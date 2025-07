Doku über Lorenz Büffel: Einblicke ins Privatleben des Mallorca-Stars

Wer Lorenz Büffel kennt, wundert sich über Caps mit weißen Hörnern oder extraknappe Shorts schon lange nicht mehr: Es sind die Markenzeichen des Schlagerstars, der vor allem auf Mallorca große Erfolge feiert. Nun blickt eine neue TV-Reihe auf das turbulente Leben des Stimmungssängers. "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" startet am Donnerstag, 7. August, 22.20 Uhr, bei Kabel Eins. Das machte der Unterföhringer Privatsender am Mittwoch bekannt.

Die neue Nahbetrachtung begleitet den eigenwillig schrillen Protagonisten auf die Bühnen der Party-Tempel am Ballermann. Man erfährt mehr über den Menschen, der mit dem Gute-Laune-Song "Johnny Däpp" die Charts stürmte und 2018 eine Goldene Schallplatte erhielt. Der Party-Hit verschaffte dem aus Niederösterreich stammenden Sänger, der bürgerlich Stefan Scheichel-Gierten heißt, sogar eine Begegnung mit dem echten Johnny Depp. Lorenz Büffel traf den amüsierten Hollywood-Schauspieler auf einem Pressetermin.

Lorenz Büffel lernte Ehefrau Emily im "Mega-Park" kennen

In der neuen Kabel-Eins-Reihe lernt man den Familienvater aber auch von einer weniger extrovertierten Seite kennen. "Zu Hause als erfolgreicher Malle-Auswanderer und liebevoller Familienvater kann er auch überraschend anders", heißt es in der Ankündigung des Senders. "Frau Emily versucht, das Chaos in geregelte Bahnen zu lenken."