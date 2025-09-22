„Promi Big Brother“ 2025: Wolfgang Petrys Sohn Achim dabei!

Reality-Fans fiebern auf den 4. Oktober hin. Dann startet die neue Staffel "Promi Big Brother" mit dem 24/7-Livestream und ist schließlich ab 6. Oktober täglich live bei Sat.1 sowie im kostenlosen Stream auf Joyn zu sehen. Nun wurden fünf weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ablegers der einflussreichen Reality-Show auf Instagram bekannt gegeben.

Ein Wiedersehen können Reality-Fans mit Christina Dimitriou feiern. Die 33-Jährige war nach der Geburt ihres ersten Kindes Anfang des Jahres von der Reality-Bildfläche verschwunden. Nun feiert die durch Formate wie "Temptation Island" und "The 50" bekannt gewordene Dimitriou ihr Comeback von der Babypause. "Macht euch gefasst", wird sie in der Bekanntgabe zitiert. "Christina ist zurück."

Dieser Schlagerstar wagt das große Reality-TV-Abenteuer Ebenfalls mit dabei sind die populäre Tiktokerin Karina Kipp alias Karina2you, Reality- und Instagram-Star Laura Blond und der als TV-Detektiv in der Sat.1-Produktion "K11" bekannte Schauspieler Michael Naseband. Auch der Sohn einer waschechten deutschen Musik-Ikone gibt sich die Ehre: Wolfgang Petrys Sprössling Achim ist als Schlagersänger in die Fußstapfen seines Vaters getreten – und macht mit der "Promi Big Brother"-Teilnahme erste Schritte als Reality-Star.

Bereits bekannt war die Teilnahme von Sarah-Jane Wollny und Ex-"Bachelor" Andrej Mangold. Moderiert wird das Format von Marlene Lufen und Jochen Schropp.