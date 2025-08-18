Home News Star-News

Kurz nach Hochzeit: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie

Trauer um Jackie Bezos

Emotionaler Abschied: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie

18.08.2025, 16.40 Uhr
Amazon-Chef Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jacklyn "Jackie" Gise Bezos, die im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit in Miami verstarb. Zahlreiche Prominente bekundeten ihr Beileid auf Instagram.
Jeff Bezos mit Jacklyn Bezos
Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jacklyn Bezos, die im Alter von 78 Jahren verstorben ist.   Fotoquelle: 2021 Getty Images/Joe Raedle

Trauer bei Familie Bezos: Jacklyn "Jackie" Gise Bezos, die Mutter von Amazon-Chef Jeff Bezos ist tot. Sie starb nach langer Krankheit am Donnerstag in Miami, wie die Bezos-Familien-Stiftung bekannt gab.

Auf der Seite der Bezos-Familien-Stiftung wurde mitgeteilt, dass Jeff Bezos Mutter am Donnerstag friedlich in ihrem Haus in Miami eingeschlafen sei. 2020 wurde bei der damals 73-Jährigen eine Lewy-Body-Demenz festgestellt worden.

Es ist ein harter Schicksalsschlag für den 61-Jährigen, der erst vor wenigen Wochen noch seine extravagante Hochzeit mit Lauren Sánchez gefeiert hat. Auf Instagram nahm Jeff Bezos Abschied von seiner Mutter und widmetet ihr emotionale Zeilen: "Nach einem langen Kampf mit Lewy-Körper-Demenz ist sie heute verstorben, umgeben von so vielen von uns, die sie liebten – ihren Kindern, Enkelkindern und meinem Vater", schreibt Bezos dort und führt aus: "Ich weiß, dass sie in ihren letzten Augenblicken unsere Liebe gespürt hat. Wir alle hatten das große Glück, Teil ihres Lebens zu sein. Ich werde sie für immer in meinem Herzen bewahren."

Derzeit beliebt:
>>"Let's Dance"-Pannen, heimlicher Kuss: Evelyn Burdecki erzählt alles!
>>"Promi Big Brother" startet am 6. Oktober – erste Kandidaten stehen fest
>>Kelly Clarkson trauert: Ihr Ex-Mann Brandon Blackstock stirbt an Krebs
>>"The Walking Dead"-Star Kelley Mack mit nur 33 Jahren verstorben

Jackie Bezos brachte Sohn Jeff mit nur 17 Jahren zur Welt

Der Unternehmer betont, seine Mutter habe sich "mit Feuereifer auf die Aufgabe gestürzt, mich zu lieben, holte ein paar Jahre später meinen wunderbaren Vater ins Team und fügte dann meine Schwester und meinen Bruder zu ihrer Liste von Menschen hinzu, die sie lieben, beschützen und ernähren sollte."

Sein Statement beendete er mit den Worten: "Ich liebe Dich, Mama." Auch Ehefrau Lauren Sanchéz nahm Anteilnahme und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Wir werden sie so sehr vermissen!" Und auch andere Prominente bekunden unter dem Beitrag ihr Beileid. Schauspieler Antonio Banderas schreibt: "Mein tiefstes Beileid. Viel Kraft in diesen schweren Zeiten." Model Naomi Campell kommentiert: "Mein aufrichtiges Beileid an dich und deine Familie." Auch Schauspielerin Sharon Stone drückt ihr Mitgefühl aus und betont, sie habe ihre Mutter selbst erst vor Kurzem verloren.

"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Die 13. Staffel von "Promi Big Brother" startet im Oktober 2025. SAT.1 gab nun die ersten Teilnehmer bekannt. Mit dabei wird unter anderem ein einstiger RTL-"Bachelor" sein, der sich der Herausforderung des Containers stellt.
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny

Jackie Bezos wurde am 29. Dezember 1946 in Washington, D.C. geboren. Mit ihrer Familie zog sie als Kind nach Albuquerque, New Mexico, wo sie im Alter von 17 Jahren ihren ersten Sohn, Jeffrey, bekam. Von Jeffs Vater, Ted Jorgensen, trennte sie sich später.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Rückzugsort des Schlagerstars: So wohnt Anna-Carina Woitschack
Schlagerstar privat
Anna-Carina Woitschack verrät, wo ihr Rückzugsort ist.
Jimi Blue: Papa-Zeit mit Snow nach Versöhnung
Familienversöhnung
Jimi Blue Ochsenknecht
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Liebesfalle Internet: Die Maschen der Love Scammer
"37°: Alles Lüge, alles Fake – Liebesbetrug im Netz"
Alles Lüge, alles Fake - Liebesbetrug im Netz
Jeannine Michaelsen: Ein Leben ohne Likes
Nostalgie der 90er
Jeannine Michaelsen im Interview
Antonio Banderas' Aufstieg zur Hollywood-Ikone
65. Geburtstag
Antonio Banderas
Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Patrice Aminati kämpft gegen unheilbaren Krebs: "Die letzten Wochen waren schwer"
Sie bleibt optimistisch
Patrice Aminati
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Judith Rakers enthüllt kurioses ‚3nach9‘-Spiel mit Giovanni di Lorenzo!
Geheime Challenge
Judith Rakers
Millionärin kauft Plattenbau: Mels Reise in die Vergangenheit
"Mels Block"
Caro Cult im Interview
Deutschland im Digitalisierungsrückstand: Eine Schockierende Bilanz
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
"WISO-Dokumentation: Update überfällig. Wie digital ist die Wirtschaft?"
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
ARD-Doku enthüllt: Felix Brychs überraschendes Geständnis
Schiedsrichter-Doku
Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Stars mit Blut an den Händen: Diese Promis wurden zu Mördern!
Bizarre Experimente, Eifersucht oder Wahn
Mörderische Promis! Diese Stars haben einen Menschen getötet!
Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Er war liiert: So verliebten sich Jan Josef Liefers und Anna Loos
25 Jahre zusammen
Jan Josef Liefers und Anna Loos zählen zu Deutschlands bekanntesten Paaren.
Der emotionale Abschied von Wenders an Pina
"Pina – Ein Film von Wim Wenders"
Pina - Ein Film von Wim Wenders
Frida Kahlo: Die unsterbliche Künstlerin
"Terra X: Giganten der Kunst: Frida Kahlo"
Giganten der Kunst: Frida Kahlo
Wird der Junge seine Familie verraten?
"Tatort: Zerrissen"
"Tatort: Zerrissen"
Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
Harte Vergangenheit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
Ein fahrender Philosoph
"Tage mit Naadirah"
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Der Franz-Beckenbauer-Supercup
"ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München"
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft