„Promi Big Brother" 2025: Wolfgang Petrys Sohn Achim dabei!

„Promi Big Brother“ 2025: Wolfgang Petry-Sohn Achim dabei!

22.09.2025, 17.13 Uhr
Sat.1 gibt weitere Teilnehmer der neuen Promi Big Brother Staffel bekannt: Christina Dimitriou kehrt aus der Babypause zurück, begleitet von TV-Detektiv Michael Naseband und Achim Petry.
Christina Dimitriou
Reality-Star Christina Dimitriou kehrt bei der nächsten Staffel "Promi Big Brother" aus der Babypause zurück.  Fotoquelle: Joyn/Marc Rehbeck
"Promi Big Brother"-Teilnehmer
Neben Christina Dimitriou (Mitte) hoffen (von links) Michael Naseband, Karina2you, Achim Petry und Laura Blond, bei "PBB" punkten zu können.  Fotoquelle: Joyn/Marc Rehbeck
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny sind die ersten Teilnehmenden der neuen Staffel von "Promi Big Brother".  Fotoquelle: Joyn/Marc Rehbeck

Reality-Fans fiebern auf den 4. Oktober hin. Dann startet die neue Staffel "Promi Big Brother" mit dem 24/7-Livestream und ist schließlich ab 6. Oktober täglich live bei Sat.1 sowie im kostenlosen Stream auf Joyn zu sehen. Nun wurden fünf weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ablegers der einflussreichen Reality-Show auf Instagram bekannt gegeben.

Ein Wiedersehen können Reality-Fans mit Christina Dimitriou feiern. Die 33-Jährige war nach der Geburt ihres ersten Kindes Anfang des Jahres von der Reality-Bildfläche verschwunden. Nun feiert die durch Formate wie "Temptation Island" und "The 50" bekannt gewordene Dimitriou ihr Comeback von der Babypause. "Macht euch gefasst", wird sie in der Bekanntgabe zitiert. "Christina ist zurück."

Dieser Schlagerstar wagt das große Reality-TV-Abenteuer

Ebenfalls mit dabei sind die populäre Tiktokerin Karina Kipp alias Karina2you, Reality- und Instagram-Star Laura Blond und der als TV-Detektiv in der Sat.1-Produktion "K11" bekannte Schauspieler Michael Naseband. Auch der Sohn einer waschechten deutschen Musik-Ikone gibt sich die Ehre: Wolfgang Petrys Sprössling Achim ist als Schlagersänger in die Fußstapfen seines Vaters getreten – und macht mit der "Promi Big Brother"-Teilnahme erste Schritte als Reality-Star.

Bereits bekannt war die Teilnahme von Sarah-Jane Wollny und Ex-"Bachelor" Andrej Mangold. Moderiert wird das Format von Marlene Lufen und Jochen Schropp.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
