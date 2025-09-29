Home News TV-News

"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container

29.09.2025, 15.06 Uhr
Marc Terenzi zieht ins Promi Big Brother-Haus und hofft auf einen Neuanfang. Nach turbulenten Jahren will er dem Publikum beweisen, dass er sich verändert hat.
Diese fünf ziehen ins "Promi Big Brother"-Haus, von links: Marc Terenzi, Pinar Sevim, Paco Herb, Doreen Dietel und Satansbratan.  Fotoquelle: Joyn / Marc Rehbeck

Hinter Marc Terenzi liegt eine harte Zeit. Seine Beziehungen mit Jenny Elvers und Verena Kerth scheiterten spektakulär und öffentlich. Es folgten ein Absturz, ein Klinik-Aufenthalt und ein Neu-Anfang. Der führte den ehemaligen Boyband-Star nach Mallorca, wo der 47-Jährige ein Eiscafé betreibt, und nun in eine weitere Reality-Show. Wie SAT.1 am Montag bekannt gab, zieht Terenzi ins "Promi Big Brother"-Haus.

"Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin", sagt der von seiner Alkoholsucht genesene Sänger. Er versichert: "Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat." – "Promi Big Brother" werde seine "Rückkehr ins Reality-TV nach einer langen und schwierigen Zeit", gibt der US-Amerikaner zu Protokoll. Er wolle sehen, "wie das Publikum mich jetzt wahrnimmt".

Diese Teilnehmer nehmen ebenfalls an "Promi Big Brother" 2025 teil

Neben dem Ex-Ehemann von Sarah Connor, der fünf Kinder aus vier Beziehungen hat, bestätigte SAT.1 weitere Namen auf der Kandidatenliste. Auch Schauspielerin Doreen Dietel, Reality-Star Paco Herb, TV-Sternchen Pinar Sevim und Content Creator SatansBratan werden sich der Herausforderung stellen.

Zuvor waren bereits Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, Sarah-Jane Wollny ("Die Wollnys"), Schlagersänger Achim Petry, "K11"-Kommissar Michael Naseband, Social-Media-Star Karina2you sowie die Reality-Stars Christina Dimitrou und Laura Blond als Bewohnerinnen und Bewohner bekannt gegeben worden.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Promi Big Brother" finden Sie hier

