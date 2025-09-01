Home News Star-News

„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik

Packende Dokumentation

„Being Franziska van Almsick“: ARD-Doku über Triumph und Tragik

01.09.2025, 12.41 Uhr
von Maximilian Haase
Franziska van Almsick, einstiges Schwimmwunder, blickt in einer ARD-Dokumentation auf ihre Karriere zurück. Von frühen Erfolgen bis zu medialen Herausforderungen – die Doku zeigt die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Einblicke in die Welt der jungen Franzi, die Deutschland in ihren Bann zog.
Being Franziska van Almsick
"Dieses Authentische - ich hoffe, dass ich mir das bis heute erhalten konnte": Franziska van Almsick erzählt in einer neuen Doku-Reihe von ihrer beeindruckenden Karriere.  Fotoquelle: SWR/ARD/Marc Rehbeck
Being Franziska van Almsick
Im Doku-Dreiteiler "Being Franziska van Almsick" erzählt die Sportikone ihre Geschichte vor allem selbst.  Fotoquelle: SWR
Franziska van Almsick
"Ich habe den Medien ja auch viel zu verdanken", beschreibt Franziska van Almsick ihr Verhältnis zur Presse: "Wir hatten nicht nur schlechte Zeiten."  Fotoquelle: Thomas Lohnes/Getty Images
Being Franziska van Almsick
Noch einmal vor der Kamera ins Schwimmbecken: "Meine Karriere habe ich selbstbestimmt beendet, und ich habe sie nicht unglücklich beendet", erklärt Franziska van Almsick heute.  Fotoquelle: SWR
Being Franziska van Almsick
"Es war schon ganz schön viel", weiß Franziska Almsick heute, wenn sie ihre atemlose Karriere als Teenagerin betrachtet.  Fotoquelle: SWR
Being Franziska van Almsick
Beim Anschauen der alten Aufahmen habe sie gemerkt, "wie sehr ich heute in der Lage bin, mit Abstand und Ruhe auf meine eigene Geschichte zu blicken", so Franziska van Almsick.  Fotoquelle: SWR

Es gab eine Zeit, in der sie das ganze Land verzückte: Franziska van Almsick war – und ist bis heute – einer der größten Superstars des deutschen Sports. Als blutjunge Schwimmerin geriet sie zur Ikone des wiedervereinigten Deutschlands: Olympia-Silber mit gerade 14 Jahren, mehrere Weltrekorde, Europa- und Weltmeisterschaftstriumphe. Allein der Olympiasieg blieb der gebürtigen Ost-Berlinerin, die während ihrer gesamten Laufbahn ein ambivalentes Verhältnis zu den Medien pflegte, verwehrt. Sie wurde umjubelt, wenn sie siegte, und niedergeschrieben, als es nicht so lief.

Wenn nun eine ARD-Doku ihre beeindruckende Karriere rekapituliert, erzählt sie auch die von Hochs und Tiefs geprägte Geschichte einer Heranwachsenden im Lichte der Öffentlichkeit. Weil sie im Dreiteiler "Being Franziska van Almsick" (ab Donnerstag, 4. September in der ARD Mediathek, ab Dienstag, 9. September, im Ersten) selbst mitwirkte, kam die heute in Heidelberg lebende 47-Jährige dank eindrücklicher Archivaufnahmen und emotionaler Erinnerungen der jungen Franzi wieder überaus nah.

Eine Dokumentation über Franziska van Almsick: "Mir gefiel die Idee sehr"

prisma: Frau van Almsick, nach langer Zeit sind Sie für die Doku vor der Kamera noch einmal in ein Schwimmbecken gesprungen. Haben Sie lange überlegt, ob Sie das tun sollen?

Derzeit beliebt:
>>Andrea Kiewel erklärt nach Kritik: So werden ihre Israel-Flüge bezahlt
>>"Die Höhle der Löwen" ist zurück – mit krasser Veränderung!
>>Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
>>"Merkels Erbe - 10 Jahre 'Wir schaffen das!'": Was bleibt von diesem Vermächtnis?

