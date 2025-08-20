Home News TV-News

„Kotzreiz!“ – Kandidatin völlig angewidert von AYTO-Casanova Kevin!

Reality-Drama

„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab

20.08.2025, 13.34 Uhr
Bei "Are you the one?" sorgt Kandidat Kevin für Aufsehen: An einem Tag flirtet er gleich mit drei Frauen. Doch Moderatorin Sophia Thomalla konfrontiert ihn direkt mit seinem Verhalten.
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Kandidat Kevin Njie sorgt für Aufregung in der aktuellen Folge von AYTO.  Fotoquelle: RTL / Frank Beer
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Sophia Thomalla konfrontiert ihn mit seinen Aussagen.  Fotoquelle: RTL+
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Kevin hatte sein Date Sandra Janina als "langweilig" bezeichnet.  Fotoquelle: RTL / Frank Beer
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Mitstreiterin Ariel hat eine klare Meinung zu Kevins Aktionen.  Fotoquelle: RTL / Frank Beer
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Welcher der Reality-Stars findet sein "Perfect Match"?  Fotoquelle: RTL / Frank Beer

"Das geht in die Geschichte der dümmsten Sachen ein, die bei 'Are you the one?' je passiert sind", ist Kandidatin Sandra Janina (25) stinksauer. "So unnötig wie ein Pickel am Ar...", findet Mitstreiterin Beverly. AYTO-Teilnehmer Jonny hat einen rabiaten Tipp: "In Zukunft: Panzertape, Mund zukleben, ehrlich!"

Ariel von "Prominent getrennt": "Ich habe einen Kotzreiz – Maximum Abturn!"

Warum die ganze Aufregung? Joanna hatte bei der Vorstellung des ersten potenziellen Perfect Matches (Sandra Janina und Kevin) voreilig "Verkaufen!" gerufen. Sie wollte lieber die Kohle für sich. Wie sich herausstellte, ließ Moderatorin Sophia Thomalla aber bloß magere 20 Euro springen – das kann passieren, wenn man auf einen Deal eingeht, bevor die Summe bekannt ist. "Das war so dumm!", regt sich auch Mitbewohnerin Ariel auf.

Für Stress sorgt auch das Verhalten von Model und Influencer Kevin (27): Nach dem misslungenen Matching lässt er keine Zeit vergehen, sich anderweitig umzusehen: Mit Hati fummelt und knutscht er heftig in der Außendusche, mit Viki werden Küsse im Pool ausgetauscht und in Runde zwei unter der Dusche ist Henna seine Knutschpartnerin. "Ich habe einen Kotzreiz – Maximum Abturn!" streicht Ariel den "Too Hot To Handle"-Teilnehmer von der Liste ihrer potenziellen Flirts. Selbst Kevin gibt am Tag danach zu, dass seinen Aktionen "vielleicht etwas zu viel" waren.

"Are you the one?": Nur zwei Paare passen bislang perfekt zusammen

In der ersten Matching Night spricht Sophia Thomalla ihn natürlich darauf an und verkündet auch vor allen, welch' wenig schmeichelhafte Worte Kevin über seine Verbindung zu Sandra Janina gesagt hat: "Das ist dir ja alles zu monoton, da fehlt das Feuer, das fühlt sich schon an, wie ein altes Ehepaar ..." Auf Kevins schüchternen Einwand: "Ich weiß nicht, ob das genau meine Wortwahl war?" kontert sie kühl: "Genau das waren deine Worte!" Immerhin: Sandra Janina scheint nun geheilt von ihrem Crush auf Kevin. Nur zwei Lichter gehen an, sprich: Bislang gibt es nur zwei Paare, die perfekt zusammen passen.



Dass Joanna und Rob nicht füreinander geschaffen sind, wird bei Einzeldate klar. Er redet pausenlos und versteigt sich zu laienpsychologischen Analysen seiner Datepartnerin: "Mit ein bisschen Zeit, Geduld und Fürsorge könntest du dein inneres Kind bei mir rausholen, glaube ich", sagt er. Joanna verdreht derweil die Augen. Fassungslos zeigt sich Sidar, als er erkennt, dass Nelly keine Ahnung hat, wie sein Name lautet: "Wie heiße ich?", will Sidar mehrfach von ihr wissen. "Du weißt es nicht! Wie heiße ich?", bedrängt er die "Beauty & the Nerd"-Teilnehmerin. Die wechselt genervt das Thema.

Besser läuft es bei Elli und Xander, die nach Spielgewinn und Einzeldate in der Matchbox stehen. Sind sie eins von zwei "Perfect Matches"? RTL+ zeigt die neuen Doppelfolgen immer mittwochs im Stream.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

