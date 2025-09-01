"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser": Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz

Es ist ein Weg, wie ihn einst auch der einstige Polit-Talker und Magazin-Journalist Günther Jauch einschlug: Steffen Hallaschka wechselt ins Quiz-Lager – zumindest vorübergehend. Er übernimmt mit "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser" neben seiner Moderation beim RTL-Magazin "stern TV" eine reine Unterhaltungssendung.

7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser Show • 01.09.2025 • 20:15 Uhr

Der große Privatsender aus Köln schickt erst einmal zwei Folgen eines neuen Ratespiels ins Rennen, in der Schlaumeier und Alleswisser gefragt sind. Steffen Hallaschka steht dabei gleich sieben Kandidatinnen und Kandidaten gegenüber, die er mehr oder weniger aufs Glatteis führen möchte. Doch wer für eine Befragung ans Quizpult treten muss, steht selbst unter Druck: Im Hintergrund lauern die anderen Mitspieler und warten auf ihre Chance, bei falschen Antworten einzuspringen und die Show an sich zu reißen. Es geht um eine Gewinnsumme von immerhin 100.000 Euro.

"Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser" "Ich freue mich total! Ich spiele wahnsinnig gern, und Quiz ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser – aber besonders, wenn es ums Spielen geht", sagt Moderator Hallaschka. "Deswegen ist es für mich eine große Freude, dieses wunderschöne Quiz leiten zu dürfen."

RTL strahlt zunächst zwei Folgen von "7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser" aus – am 1. und 8. September, jeweils montags um 20.15 Uhr. Am Montag, 15. September, kehrt dann Günther Jauch mit "Wer wird Millionär?" aus der Sommerpause zurück.