Franziska van Almsick: Nein, ich habe sofort zugesagt. Dahingehend bin ich entspannter geworden. Wir haben abends eine Halle gemietet, es war spät und dunkel draußen. Es machte viel Spaß und ist toll geworden – das hätte ja auch anders sein können (lacht). Mir war gar nicht klar, wie schön das im Nachhinein werden würde, es sind richtige Beauty-Shots.

prisma: Vor allem aber sieht man, wie Sie selbst auf Ihre Karriere blicken, begleitet von faszinierendem Archivmaterial. Wie herausfordernd war diese Rückschau?

van Almsick: Ich habe mich total gefreut, als die Anfrage kam. Ein erster Gedanke war gleich: Super, im Archiv der ARD müssen noch so viele schöne alte Aufnahmen sein, das wird bestimmt gut. Es gibt ja die Dokus über Michael Schumacher und Jan Ullrich, da haben beide Protagonisten nicht reden können. Mir gefiel die Idee sehr, mich mit reinzunehmen und die Dinge noch einmal zu reflektieren.

prisma: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die junge Franzi in alten Aufnahmen sehen?

van Almsick: Ich finde mein jüngeres Ich relativ entspannt, das sieht man auch in der Doku. Ich war sehr reflektiert, ganz ruhig und gelassen. Darüber bin ich froh. Denn oft heißt es ja, dass man solche Formate macht, um Dinge aufzuarbeiten. Aber genau das war bei mir nicht nötig. Beim Anschauen habe ich vielmehr gemerkt, wie sehr ich heute in der Lage bin, mit Abstand und Ruhe auf meine eigene Geschichte zu blicken. Diese Reflektiertheit hat sich über die Jahre entwickelt, und sie hat mir geholfen, alles einzuordnen, ohne es neu bewerten zu müssen.

prisma: Das heißt, Sie waren und sind mit Ihrer Laufbahn im Reinen?

van Almsick: Ich war und bin fein damit. Meine Karriere habe ich selbstbestimmt beendet, und ich habe sie nicht unglücklich beendet. Ich habe zwar nicht erreicht, was ich wollte – aber es war Zeit, zu gehen. Es gibt nichts, was ich bereue. Nichts, das ich irgendwie hätte anders machen können oder sollen.

Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
Franziska van Almsick spricht offen über ihre Essstörung, verletzende Schlagzeilen und wie sie gelernt hat, sich selbst wieder zu lieben.
Ex-Schwimmstar offenbart
Franziska van Almsick schaut ernst und hat die Arme erhoben.

Der unerfüllte Traum: "Alles was ich wollte, war Olympiasiegerin zu werden"

prisma: Dabei wurde Ihnen als junger Leistungssportlerin damals enorm viel zugemutet, wie die Doku nochmals rekapituliert ...

van Almsick: Das Einzige, das ich beim Ansehen der Aufnahmen dachte: Es war schon ganz schön viel. Man sieht das ja aus einer anderen Perspektive, wenn man drinsteckt. Nun habe ich mal von oben draufgeschaut und gesehen, was die 14-, 15- und 16-jährige Franzi so gemacht hat. Ich habe zwei Kinder im ähnlichen Alter, der eine ist drüber hinaus, der andere ist 12. Wenn sie so ein Pensum hätten, wüsste ich nicht, ob ich das als Mutter gut fände. Das hat mich schon ein bisschen überrascht und war mir ehrlich gesagt nicht so bewusst.

prisma: Die "kleine Maus", wie Sie Ihr junges Ich in der Doku nennen, musste früh lernen, mit dem Stress und Druck umzugehen – auch mit dem der Medien. War diese Unbedarftheit damals rückblickend eigentlich ein Vorteil?

van Almsick: Absolut. Und das hat es am Ende ja auch ausgemacht: Dieses Authentische – ich hoffe, dass ich mir das bis heute erhalten konnte. So zu sein, wie man ist. Ich habe nicht versucht, jemand zu sein, weil ich bekannt oder berühmt werden wollte. Sondern ich war so wie ich war. Alles was ich wollte, war Olympiasiegerin zu werden. Und ich glaube, man hat das gemerkt. Das hat lange funktioniert.

prisma: Ab wann dann nicht mehr?

van Almsick: Irgendwann, mit 17 oder 18, wenn man sich ohnehin fragt, wer man ist, wurde es zunehmend schwieriger. Wenn du dann zum ersten Mal Gegenwind bekommst, weil du dich vielleicht in einer Erklärung so ausgedrückt hast, dass man es falsch verstehen könnte. Das führte dann dazu, dass ich nicht mehr einfach so alles rausposaunte, sondern lieber erst mal darüber nachdachte, was ich sage.

