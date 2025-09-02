Home News Star-News

Mit 85 zurück im Leben: Jack White übersteht Unfall und Schlaganfall

Comeback des Jahres

Jack White wird 85: Nach Schicksalsschlägen wieder fit!

02.09.2025, 13.38 Uhr
Jack White, der berühmte Musikproduzent, überstand einen schweren Sturz und einen Schlaganfall. Nun feiert er seinen 85. Geburtstag, erfreut sich bester Gesundheit und genießt bewegende Momente mit seiner Familie.
Jack White
Jack White hat eine schwere Zeit hinter sich. Nun feiert der Musikproduzent gesund und glücklich seinen 85. Geburtstag.  Fotoquelle: 2013 Getty Images/Andreas Rentz
Jack White und seine Frau Rafaella
Mit Rafaella ist Jack White seit 2019 verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder.  Fotoquelle: IMAGO / Coldrey

Es ist gar nicht so lange her, da ging es dem Komponisten und Musikproduzenten Jack White gar nicht gut. Nach einem schweren Sturz in seinem Büro Ende vergangenen Jahres lag er wochenlang auf der Intensivstation. Kaum genesen brachte ihn ein Schlaganfall zurück ins Krankenhaus. Nun aber, pünktlich zu seinem 85. Geburtstag, ist er wieder obenauf.

Jack White: Bangen um den zweifachen Familienvater

Mehr noch, White könnte gerade nicht glücklicher sein. Ein Grund dafür ist sein Sohn Maximilian Noah. Der ist sechs Jahre alt und wurde just eingeschult. Ein stolzer Moment für den Papa, wie er kürzlich in einem Interview mit der BILD-Zeitung durchblicken ließ. "Für mich war das alles sehr bewegend, mit 85 meinen sechsjährigen Sohn bei der Einschulung zu erleben", sagte er.

Dass auch die Physis des Musikproduzenten nichts zu wünschen übriglässt, machte Rafaella Nussbaum deutlich, die er 2019 heiratete und mit der er neben Maximilian Noah auch Tochter Angelina Melody hat. Das Mädchen kam im Oktober 2023 zur Welt. "Ich kämpfe mit den Tränen, mein großer Jack ist wieder so fit wie das blühende Leben", sagte die 40-Jährige derselben Zeitung.

Vor wenigen Monaten sah das noch anders aus. Damals bangte die Familie nicht nur um Jack Whites Gesundheit, auf dem Spiel stand sogar das Leben des erfolgreichen Musikproduzenten. "Es war ein Albtraum", erinnerte sich Nussbaum im Februar im Gespräch mit der BILD an die schwere Zeit. "Niemand konnte mir sagen, ob mein Mann überleben würde."



Mehrere Schicksalsschläge

White war am 9. Dezember schwer verunglückt. Er habe, da es an dem Tag geschneit hatte, mit nassen Schuhen sein Büro betreten, sei dann auf dem Parkett ausgerutscht und "mit voller Wucht gegen die Marmor-Platte des Schreibtisches gestürzt", erzählte er im Januar der BILD. Durch die Wucht des Aufpralls sei er ins Koma gefallen. Seine Gattin fand ihn bewusstlos am Boden liegen und alarmierte den Notarzt. "Ich bin unendlich dankbar, dass ich noch am Leben bin", sagte White.

Doch dann der nächste Schock. Kaum fünf Wochen später erlitt White einen Schlaganfall. Und wieder hatte er Glück ihm Unglück. Diesmal wurde er von seiner Haushälterin vorgefunden. "Ich lag wieder im Koma und bin erst vier Wochen später auf der Intensivstation wieder wach geworden", erzählte er im Mai der Illustrierten BUNTE.

Nun sind die Unglücksfälle überstanden. Und White kann, quicklebendig und kerngesund, so manchen Anlass feiern: die Einschulung seines Sohnes, die Beziehung mit Rafaella Nussbaum, die sich dieses Jahr zum 15. Mal jährt, ihren 40. Geburtstag, den sie am 1. Januar hatte und den die Familie nachfeiern will, und seinen eigenen Geburtstag natürlich, am 2. September.

Alles Gute, Jack White und Familie!

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
