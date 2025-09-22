Home News TV-News

„Alles geht den Bach runter“: Frank Rosin verzweifelt in neuem Fall

22.09.2025, 09.00 Uhr
In der aktuellen Folge von "Rosins Restaurants" wird Frank Rosin emotional. Er kämpft gegen die Misere der deutschen Gastronomie und versucht, dem Restaurant "Le Coq" aus der Krise zu helfen. Personalmangel und steigende Kosten belasten die Betreiber.
Frank Rosin holt aus zu einem längeren Monolog über die Krise der deutschen Gastro-Branche.  Fotoquelle: Kabel Eins

Ein ungewöhnlicher Fall wartet auf Frank Rosin in der aktuellen Folge seiner Coaching-Reihe bei Kabel Eins. Reza, der Inhaber des "LeCoq" in Haan, ist ein erstklassiger Koch – und doch läuft der Laden nicht. Ein Problem des Betreiber-Ehepaares: völlige Überforderung wegen Personalmangels.

Restaurant-Retter Frank Rosin: "Die Zeiten sind einfach besch..."

Vor laufender Kamera bricht Shima, die Ehefrau des Kochs, in der aktuellen "Rosins Restaurants"-Folge in Tränen aus. Im Betrieb türmt sich die Arbeit, zu Hause wartet ein krankes Kind auf Betreuung. "Ich brauche Unterstützung, nicht nur heute, aber ich finde kein Personal", schluchzt sie. Frank Rosin weiß genau, wovon Shima spricht.

"Dass Shima kein Personal findet, ist nicht ein Problem, was nur sie hat, das ist ein grundsätzliches Problem in der Gastronomie", erklärt der Star-Koch. Die verzweifelte Restaurantbetreiberin lässt er wissen: "Das ist frustrierend, die Zeiten sind einfach besch... Wir sitzen da alle im selben Boot."

Vor der Kabel-Eins-Kamera wird der 59-jährige gebürtige Dorstener grundsätzlich: "Wenn ich hier vor 20 Jahren gestanden hätte, hätte ich gesagt: So, stellste zwei gelernte Kellner ein, nen gelernten Koch, und dann läuft das. Na klar!" Aber das sei nicht mehr möglich. Rosin, sichtlich angefasst: "Ich kann das auch nicht ändern, weil es nicht mehr die Menschen gibt, die Lust dazu haben."



Lilly Becker jetzt im „Playboy“: Das steckt hinter ihrem Nacktshooting
Lilly Becker, bekannt aus dem RTL-Dschungelcamp und der Ehe mit Boris Becker, posiert für die Oktober-Ausgabe des Playboy. Im Interview offenbarte sie nun die Gründe für das Nacktshooting.
Selbstliebe-Botschaft
Lilly Becker

Kann Frank Rosin dem Betreiber-Paar des "Le Coq" helfen?

Seinem Kamerateam sagt er: "Ich bin richtig on fire, merkt ihr?" Denn: "Das ist mein Leben, das ist eine Berufung. Und ich merke einfach, wie alles den Bach runtergeht." Dann sammelt sich der Spitzengastronom aus dem Ruhrgebiet: "Jetzt machen wir weiter. Aber das musste angesprochen werden. Weil das ist die Realität, in der wir leben."

Die deutsche Gastronomie leidet außer unter Personalmangel auch unter gestiegenen Kosten für Energie, Miete und Lebensmittel. Besucherinnen und Besucher merken das vielerorts an den Preisen auf der Speisekarte – und gehen im Schnitt entsprechend seltener essen.

Ein Patentrezept, diese Krise zu lösen, hat offenbar auch Frank Rosin nicht. Ob er aber zumindest dem Betreiber-Paar des "Le Coq" aus der Umsatzflaute helfen kann, sehen Zuschauerinnen und Zuschauer am Donnerstag, 18. September, 20.15 Uhr, bei Kabel Eins – und schon vorab beim Streamingportal Joyn.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
