Sorge um Timur Ülker – wie geht es dem „GZSZ“-Star wirklich?

19.08.2025, 12.58 Uhr
Plötzlich war es still um „GZSZ“-Star Timur Ülker. Jetzt meldet er sich überraschend zurück – und schickt eine Botschaft aus dem Krankenhaus.
Timur Ülker
Timur Ülker befindet sich momentan im Krankenhaus.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Sebastian Reuter

Für gewöhnlich gibt er in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in sein Leben – doch zuletzt war es auffallend ruhig um Timur Ülker geworden. Jetzt hat der "GZSZ"-Star seinen Fans ein Update gegeben und den Grund für die Funkstille im Netz genannt: Der 36-Jährige befindet sich aktuell im Krankenhaus.

Timur Ülker meldet sich aus dem Krankenhaus

"Hey Leute, erst mal sorry, dass die letzten Tage kein Content kam beziehungsweise ich mich nicht gemeldet habe", schrieb Timur Ülker am Sonntagabend in seiner Instagram-Story und führte aus: "Ich bin aktuell seit ein paar Tagen im Krankenhaus und melde mich wieder, sobald ich draußen bin." Die Gründe für seinen Aufenthalt und wie es ihm gesundheitlich geht, teilte der Schauspieler allerdings nicht mit.

Auch seine Verlobte, Caroline Steinhof, löste das Rätsel nicht auf, versprach den Fans aber in einer Instagram-Story auf ihrem Account: "Bald kommen wieder ganz viele Videos." Die beiden sind seit knapp zehn Jahren ein Paar und seit 2024 verlobt. Sie haben zwei gemeinsame Kinder.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
