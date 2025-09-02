Home News TV-News

RTL+-Premiere: „Prominent getrennt“ erstmals mit einem Wiedersehen!

Die große Aussprache

"Prominent Getrennt": Erstmals folgt ein großes Wiedersehen der Show!

02.09.2025, 14.08 Uhr
Zum ersten Mal in der Geschichte von "Prominent Getrennt" gibt es nach dem Finale ein Wiedersehen. Charlotte Würdig moderiert die Reunion-Show auf RTL+ und feiert damit ihr Moderations-Comeback.
Charlotte Würdig
Charlotte Würdig wird das "Prominent Getrennt"-Wiedersehen bei RTL+ moderieren.  Fotoquelle: Gerald Matzka/Getty Images

Die vierte Staffel von "Prominent Getrennt – Die Villa der Verflossenen" ist komplett – fast. Denn auf das Finale, das seit Dienstag bei RTL+ abrufbar ist, soll nun erstmalig eine Wiedersehensshow folgen. Zu sehen gibt es die große Reunion am Dienstag, 9. September, ebenfalls beim Streamingdienst RTL+.

"Absoluter Reality-Junkie": Sidos Ex-Freundin Charlotte Würdig moderiert das Wiedersehen!

Die Moderation übernimmt Charlotte Würdig. "'Prominent getrennt' zeigt das erste Wiedersehen überhaupt und ich darf es moderieren, natürlich – wer passt da besser als ich?", erklärte die 47-Jährige, wohl in Anspielung auf ihre einstige Beziehung zu Rapper Sido, gegenüber RTL. Als "absoluter Reality-Junkie" freue sie sich "unfassbar, kommentieren zu dürfen, wenn ab-, auf- und vorgerechnet wird!"

Charlotte Würdig ist seit über 20 Jahren in der TV-Branche ("taff", "Popstars") tätig, war als Schauspielerin in den Serien "jerks." und "Das Pubertier" zu sehen, ist zweifache Mutter und Unternehmerin. Zuletzt stand sie 2018 als Moderatorin der inzwischen abgesetzten RTL-Castingshow "X Factor" vor der Kamera. Zuletzt ging sie als Gewinnerin aus dem RTL-Realityformat "Die Verräter" hervor. Zudem spricht sie seit Mai dieses Jahres regelmäßig im gemeinsamen Podcast "The Real Ex-Wives" mit Sidos Ex-Partnerin Georgina Stumpf über den Alltag als Patchwork-Familie.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
