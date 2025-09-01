Home News TV-News

"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein

Comedy-Game-Show

01.09.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
In der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" gilt es, bei Aufgaben möglichst schlecht abzuschneiden.
Deutschlands dümmster Promi
Auf der Schulbank sitzt Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter von CSU-Spitzenpolitiker Markus Söder.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Deutschlands dümmster Promi
Joe Laschet sieht man die Ähnlickeit mit seinem Vater an.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Deutschlands dümmster Promi
Möglichst doof anstellen, darum geht es in der Show, von links: Gloria-Sophie Burkandt, Marc Bator, Dolly Buster, Calvin Kleinen und Alessia Herren.   Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Deutschlands dümmster Promi
Müssen verhindern, dass sie richtige Antworten liefern: Marc Bator und Mario Basler (rechts).  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber
Deutschlands dümmster Promi
Amira Aly und Christian Düren, die auch privat ein Paar sind, moderieren die sechsteilige Reihe im Duo.  Fotoquelle: Joyn / Willi Weber

Verkehrte Welt: Bei der neuen ProSieben-Show "Deutschlands dümmster Promi" muss man wirklich um die Ecke denken. Als Zuschauer fragt man sich mit Blick auf den provokanten Titel derweil: Mit welchem Argument hat der Sender das mehr oder weniger "dumme" Kandidatenfeld geködert? Warum sollte man an einer Spielanordnung teilnehmen, die von Anfang an Schmäh-Titel verteilt?

ProSieben
Deutschlands dümmster Promi
Show • 01.09.2025 • 20:15 Uhr

Dolly Buster, Alessia Herren, der Nachrichtenmann und frühere "Tagesschau"-Sprecher Marc Bator sowie Mario Basler, Gülcan Kamps und Calvin Kleinen haben sich dennoch bereiterklärt, an einer Comedy-Game-Show teilzunehmen, bei der es um ein möglichst hohes Maß an Begriffsstutzigkeit und Ahnungslosigkeit geht – oder zumindest um eine geschickte (Verschleierungs-)Taktik.

Geht es in Wirklichkeit um eine geschickte Strategie, auf kluge Weise ungeschickt darzustehen?

Immerhin ist es der verquere Sinn des Spiels, bei Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben gezielt möglichst schlecht abzuschneiden. Wer alle Herausforderungen korrekt absolviert, fliegt raus. Es gewinnt, wer alles falsch macht. Und natürlich ist klar: Nur eine oder einer kann "Deutschlands dümmster Promi" werden. Amira Aly und Christian Düren, die auch privat ein Paar sind, moderieren die sechs Folgen als Duo.

Kurios dürfte das Aufeinandertreffen von zwei Starpolitiker-Kindern sein, die ebenfalls auf der Kandidatenliste stehen: Mit von der Partie ist Gloria-Sophie Burkandt, ein Model mit dunklen Haaren und auffällig langen Beinen. Ihr Vater ist der CSU-Chef Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident. Joe Laschet trägt die Ähnlichkeit zu seinem Vater, dem einst glücklosen CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet, deutlicher in den Gesichtszügen. Joe Laschet ist ein Influencer mit einem ausgeprägt eleganten Retro-Modegeschmack. Ihren Vätern wurde einst ein eher angespanntes, rivalisierendes Verhältnis nachgesagt.

Sechs Folgen der neuen Sendung sind geplant, die jeweils am Montagabend gezeigt werden. Direkt danach um 21.20 Uhr startet die neue Show "Crash Games – Bruchlandung der Realitystars", in der sich unter anderem Yvonne Woelke, Alessia Herren und Menderes glitschigen Herausforderungen auf Schanzenkonstruktionen stellen.

Deutschlands dümmster Promi – Mo. 01.09. – ProSieben: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

