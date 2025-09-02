Home News TV-News

NDR-Doku über General Breuer: Deutschlands Weg zur Kriegstüchtigkeit

02.09.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Die Langzeitdoku "Soldat Nr. 1" begleitet Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, bei seiner Mission, Deutschland kriegstüchtig zu machen und das Mindset der Bevölkerung zu verändern.
Die Langzeitdoku "Soldat Nr. 1 - Der General und die Zeitenwende" begleitete Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer (links) neun Monate lang. Hier ist er zu Besuch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er schaut regelmäßig vorbei - zum sicherheitspolitischen Briefing.  Fotoquelle: NDR/Willem Konrad
Carsten Breuer ist der wichtigste militärische Berater von Verteidigungsministers Boris Pistorius. Beide haben den Begriff "kriegstüchtig" in den deutschen Sprachgebrauch eingeführt.  Fotoquelle: NDR/Lucas Stratmann
Aus der Panzer-Perspektive: Im Mai 2025 verfolgt der Generalinspekteur Carsten Breuer eine NATO-Übung in Litauen.  Fotoquelle: NDR/Lucas Stratmann
Carsten Breuer ist seit März 2023 17. Generalinspekteur der Bundeswehr. Damit hat er die Funktion als oberster Soldat der Bundesrepublik Deutschlands inne.  Fotoquelle: NDR/Willem Konrad
Im Dezember 2024 ist der Generalinspekteur im Südlibanon und in Israel mit Bundeswehrsoldaten auf der Fregatte Hamburg unterwegs.   Fotoquelle: NDR/Lucas Stratmann
Auf dem Weg zum Truppenbesuch im Südlibanon: Carsten Breuer liest ein Lagebild. Erst wenige Tage vor seinem Besuch hatte die Hisbollah einen Waffenstillstand mit den israelischen Streitkräften geschlossen.  Fotoquelle: NDR/Lucas Stratmann
Nahe der russischen Grenze in Litauen: Generalinspekteur Carsten Breuer beaufsichtigt eine Verteidigungsübung der NATO.   Fotoquelle: NDR/Lucas Stratmann

"Wir sind im Moment in einem Zustand der Hybridität", sagt Carsten Breuer. "Nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht ganz Krieg." – Es sind schockierende Worte, die der Generalinspekteur der Bundeswehr, engster Vertrauter und wichtigster Mitarbeiter von Verteidigungsminister Boris Pistorius, im Gespräch mit den Filmemachern Willem Konrad und Lucas Stratmann wählt.

ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende
Dokumentation • 02.09.2025 • 22:50 Uhr

Langzeitdoku zeigt die Arbeit des Generals des Heeres der Bundeswehr über Monate

Schon 2029, so die Erkenntnisse von NATO und einiger ihrer Mitgliedstaaten, könnte Russland dazu in der Lage sein, uns anzugreifen. Gewinnbringend anzugreifen, wohlgemerkt. Für eine Generation, die 34 Jahre nach dem Ende des Warschauer Paktes gefühlt ohne Bedrohung in Europa lebte, ist dies ein Schock.

Carsten Breuer, ein ruhiger und besonnener Zeitgenosse, hat sich deshalb dazu entschlossen, Deutschland "kriegstüchtig" zu machen. Die vom NDR produzierte Langzeitdoku "Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende" begleitet den 60-jährigen General des Heeres der Bundeswehr neun Monate bei seiner Arbeit.

Die Ostsee als verdecktes Kriegsgebiet

Breuer arbeitet weniger im Stillen und abseits der Öffentlichkeit als fast alle seiner Vorgänger. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Deutschland nicht nur in Sachen Soldaten und Kampfmittel wehrtüchtig zu machen, sondern auch das "Mindset" der Bevölkerung zu verändern. In einem Interview während einer seiner vielen Reisen erklärt er: "Wir neigen dazu, in Boxen zu denken. Frieden, Krisen, Krieg. Russland denkt Krieg komplett anders. Es ist ein Kontinuum."



Die Kamera wird Zeuge davon, wie in Sitzungen Breuers und seines Stabes von Drohnenspionage, Anschlägen, Cyberattacken oder auch irritierenden militärischen Aktionen Russlands im Grenzgebiet zur NATO und auch in Deutschland die Rede ist. Die Ostsee, auf der Russlands sogenannte Schattenflotte für Chaos und Instabilität sorgt, ist längst zu einer Art verdecktem Kampfgebiet geworden.

Der Begriff der deutschen Kriegstüchtigkeit

Breuers Chef, Verteidigungsminister Boris Pistorius, äußert sich im Film ebenfalls zum Begriff der deutschen Kriegstüchtigkeit. Ein Wort, das man in letzter Zeit beunruhigend oft hört. Pistorius sagt: "Wir haben es beide etwa gleichzeitig benutzt, weil wir der Überzeugung waren, dass es notwendig ist, die Aufmerksamkeit etwas zu erhöhen für die Fragen, um die es gerade geht. Dazu diente der Begriff. Er hat entsprechend aufgerüttelt und auch für Kritik gesorgt."

Gleichzeitig schiebt der Verteidigungsminister nach, dass man das K-Wort mittlerweile etwas behutsamer gebrauchen würde. "Da es uns ja nicht darum geht, jemanden zu verängstigen oder in einigen Fällen auch zu verärgern, sondern um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Das ist gelungen."

Der Westen müsse resilienter und widerstandsfähiger werden

Wer Carsten Breuer im Film zuschaut, einem uneitel und nicht mal besonders soldatisch wirkenden Mann, erlebt einen Vielreisenden: der Generalinspekteur auf dem Weg zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und in den Südlibanon, in die Ukraine, die USA oder zu einer NATO-Übung, die den Verteidigungsfall in Litauen probt. Carsten Breuer, und das ist neu in diesem Amt, sieht seine Rolle auch als Vermittler einer Zeitenwende an die deutsche Bevölkerung.

Der Westen müsse resilienter und widerstandsfähiger werden, heißt es. Dann würden jene Moskauer Falken, die den Westen als schwach wahrnähmen, vielleicht von Angriffen ab 2029, wenn die Rüstung des Landes entsprechend hochgefahren wurde, absehen. Ein Kriegsverzicht aus Vernunftgründen. Wenn es jemand schafft, den wahren Kern des lange Undenkbaren glaubhaft freizulegen, ist es wahrscheinlich dieser Film-Protagonist, der oberste deutsche Soldat.

ARD Story: Soldat Nr. 1 – Der General und die Zeitenwende – Di. 02.09. – ARD: 22.50 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

