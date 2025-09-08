„Big Brother“ à la Knossi: MontanaBlack, Mia Julia & Peter Ludolf dabei

Im Oktober startet die neue Staffel "Promi Big Brother" – und auch Twitch-Star Jens "Knossi" Knosalla veranstaltet wieder seine eigene Version der TV-Show. Nun hat der Streamer die ersten prominenten Gäste von "Big Brother: Knossi Edition" verraten.

Die dritte Staffel von "Big Brother: Knossi Edition" "Knossi Big Brother ist back!", verkündet Jens "Knossi" Knosalla (39) am Wochenende auf seinem Instagram-Account. Los geht es demnach wieder im Oktober – live aus den MMC Studios in Köln Ossendorf.

Seit 2023 veranstaltet der Ex-"Let's Dance"-Teilnehmer und Twitch-Star seine eigene Version der SAT.1-Show. "Big Brother: Knossi Edition" fand erstmals als 57-stündiger Live-Stream statt, der auf dem Twitch-Kanal von Knossi und auf Joyn zu sehen war. In Staffel eins waren unter anderem Joey Kelly, Ilka Bessin und Fritz Meinecke sowie natürlich Knossi selbst dabei.

2024, in Staffel zwei, waren unter anderem Vera Int-Veen, Katja Burkard und Negah Amiri als Tagesgäste dabei. Und auch dieses Mal soll es wieder hochkarätige Gäste geben, wie Knossi nun ankündigte.

Ballermann-Star und Streaming-Profi: Mia Julia und MontanaBlack sind dabei! Zu den ersten prominenten Kandidaten gehören demnach Twitch-Star MontanaBlack sowie seine Kollegen Schradin und Zarbex, die ebenfalls auf der Plattform streamen.

Und auch Promis außerhalb des Twitch-Kosmos statten dem Format einen Besuch ab: TV-Star Peter Ludolf (70) zieht ebenfalls in Knossis Promi-Container ein. Genauso wie Ballermann-Star Mia Julia (38). Die anderen Stars werden noch geheim gehalten. Dass weitere Promis nachrücken, schließt Knossi allerdings nicht aus: "Wir sind schon überfüllt, aber 'you'll never know'", deutet der Streamer in seinem Instagram-Video an.

Eine Änderung in diesem Jahr sei, dass es ein Handyverbot geben würde: "Keine Handys, drei Tage live, kompletter Ausschluss von der Außenwelt", so kündigt es Knossi an.

Die reguläre Staffel von "Promi Big Brother" startet übrigens ebenfalls im Oktober 2025. Am 6. Oktober gibt es die erste Folge auf SAT.1 und auf Joyn. Zwei Namen sind bereits offiziell bestätigt: Sarah-Jane Wollny und Ex-Bachelor Andrej Mangold.