Eine brisante Interviewaussage: "Es störte mich in meinem sportlichen Ablauf"

prisma: Gab es einen besonderen Moment, in dem Ihnen das offenbar wurde – oder in dem Sie vom Management zurückgepfiffen wurden?

van Almsick: Nee, das Management hat da nie etwas gesagt. Das war ich selbst. Vor allem nach der ganzen Nummer um Hitler und die Geschichte ...

prisma: Sie spielen auf ein Interview an, in dem Sie 1995 über das "Phänomen" Hitler sprachen ...

van Almsick: Geschichte war immer mein Lieblingsfach in der Schule, ich interessierte mich wahnsinnig für die deutsche Geschichte, schon in jungen Jahren. Ich habe damals versucht, etwas zu erklären, das man – glaube ich – mit Absicht falsch verstanden hat. Die Schlagzeilen waren natürlich totaler Schwachsinn, an den Haaren herbeigezogen. Es war ein brisantes Thema. Und mich hat es geärgert, dass wir Europameisterschaften in Wien hatten, und es nicht ums Schwimmen ging, sondern um diese Interviewaussage. Es störte mich in meinem sportlichen Ablauf.

prisma: Welche Konsequenzen zogen Sie?

van Almsick: Danach fing ich an, immer wenn ich etwas sagte, lange zu antworten. Um das zu erklären, was ich gerade erklärte. Das war wahrscheinlich ein Selbstschutz.

Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
Tanja Wedhorn und Simon Raiser schreiben eine bemerkenswerte Liebesgeschichte. Alles Wissenswerte über den Mann, mit dem die beliebte Schauspielerin durchs Leben geht, und warum sie sich nach über 30 Jahren immer noch so nahe sind.
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.

Van Almsicks Verhältnis zu den Medien: "Wir hatten nicht nur schlechte Zeiten"

prisma: In den Folgejahren gab es immer wieder fragwürdige Schlagzeilen über Sie in der Presse. Trotzdem waren Sie auch nach Ihrem Karriereende weiter in den Medien präsent. Sie hätten Ihre medialen Auftritte ja auch vollständig beenden können, oder?

van Almsick: Ich habe den Medien ja auch viel zu verdanken. Wir hatten nicht nur schlechte Zeiten. Und das, was ich erreicht habe – auch medial -, die Persönlichkeit, die ich werden konnte, basiert auf einem Geben und Nehmen. So wie immer im Leben. Ich wundere mich immer, dass es so viele Leute gibt, die mehr nehmen als sie geben.

prisma: Das bedeutet, dass Sie sich auch mit den Medien versöhnt haben?

van Almsick: Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt noch Groll zu hegen. Oder nichts mehr in den Medien zu machen. Das waren damals die Umstände und ich hoffe, alle haben daraus gelernt.

prisma: Hat man aus Ihrer Geschichte Lehren gezogen – vor allem im Umgang mit sehr jungen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen?

van Almsick: Ich glaube schon. Mir ist kein Fall bewusst, der zumindest in den deutschen Medien bei Sportlern und jungen Menschen noch einmal so reingeschlagen hat, wie damals bei mir.

Eine stolze zweifache Mutter: "Keiner weiß, wie meine Kinder aussehen"

prisma: Was haben Sie durch Ihre Erfahrungen als medial sehr präsenter Superstar auch hinsichtlich Ihres Privatlebens gelernt?

van Almsick: Ich glaube, ich habe meinen persönlichen Weg gefunden. Ich habe mich aus der Öffentlichkeit ein Stück weit zurückgezogen und halte mein Privatleben total raus. Keiner weiß, wie meine Kinder aussehen. Ich erwähne meine Kinder gern, weil ich natürlich eine stolze Mutter bin. Trotzdem versuche ich, ein normales, zurückgezogenes Leben zu führen.

prisma: Andererseits nimmt man Sie an anderer Stelle weiterhin als sehr aktive Persönlichkeit wahr, gerade wenn es ums Schwimmen bei Kindern geht ...

