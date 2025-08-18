Kurz nach Hochzeit: Jeff Bezos trauert um seine Mutter Jackie

Trauer bei Familie Bezos: Jacklyn "Jackie" Gise Bezos, die Mutter von Amazon-Chef Jeff Bezos ist tot. Sie starb nach langer Krankheit am Donnerstag in Miami, wie die Bezos-Familien-Stiftung bekannt gab.

Auf der Seite der Bezos-Familien-Stiftung wurde mitgeteilt, dass Jeff Bezos Mutter am Donnerstag friedlich in ihrem Haus in Miami eingeschlafen sei. 2020 wurde bei der damals 73-Jährigen eine Lewy-Body-Demenz festgestellt worden.

Es ist ein harter Schicksalsschlag für den 61-Jährigen, der erst vor wenigen Wochen noch seine extravagante Hochzeit mit Lauren Sánchez gefeiert hat. Auf Instagram nahm Jeff Bezos Abschied von seiner Mutter und widmetet ihr emotionale Zeilen: "Nach einem langen Kampf mit Lewy-Körper-Demenz ist sie heute verstorben, umgeben von so vielen von uns, die sie liebten – ihren Kindern, Enkelkindern und meinem Vater", schreibt Bezos dort und führt aus: "Ich weiß, dass sie in ihren letzten Augenblicken unsere Liebe gespürt hat. Wir alle hatten das große Glück, Teil ihres Lebens zu sein. Ich werde sie für immer in meinem Herzen bewahren."

Jackie Bezos brachte Sohn Jeff mit nur 17 Jahren zur Welt Der Unternehmer betont, seine Mutter habe sich "mit Feuereifer auf die Aufgabe gestürzt, mich zu lieben, holte ein paar Jahre später meinen wunderbaren Vater ins Team und fügte dann meine Schwester und meinen Bruder zu ihrer Liste von Menschen hinzu, die sie lieben, beschützen und ernähren sollte."

Sein Statement beendete er mit den Worten: "Ich liebe Dich, Mama." Auch Ehefrau Lauren Sanchéz nahm Anteilnahme und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Wir werden sie so sehr vermissen!" Und auch andere Prominente bekunden unter dem Beitrag ihr Beileid. Schauspieler Antonio Banderas schreibt: "Mein tiefstes Beileid. Viel Kraft in diesen schweren Zeiten." Model Naomi Campell kommentiert: "Mein aufrichtiges Beileid an dich und deine Familie." Auch Schauspielerin Sharon Stone drückt ihr Mitgefühl aus und betont, sie habe ihre Mutter selbst erst vor Kurzem verloren.

Jackie Bezos wurde am 29. Dezember 1946 in Washington, D.C. geboren. Mit ihrer Familie zog sie als Kind nach Albuquerque, New Mexico, wo sie im Alter von 17 Jahren ihren ersten Sohn, Jeffrey, bekam. Von Jeffs Vater, Ted Jorgensen, trennte sie sich später.