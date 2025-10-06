Désirée Nick und Harald Glööckler: Heißer Kuss bei "Promi Big Brother"

Die 13. Staffel von "Promi Big Brother" geht gerade erst los, da warten schon die ersten Überraschungen auf die Bewohner und das Publikum: Jimi Blue Ochsenknecht zieht am Montagabend um 20.15 Uhr bei SAT.1 während der Liveshow, auf die Baustelle, genauso wie Reality-Star Désirée Nick und Designer Harald Glööckler – davon wissen die anderen allerdings noch nichts. Während Marc Terenzi, Doreen Dietl, Laura Blond und Co. am Wochenende bereits auf der Baustelle ausharren mussten, ließen Nick und Glööckler in der "Musterwohnung" die Sektkorken knallen – und kamen sich ziemlich nah.

Was läuft da zwischen Désirée Nick und Harald Glööckler? "Das ist ja eine schöne Überraschung", freute sich Nick über ihren neuen Mitbewohner, und auch der 60-Jährige war begeistert: "Désirée. Allein der Name ist ja schon Verführung." Eine gute Voraussetzung für die Reality-Queen, denn die hat bereits einen Plan, den sie ihm im Sprechzimmer erklärte: "Mal gucken, ob ein Coming out nicht auch verkehrt stattfinden kann. Ob ich ihn wohl umkrempeln kann? Das wird ein abendfüllendes Programm."

Auch Glööckler erzählte sie dann, dass sie ihn verführen wolle. "Du hast die Frauenwelt im Stich gelassen", warf die 69-Jährige ihm vor.

So nah kamen sich Désirée Nick und Harald Glööckler in der Musterwohnung "Vielleicht kriegst du mich erstmal bisexuell", überlegte der Designer. Damit war Nick erst einmal zufrieden, erklärte aber gleich: "Du musst aber, wenn wir zusammen sind, deine Fingernägel ein bisschen kürzen. Da werde ich dich langsam heranführen, an die Möglichkeiten. Das ist die Zeit unseres Lebens."

"Wünsche können wahr werden", antwortete Glööckler verheißungsvoll. Die Fingernägel blieben zwar noch lang, dafür kam Nick ihrem Ziel dennoch vermeintlich näher, denn die beiden Reality-Stars küssten sich das erste Mal. Nick prophezeite: "Das wird eine Datingshow, mit der keiner gerechnet hat!" Und das, obwohl sie vor ihrem Einzug noch gegen jene Teilnehmer ausgeteilt hatte, die Ähnliches im TV-Container vorhaben. "Ich sage dir, du gehst hier als Hete raus. Da trinken wir einen drauf!", freute sie sich dennoch mit Glööckler.

Désirée Nick über die anderen Teilnehmer: "Beziehungen, Affären, Kinder" Big Brother unterbrach das Geturtel von Nick und Glööckler, um zu verkünden: "Ihr habt die Wohnung für euch allein. Vorerst. Sobald ihr die Terrassentür öffnet, müsst ihr ganz leise sein. Nebenan ist es nicht ganz so gemütlich. Dort ziehen gleich jede Menge andere Promis ein. Später gewähre ich euch einen Einblick in eure Nachbarschaft."

Auf einem Bildschirm konnten die beiden Reality-Stars den Einzug der anderen Kandidaten verfolgen. Nick erkannte sofort Laura Blond und erklärte ihrem Knutsch-Partner: "Die kennen sich alle untereinander, haben auch teilweise Beziehungen, Affären, Kinder miteinander..."

Doch auch ohne einen Blick auf die Baustelle ging es in der Wohnung rund. Mit einer Polaroid-Kamera ausgestattet veranstalteten Nick und Glööckler ihr ganz eigenes Fotoshooting. "Big Brother, how dirty you are!", kommentierte Nick, während sie auf dem Sofa posierte.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.