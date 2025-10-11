Helene Fischer: Ein Blick aufs Konto der Schlagerqueen

Home News Star-News

So viel Geld hat sie

11.10.2025, 09.32 Uhr
von Annika Schmidt
Seit zwei Jahrzehnten steht Helene Fischer an der Spitze des deutschen Schlagers. Doch hinter ihrem Erfolg steckt weit mehr als nur Musik – und ihr Vermögen wächst stetig weiter.
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
Vor 20 Jahren begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute ihresgleichen sucht: Helene Fischer, damals noch völlig unbekannt, schaffte 2004 den Sprung ins Musikgeschäft – dank einer mutigen Idee ihrer Mutter. Sie schickte eine Demo-CD an ein Management, das sofort das außergewöhnliche Talent erkannte. Schon kurze Zeit später hielt Helene ihren ersten Plattenvertrag in den Händen und stand nur ein Jahr darauf, mit gerade einmal 21 Jahren, im Rampenlicht der TV-Kameras. Der Grundstein für eine Karriere, die sie zur erfolgreichsten Schlagersängerin Deutschlands machen sollte, war gelegt.

Helene Fischers Karriere: Vom Newcomer zur Schlager-Ikone

Heute, 20 Jahre später, zählt die inzwischen 40-Jährige zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Mit ihrer unverkennbaren Stimme und spektakulären Shows hat sie sich längst ein Millionenpublikum erobert. Auch privat sorgte sie für Schlagzeilen – etwa durch ihre langjährige Beziehung mit Florian Silbereisen.

Doch ihr Erfolg misst sich nicht nur in Chartplatzierungen und ausverkauften Arenen. Helene Fischer hat sich ein beachtliches Vermögen aufgebaut – und das längst nicht nur durch ihre Musik. Dank cleverer Einnahmequellen abseits der Bühne klingelt die Kasse der Schlagersängerin regelmäßig noch ein Stück lauter.

Helene Fischer schlägt Timberlake & Shakira

Bereits mit ihrem ersten Album, aus dem Jahr 2005, landete Helene Fischer einen kommerziellen Erfolg. Damit legte sie den Grundstein für ihre Karriere. So richtig viel Geld verdient die Schlager-Queen mit ihren Konzerteinnahmen und sichert sich damit sogar international einen Spitzenplatz. Durchschnittlich verdient die Musikerin mit einem Konzert 3,2 Millionen Euro bei einem durchschnittlichen Ticketpreis von 71,5 Euro. Natürlich müssen die Kosten von den Einnahmen noch abgezogen werden. Dennoch liegt Helene Fischer mit diesem Gewinn, laut New York Times, weltweit auf Platz sieben. Damit lässt sie sogar internationale Stars wie Justin Timberlake und Shakira hinter sich. Diese Liste führen Taylor Swift und Ed Sheeran an. 

250.000 Euro Gage erhält die Sängerin für einen Show-Auftritt. Möchtest du Helene Fischer für ein Privatkonzert buchen? Kein Problem, neben der nötigen Location und Logistik sind dafür noch 300.000 Euro nötig. Kosten für Technik und Verpflegungen kommen allerdings noch hinzu. Im Laufe der Karriere der 40-Jährigen stieg ihre Popularität, wie auch ihr Kontostand immer weiter nach oben. So verkaufte sich ihr Album "Farbenspiel" ca. 2,7 Millionen Mal und von ihrem Album "Weihnachten" wurden bisher 1,3 Millionen Exemplare verkauft. Zudem ist sie mit 17 gewonnenen Echos Rekordhalterin.

Neben der Bühne: Diese Werbedeals machen Helene Fischer reich

Durch TV-Rollen wie 2013 im ZDF-"Traumschiff" oder 2015 im "Tatort" fließt weiteres Geld in ihre Taschen. Doch noch mehr Geld gibt es durch Werbeeinnahmen. 2013 bewarb Helene Fischer die Buttermarke Meggle. Im selben Jahr wurde die Schlagersängerin das Gesicht der Kosmetikfirma L’Oréal und bewarb ihre eigene Farbpalette für Blondtöne. Ein Jahr später folgte ein Deal mit Tchibo, bei dem sie ihre eigene Modekollektion und Schmuck-Linie präsentierte. Seit 2014 hat sie bei Douglas ein eigenes Parfüm. Auch mit VW schloss die 40-Jährige einen Werbedeal ab. Den Golf Sportsvan gibt in der Helene Fischer Edition.

So gibt Helene Fischer ihr Geld aus

Wer so viel Geld einnimmt, kann auch viel Geld ausgeben. 2014 kaufte sie eine Wohnung in Hamburg, mit einem damaligen Quadratmeterpreis von 9.500 Euro. Zudem besitzt sie noch eine Villa auf Mallorca. Mit ihrem Ehemann Thomas Seitel und ihrer Tochter Nala wohnt sie in einem teuren Anwesen am Ammersee. Laut dem "Vermögen Magazin" hat Helene Fischer aktuell ein Vermögen von 10 Millionen Euro zur Verfügung. Damit übersteigt ihr Kontostand sogar den von Florian Silbereisen.

