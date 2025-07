Hochzeits-Panne: Leyla Lahouar & Mike Heiter vergessen Zimmerkarte!

Ein strahlendes Brautpaar, eine romantische Kulisse, die feierliche Trauung mit anschließender Feier über den Dächern Heidelbergs, und weil das Alles einfach zu perfekt ablief, kam die Panne pünktlich zum Beginn der Hochzeitsnacht.

Vom Dschungel in den Container und schließlich vor den Traualtar Ein Millionenpublikum war Zeuge, als es vor anderthalb Jahren zwischen Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) inmitten des australischen Dschungels zart zu Knistern begann. Beide bemühten sich, ihre wachsende Zuneigung zueinander wie bloße Sympathie aussehen zu lassen – nicht zuletzt, weil sich ihnen im Rahmen des TV-Formats so gut wie keine Möglichkeit bot, sich unbeobachtet oder ungehört auszutauschen, geschweige denn näher kennenzulernen.

Wenige Monate nach der „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel machten sie dann beide ihre Liebesbeziehung offiziell. Was im TV begann, setzte sich im TV fort, als Mike seiner Leyla im darauffolgenden Oktober live bei „Promi Big Brother“ einen Heiratsantrag machte. Überglücklich nahm Leyla den Antrag an und so feierte das Paar seine Verlobung noch im Container. Am vergangenen Samstagnachmittag gaben sich die Reality-Stars nun das Jawort, womit offensichtlich zusammenkam, was zueinander gehört.

Eine feierliche Zeremonie vor barocker Kulisse Noch vor Beginn der Feierlichkeiten zeigte Leyla ihren Followern auf Instagram ihr Braut-Make-up. Dabei bemerkte sie stolz: „Sorry, ohne eingebildet zu klingen: Leute, wie geil sehe ich bitte aus!“ Ja, und das sah sie zweifellos. Das Paar hatte sich für diesen großen Tag ganz besonders in Schale geworfen.

Die Braut im schneeweißen, schulterfreien Milla-Nova-Kleid mit Federbordüre und der Bräutigam passend dazu in einem weißen Smoking mit weinrotem Samt-Schalkragen-Revers und Amiri-Sneaker. Dem strengen Dresscode in den Farben Schwarz, Weiß und Rot folgend, komplettierten die Gäste das harmonische Bild. Die Deko des Saales im barocken „Palais Prinz Carl“ in Heidelberg bot dank tiefroter Baccara-Rosen – Leylas Lieblingsblumen – den perfekten Rahmen: elegant und schlicht.

Die standesamtliche Trauung Zu Beginn der standesamtlichen Trauung erklang die gefühlvolle Melodie von Yiruma´s „River Flows In You“. Begleitet von ihrer Freundin Martina Hellmund schritt Leyla durch ein Meer aus Rosen zum Traualtar. An Mikes Seite befand sich sein bester Freund Paco als Trauzeuge. Begleitet von der persönlichen Liebes-Playlist des Paares widmete Standesbeamtin Laura Mast (25) den beiden eine ins Herz gehende Ansprache.

Zwanzig emotionale Minuten später steckten sich Leyla und Mike ihre Cartier-Ringe im Wert von rund 15.000 Euro an die Finger und versprachen sich mit ihrem Jawort gegenseitig ewige Liebe und Treue. Sichtlich ergriffen umarmte sich das frischvermählte Ehepaar für einen längeren Moment. Dann folgte der Kuss.

Ehepaar Leyla und Mike Heiter Im Anschluss an die Trauung wurde auf der Dachterrasse des „jil Rooftop Drink&Dine“ bis 3.30 Uhr gefeiert. Laut „Bild“ inklusive Candy-Bar, einer vierstöckigen, in Rot gehaltenen Hochzeitstorte mit Pistaziencreme und exotischen Südfrüchten sowie zahlreichen Drinks, u.a. Skinny Bitch und Amaretto Sour. Zur Feier tauschte Leyla ihr Outfit und setzte auf ein Kleid aus Spitze und eine lange Schleppe.

Wie es sich für Influencer gehört, teilten beide auch Bilder der Zeremonie auf Instagram. Die frischgebackene Ehefrau äußerte sich in einem Interview mit „Bild“ überglücklich: „Ich heiße jetzt wirklich Heiter. Ich kann es kaum glauben.“ Der Name ihres Instagram-Profils wurde bereits in „Leyla Heiter“ geändert. Auch Mike war tief bewegt: „Ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Es war und ist ein magischer Moment. […] Jetzt bin ich verheiratet – läuft bei mir!“ Und seine Ehefrau fügte hinzu: „Ich bin einfach nur dankbar – und sehr, sehr glücklich.“

Pünktlich zur Hochzeitsnacht kam auch schon die erste Ehe-Panne Das Ehepaar Heiter erlebte nur wenige Stunden nach der Trauung seine erste Ehe-Panne. Zumindest hat diese sicherlich dazu geführt, dass die beiden eine unvergessliche Hochzeitsnacht hatten. Gegenüber „Bild“ verrieten Leyla und Mike, dass sie im Anschluss an die Feier ihre erste Nacht als Mann und Frau in dem kleinen Heidelberger Hotel „House of Hütter“ verbringen wollten. Ja, „wollten“, denn es gab ein Problem: „Wir hatten die Hotelkarte vergessen und weil das so ein kleines Ding ist, gibt´s keine Rezeption. Wir mussten der Mitarbeiterin schreiben.

Die war zum Glück ein paar Minuten später da, hat uns reingelassen“, berichtete Leyla, die es sich derweil provisorisch gemütlich machte: „Ich lag also mit meinem Hochzeitskleid vor dem Zimmer, weil ich ein bisschen angetütert war und habe gewartet bis Mike gekommen ist.“ Da vorab ein Spät-Checkout vereinbart wurde, schlief das Paar bis 11.30 Uhr und gönnte sich zumindest ein paar Kuschelstunden. Wenn das mal kein außergewöhnlicher – oder besser gesagt „unHEITERer“ Start in die Ehe war.

Hochzeitsfeier mit medialer Begleitung und Doku-Soap Bei BILD können Fans in der großen „Die Heiters“-Doku ab Anfang August alle Highlights der standesamtlichen Trauung in Heidelberg verfolgen. Die Krönung der großen Liebesgeschichte wird die malerische Live-Hochzeit an der italienischen Amalfi-Küste Ende August (30.08.2025) auf „Bild.de“ sein.