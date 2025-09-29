"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container

Hinter Marc Terenzi liegt eine harte Zeit. Seine Beziehungen mit Jenny Elvers und Verena Kerth scheiterten spektakulär und öffentlich. Es folgten ein Absturz, ein Klinik-Aufenthalt und ein Neu-Anfang. Der führte den ehemaligen Boyband-Star nach Mallorca, wo der 47-Jährige ein Eiscafé betreibt, und nun in eine weitere Reality-Show. Wie SAT.1 am Montag bekannt gab, zieht Terenzi ins "Promi Big Brother"-Haus.

"Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin", sagt der von seiner Alkoholsucht genesene Sänger. Er versichert: "Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat." – "Promi Big Brother" werde seine "Rückkehr ins Reality-TV nach einer langen und schwierigen Zeit", gibt der US-Amerikaner zu Protokoll. Er wolle sehen, "wie das Publikum mich jetzt wahrnimmt".

Diese Teilnehmer nehmen ebenfalls an "Promi Big Brother" 2025 teil Neben dem Ex-Ehemann von Sarah Connor, der fünf Kinder aus vier Beziehungen hat, bestätigte SAT.1 weitere Namen auf der Kandidatenliste. Auch Schauspielerin Doreen Dietel, Reality-Star Paco Herb, TV-Sternchen Pinar Sevim und Content Creator SatansBratan werden sich der Herausforderung stellen.

Zuvor waren bereits Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, Sarah-Jane Wollny ("Die Wollnys"), Schlagersänger Achim Petry, "K11"-Kommissar Michael Naseband, Social-Media-Star Karina2you sowie die Reality-Stars Christina Dimitrou und Laura Blond als Bewohnerinnen und Bewohner bekannt gegeben worden.

"Promi Big Brother" startet am Montag, 6. Oktober, 20.15 Uhr, bei SAT.1 mit der ersten Live-Show. Beim Streamingportal Joyn ist wieder über die vollen zwei Wochen ein 24-Stunden-Livestream geplant. Es moderieren Marlene Lufen und Jochen Schropp.