Nach Alkoholsucht: Thorsten Legat und Sohn Nico haben sich versöhnt

Nach Alkoholsucht: Thorsten Legat und Sohn Nico haben sich versöhnt

08.10.2025, 13.19 Uhr
Nico Legat hat sein Leben nach einem erfolgreichen Alkoholentzug komplett verändert. Dadurch hat sich auch das Verhältnis zu seinem Vater Thorsten verbessert.
Thorsten und Nico Legat
Endlich wieder ein Herz und eine Seele: Thorsten Legat (rechts) und Sohn Nico.  Fotoquelle: IMAGO / BOBO

Thorsten Legat  (56) machte sich einst als Fußballer einen Namen. Auch Sohn Nico hat es inzwischen zu einiger Bekanntheit gebracht. Der 27-Jährige machte bei verschiedenen Reality-Formaten von sich reden – allerdings nicht in positiver Weise. Mit Papa Thorsten, selbst Dschungelcamp-erprobt, überwarf er sich öffentlich. Doch nun gibt es gute Nachrichten: Die Vater-Sohn-Beziehung scheint gekittet.

"Ich bin einfach froh", bestätigte Nico Legat dem Sender RTL am Rande eines Kampfsport-Events in Oberhausen: "Papa und ich haben nach diesem schlimmen Jahr wieder zueinandergefunden. Wir waren Trainingspartner, er ist mein bester Freund und nächstes Jahr steht er in meiner Ecke."

"Ich war fast 16 Wochen in Therapie, habe mein ganzes Leben geändert"

Entscheidend dafür war, dass Nico Legat sich wegen seiner Alkoholsucht professionelle Hilfe suchte. Im Mai dieses Jahres begab er sich in eine Suchtklinik auf Mallorca. "Ich war fast 16 Wochen in Therapie, habe mein ganzes Leben geändert – meinen Freundeskreis. Ich lebe ein anderes Leben und bin weg von allem", bilanzierte Nico Legat die für ihn so wichtige Zeit gegenüber RTL. Anderen Betroffenen riet er: "Wenn ihr solche Probleme habt, sucht euch Hilfe! Bei mir war es manchmal kurz vor knapp."

Dass er ein Alkoholproblem hat, hatte sich der Sohn des Ex-Profifußballers Thorsten Legat schon vor über zwei Jahren eingestanden. Das wurde auch den Zuschauern bei seinen Reality-Auftritten in "Temptation Island" und "Prominent getrennt" deutlich: Nico trank viel und benahm sich unter Alkoholeinfluss öfter daneben. Von Moderatorin Olivia Jones wurde sein Verhalten später bei "Das große Promi-Büßen" scharf kritisiert.



Derlei Eskapaden hat der Reality-Star nun abgeschworen – und sich stattdessen sportliche Ziele gesetzt: "Ich mache Hyrox und fange jetzt bald richtig mit Kampfsport an", kündigte er an, "und dazu trinke und rauche ich nicht. Ich bin topfit."


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
