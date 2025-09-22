Home News Star-News

Jetzt spricht Dwayne "The Rock" Johnson über sein größtes Trauma

Kindheitstrauma

Dwayne "The Rock" Johnson enthüllt seinen größten Schmerz!

22.09.2025, 16.03 Uhr
Dwayne Johnson, bekannt als "The Rock", offenbart, dass der schlimmste Schmerz seines Lebens nicht aus dem Ring stammt, sondern aus seiner Jugend auf Hawaii.
Dwayne "The Rock" Johnson
Dwayne Johnson hat als Profi-Wrestler so manche körperliche Verletzung wegstecken müssen. Der größte Schmerz seines Lebens war jedoch kein körperlicher.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Jeff Spicer

In seiner Karriere als Profi-Wrestler "The Rock" hat sich Dwayne Johnson so einige Verletzungen zugezogen. Am schlimmsten zugesetzt hat ihm aber keine dieser körperlichen Beschwerden. Wie der heutige Action-Star dem "New York Times Magazine" verriet, hat der "schlimmste Schmerz seines Lebens" wenig mit seiner Laufbahn im Ring oder Stunts am Film-Set zu tun.

Dieses traumatische Ereignis prägte das Leben von Dwayne Johnson

Der befindet sich stattdessen tiefer in seiner Vita: Als Johnson gerade mal 15 Jahre alt war, lebte er mit seiner Mutter in Honolulu, der Hauptstadt der Insel Hawaii. Doch eines Tages seien die beiden von einem Einkauf heimgekehrt, nur um einen Räumungsbescheid vorzufinden. "Der schlimmste Schmerz, den ich je empfunden habe, war, als wir in Hawaii rausgeworfen wurden und ich nach Nashville geschickt wurde, um bei meinem Vater zu leben", so der heute 53-Jährige im Wortlaut.

Auch Johnsons Vater Rocky war Wrestler, hatte also wohl einigen Einfluss auf die weitere Laufbahn seines Sohnes. Doch die Begrüßung war alles andere als herzlich: In Nashville angekommen sei er von einem Bekannten begrüßt und in ein Motel gesteckt worden. Rocky Johnson starb 2020.

Dwayne Johnson ist zurzeit in dem Biopic "The Smashing Machine" als der Martial-Arts-Kämpfer Mark Kerr zu sehen. Regie bei dem Projekt führte Benny Safdie ("Uncut Gems", "The Curse"). Das Sport-Drama kommt am Donnerstag, 2. Oktober 2025, in die deutschen Kinos.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

