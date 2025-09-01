Home News TV-News

"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser": Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz

"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser"

Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz

01.09.2025, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
RTL testet mit "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser" ein neues Format. Steffen Hallaschka führt durch die Show, in der Wissen gefragt ist – es geht um 100.000 Euro.
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
"Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser", sagt Steffen Hallaschka (links) über sich selbst.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Kreuzverhör am Quizpult: Steffen Hallaschka (links) nimmt sich Wilfried zur Brust.   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Während vorne gezittert wird, lauern im Hintergrund der Quizrunde mit Steffen Hallaschka (links) schon die Mitbewerber.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Kandidatin Maribel stellt sich den Fragen des Moderators.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Es ist ein Weg, wie ihn einst auch der einstige Polit-Talker und Magazin-Journalist Günther Jauch einschlug: Steffen Hallaschka wechselt ins Quiz-Lager – zumindest vorübergehend. Er übernimmt mit "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser" neben seiner Moderation beim RTL-Magazin "stern TV" eine reine Unterhaltungssendung.

RTL
7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser
Show • 01.09.2025 • 20:15 Uhr

Der große Privatsender aus Köln schickt erst einmal zwei Folgen eines neuen Ratespiels ins Rennen, in der Schlaumeier und Alleswisser gefragt sind. Steffen Hallaschka steht dabei gleich sieben Kandidatinnen und Kandidaten gegenüber, die er mehr oder weniger aufs Glatteis führen möchte. Doch wer für eine Befragung ans Quizpult treten muss, steht selbst unter Druck: Im Hintergrund lauern die anderen Mitspieler und warten auf ihre Chance, bei falschen Antworten einzuspringen und die Show an sich zu reißen. Es geht um eine Gewinnsumme von immerhin 100.000 Euro.

"Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser"

"Ich freue mich total! Ich spiele wahnsinnig gern, und Quiz ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser – aber besonders, wenn es ums Spielen geht", sagt Moderator Hallaschka. "Deswegen ist es für mich eine große Freude, dieses wunderschöne Quiz leiten zu dürfen."

Derzeit beliebt:
>>Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
>>Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!
>>"Barbie": Lohnt sich der Spielfilm mit Ryan Gosling und Margot Robbie?
>>Schon wieder Bombenevakuierung in Köln: Katja Burkard ist betroffen!

RTL strahlt zunächst zwei Folgen von "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser" aus – am 1. und 8. September, jeweils montags um 20.15 Uhr. Am Montag, 15. September, kehrt dann Günther Jauch mit "Wer wird Millionär?" aus der Sommerpause zurück.

7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser – Mo. 01.09. – RTL: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Stern TV" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Quoten-Flop bei RTL: Warum niemand "Die Bachelors" sehen wollte
Negativrekord
Die Bachelors
Schichtwechsel bei RTL-Show: Die Nachfolge für Elton steht fest!
"Drei gegen Einen"
"Drei gegen Einen - Die Show der Champions"
Seefahrtenwahnsinn: Promis im Kabinenkampf
"Volle Kraft voraus – Die Kreuzfahrt-Doku"
Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku
Michelle Hunziker und Jörg Pilawa brechen Rekorde live im TV
"Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde"
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde
Dieser alte GZSZ-Star spielt in der 17. "Bergretter"-Staffel mit!
ZDF-Serie
Der GZSZ-Cast mit mit Daniel Fehlow, Wolfgang Bahro, Petew Dwojak, Jasmin Weber, Jessica Ginkel, Maike von Bremen, Ulrike Frank und Natalie Alison.
Bill Kaulitz' Liebesgerüchte mit Jannik Kontalis: Tom Kaulitz genervt!
Was läuft da?
Bill und Tom Kaulitz
Katja Burkard verrät ihre geheime Schwäche: "Das macht mich irre!"
RTL-Moderatorin packt aus
Katja Burkard
Die Basketball-EM 2025 live: Deutschland auf Titeljagd!
"FIBA EuroBasket 2025"
FIBA EuroBasket 2025
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Barbara Schöneberger schaut kritisch zur Seite.
Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"
Serienstar spricht Klartext
Anja Kruse und Sascha Hehn
Ein Zwillingsmord im Erzgebirge: So war der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"The Diplomat": Darum geht's im ZDF-Krimi mit Sophie Rundle
Diplomatin in Barcelona
The Diplomat
"Terra X History: Diana und Dodi": Die wahre Geschichte
Dianas letzte Liebe
Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
"Tatort: Borowski und der stille Gast": Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?
"Grenzenlos Genial Gekocht"
Grenzenlos Genial Gekocht
Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim
Sebastian Lege: So wurde der Koch zum TV-Experten!
Food-Detektiv
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"High Stakes"
"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Screamboat"
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
„Mountainhead“: Satire zeigt Tech-Milliardäre beim Weltuntergang
Bittere Zukunftsvision
"Mountainhead" | Sky + Wow