van Almsick: Ich habe tolle Charity-Projekte, sitze im Aufsichtsrat der Deutschen Sporthilfe, habe meine eigene Stiftung. Übers Schwimmenlernen bei Kindern rede ich gern, weil das wahnsinnig wichtig ist. Über dieses Thema müssen wir reden. Und wenn ich den Mund aufmache, hören mir mehr Leute zu, als wenn das andere wichtige Menschen machen, die dahingehend auch viel zu sagen haben. Ich versuche an der richtigen Stelle mit den Medien in Kontakt zu treten. Aber ich will nicht über Klatsch und Tratsch reden, oder über Dinge, mit denen ich nichts zu tun habe.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Dieter Hallervorden wird 90: Diese Doku beleuchtet sein Leben
"Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt"
Hallervorden - Didi gegen den Rest der Welt
Tanja Wedhorn privat: Das ist ihr Ehemann Simon Raiser
30 Jahre Eheglück
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
Andrea Kiewel: Das waren die Ex-Männer der ZDF-Moderatorin
„Kiwi" und die Liebe
Links der ehemalige Partner von Andrea Kiewel, die rechts steht. Beide in Abendrobe.
"Traumschiff"-Kapitän als Moderator bei der "Maus-Show": Silbereisen übernimmt
"Die große Maus-Show"
Die große Maus-Show
„Swiftkirchen“: Schalke will Hochzeit von Taylor Swift austragen
Traum-Hochzeit
Taylor Swift
Sparkurs: Kann sich die ARD Florian Silbereisen bald nicht mehr leisten?
Anforderungen an ÖRR
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Roland Kaiser nur Platz 2: Das sind die reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Schlager-Vermögen
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
"Meine erste Wahl": Warum Sedlaczek Florian Silbereisen als "Maus"-Vertretung wollte
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen steht vor einem Tisch, im Hintergrund sitzt Publikum.
Drama um Tierärztin: Wer rettet die Praxis?
"Zwei Frauen für alle Felle – Neuanfang"
"Zwei Frauen für alle Felle - Neuanfang"
Staffel 17: "Die Bergretter" kehren zurück – und das früher als erwartet!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
"Familie Bundschuh – Wir machen Camping": Wir dieser Film der letzte?
Mögliches Finale
Familie Bundschuh - Wir machen Camping
"Deutschlands dümmster Promi": Hier wollen die Stars besonders schlecht sein
Comedy-Game-Show
Deutschlands dümmster Promi
Steffen Hallaschka moderiert ein neues RTL-Quiz
"7 Richtige – Das Quiz der Besserwisser"
7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser
Drei Stars brechen Tabus: Aufklärung aus Krebsangst!
HPV, Impfung und Co.
Lisa-Marie Straube, Vanessa Mai und Collien Ulmen-Fernandes
Geplatzte Illusionen: Das wahre Verhältnis bei der "Schwarzwaldklinik"
Serienstar spricht Klartext
Anja Kruse und Sascha Hehn
Ein Zwillingsmord im Erzgebirge: So war der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
Dieser "Erzgebirgskrimi"-Star fand sein Liebesglück am Set!
Die große Liebe
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
"The Diplomat": Darum geht's im ZDF-Krimi mit Sophie Rundle
Diplomatin in Barcelona
The Diplomat
"Terra X History: Diana und Dodi": Die wahre Geschichte
Dianas letzte Liebe
Diana und Dodi - Die Prinzessin und der Playboy
Lohnt sich der Spielfilm mit Ryan Gosling und Margot Robbie?
"Barbie"
Barbie
Steffen Henssler und Johann Lafer auf Mission: Wer macht die beste Pizza?
"Grenzenlos Genial Gekocht"
Grenzenlos Genial Gekocht
Helene Fischer und Thomas Seitel: So verliebte sich das Traumpaar
Schicksalhafte Begegnung
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Marie Reim bei Konzert ausgebuht: Das steckt wirklich dahinter
Spannende Erklärung
Marie Reim
Sebastian Lege: So wurde der Koch zum TV-Experten!
Food-Detektiv
Sebastian Legen: So tickt der Food-Experte privat und beruflich
Von großen Träumen und einem tiefen Fall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Neuheiten
"High Stakes"
"Griechenland oder der laufende Huhn": Österreichische Komödie mit Charme
Griechenland oder der laufende Huhn
Griechenland oder der laufende Huhn
Die wahre Faszination der Freizeitparks: VOX erforscht, was dahintersteckt!
Gänsehaut & Glücksgefühle – Europas größte Freizeitparks
Gänsehaut und Glücksgefühle - Europas Freizeitparks
Nach Thore Schölermann: Auch Rebecca Mir verlässt „taff“
Emotionaler Abschied
Rebecca Mir
„Screamboat“ sorgt für Grusel – Disney bringt „Lilo & Stitch“ zurück
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Screamboat"