei Instagram hatte der Moderator zunächst alle seine alten Beiträge gelöscht und dann schwarze Kacheln, kryptische Zahlen und seltsame Zeichenfolgen gepostet. Was genau er damit sagen wollte, ist zwar unklar, sicher ist, dass die Posts eine Art Countdown waren: Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Raab eine neue Sendung bei RTL erhält, die bereits nächste Woche startet,

"Die Stefan Raab Show" feiert am Dienstag, 16. September um 20.15 Uhr bei RTL ihre Premiere. Raab postete das Bild einer Neonreklame mit dem Namen der Show, der Kölner Sender ließ den Moderator in einer Instagram-Story zu Wort kommen. Darin spricht Raab von einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute: seine Show. Die schlechte: Danach folge "trotzdem" "Das Sommerhaus der Stars". Sein Kommentar dazu: "Aber ich bereite euch gut darauf vor."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Wird die neue Raab-Show ein größerer Erfolg?

Auch RTL selbst gibt sich euphorisch. "Wir schaffen Platz für König Lustig!", hieß es. Das bedeutet konkret: Die zehnte Staffel des "Sommerhaus" startet wie geplant am 16. September, aber erst eine Stunde später. Wie genau Raabs neue Show aussehen wird, bleibt vorerst geheim.

Derzeit beliebt:
>>Beatrice Egli bekommt große Primetime-Show - alle Informationen
>>Verwirrung um neue "Stefan Raab Show": Ist die Ankündigung ein Bluff?
>>Diesen Weltstar würde Bill Kaulitz gerne daten
>>„Tatort“-Flops: Das waren die schlechtesten Folgen aller Zeiten!

Für RTL ist die Zusammenarbeit mit dem Entertainer ein Prestigeprojekt, Raab besitzt einen Exklusivvertrag über fünf Jahre. Im Herbst 2024 kehrte der ehemalige ProSieben-Star nach langer TV-Pause zurück. Seine erste Sendung bei RTL – "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" blieb allerdings hinter den Quotenhoffnungen zurück. Im Juni wurde das Format eingestellt.



RTL setzt aber weiterhin auf das Zugpferd Raab. Schon vor Kurzem wurde bekannt, dass er gemeinsam mit Elton eine große Samstagabendshow bekommt: "Die Unzerquizbaren" soll erstmals im Winter auf RTL zu sehen sein.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Lilly Becker auf dem Playboy-Cover: Deshalb ließ sie sich ablichten
Selbstbewusstsein
Lilly Becker
„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Politik-Panne
"Deutschlands dümmster Promi"
Chris Wackert & Steffi Brungs: Karriere-Paar bricht mit Klischees
Moderne Rollenverteilung
Chris Wackert und Stephanie Brungs
Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr
"7 Richtige" floppt erneut
Wer wird Millionär?
Schockierende Enthüllungen: Was Frank Rosin nicht im TV zeigen kann
"Rosins Restaurants"
"Rosins Restaurants"
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
MontanaBlack & Mia Julia: Knossis Promi-Container füllt sich im Oktober
"Big Brother: Knossi Edition"
Jens "Knossi" Knossalla
Amira Aly und Christian Düren: Die Beziehung der beiden TV-Persönlichkeiten
Traumpaar
Amira Aly und Christian Düren
Günther Jauch auf Krücken: Unfall in der Sommerpause
"Wer wird Millionär"
"Wer wird Millionär"
Shailene Woodley auf Mörderjagd im ZDF-Krimi
"Catch the Killer"
"Catch the Killer"
In dieser deutschen Disney-Serie veräppeln sich Schauspielstars selbst
Bleibtreu, Riemann und Co.
"Call My Agent Berlin"
Eli Wasserscheid über den ersten Franken-"Tatort" ohne Dagmar Manzel
"Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
So krass hat sich Barbara Schöneberger verändert: Hättest du sie erkannt?
Optische Verwandlung
Barbara Schöneberger
Nächstenliebe oder Missachtung des Rechtsstaates?
"Echtes Leben: Unter Druck – Pastorin Anja und das Kirchenasyl"
"Echtes Leben: Unter Druck - Pastorin Anja und das Kirchenasyl"
Fernsehpreis 2025: Barbara Schöneberger feiert TV & Streaming
"Das Beste aus TV und Streaming – Der Deutsche Fernsehpreis 2025"
Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Kunstraub-Komödie im Ersten: Wiener Klimt-Klamauk mit Starbesetzung
"Alles Schwindel"
Alles Schwindel
Pink Floyd-Zeitreise bei ARTE: Kultfilm & Doku über Syd Barrett
"Pink Floyd: Live at Pompeii"
Pink Floyd: Live at Pompeii
Serienzuwachs bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars stoßen dazu
Frischer Wind, neue Intrigen
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
Mit 98 zu „Die Höhle der Löwen“: Opa Heinz landet Deal bei Frank Thelen
Altersrekord
Die Höhle der Löwen
West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!
Preisverleihung geplatzt
Donald Trump
RTL+ statt Primetime: VOX streicht Doku-Reihe nach Quoten-Flop
Programmänderung
"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku"
Helene Fischer überrascht Fans: Das hat sie nach der Babypause vor!
Große Pläne
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
Ein Roadmovie durch die Autokrise Deutschlands
"ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe"
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Wohnungsnot, Wut, Proteste: Wie viel Tourismus verträgt die Welt?
"Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?"
Urlaubslust und Reisefrust
Kein Pass, keine Rechte: Der unsichtbare Alltag von Staatenlosen
"37°: Staatenlos – Kein Pass, keine Rechte"
Staatenlos - Kein Pass, keine Rechte
Burghart Klaußner als Konrad Adenauer in neuer ZDF-Produktion
"An einem Tag im September"
Burghart Klaußner
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"