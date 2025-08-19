Endlich ist es raus: Diese Paare ziehen in das Sommerhaus ein

Home News TV-News

Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!

19.08.2025, 08.52 Uhr
Das Sommerhaus der Stars geht in die nächste Runde. Eine Jubiläumsstaffel steht an! Zehn prominente Paare ziehen ein, darunter Jochen Horst und Hanka Rackwitz. Welche anderen Paare riskieren den Sommerhaus-Fluch?
"Sommerhaus der Stars"
Nun ist es offiziell: RTL hat bekannt gegeben, welche Paare zum Cast der zehnten "Sommerhaus der Stars"-Staffel gehören.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
Jochen und Tina Horst
Auch "Balko"-Star Jochen Horst und seine Frau Tina Horst ziehen ins "Sommerhaus".  Fotoquelle: IMAGO / Gartner

Es ist wieder so weit: Auch in diesem Jahr darf das TV-Publikum verfolgen, wie zehn Prominente und ihre mehr oder weniger bekannten Partner ins RTL-"Sommerhaus der Stars" einziehen. Lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden: Wie der Kölner Sender am Donnerstag bekannt gab, sind die neuen Folgen des Kult-Formates ab 16. September, immer dienstags, 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen. Auf RTL+ soll die zehnte Staffel der Krawall-Show wie gewohnt bereits vorab zu sehen sein.

Von Jochen Horst bis Tara Tabitha – diese Promis ziehen ein!

Ebenfalls offiziell ist nun, welche Promi-Paare in diesem Jahr ins "Sommerhaus" in Bocholt-Barlo einziehen. So packt etwa Krimi-Star Jochen Horst ("Balko", 63) gemeinsam mit seiner Frau Tina Horst (52) die Koffer. Reality-TV-Ikone Hanka Rackwitz (56, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!") bringt Lebensgefährte Pierre (54) mit. Und Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidat Ryan Wöhrl (23) hat seine Freundin Lina (25) im Gepäck.

Eine alte "Are You The One"-Bekannte von Ryan ist Influencerin Edda (24), die mit ihrem Freund Michael (27) anreist. Ebenfalls mit von der Partie sind "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37), die nach ihrer Teilnahme am Schwesterformat "Prominent Getrennt" in der Ausgabe von 2024 wieder zueinander gefunden haben.

Auch die nachrückenden Paare stehen längst fest!

Im "Sommerhaus der Stars" werden sie nicht nur auf das Reality-Pärchen Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) treffen, sondern auch auf das frischverliebte "Kampf der Realitystars"-Couple Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30). Auch Marvin Kleinen (30), der Bruder von Calvin Kleinen, ist in Begleitung seiner Partnerin Jennifer Degenhart (27) dabei. Als Nachrücker angekündigt wurden die beiden "Köln 50667"-Darsteller Pascal Zadow (28) und Louise Matejczyk (36) sowie Sarah Joelle Jahnel (36) und ihr Freund Ersin (37).

Eins haben alle antretenden Promi-Paare gemein: Sie wollen den Sieg und damit 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Im Vorjahr konnten sich die Reality-Stars Sam Dylan und Rafi Rachek im Finale durchsetzen.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
