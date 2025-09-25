Zum dritten Mal Mama: So heißt Rihannas Tochter

Großes Babyglück bei Sängerin Rihanna (37) und ihrem Partner A$AP Rocky (36): Das Paar ist zum dritten Mal Eltern geworden.

2022 verkündete Rihanna das erste Mal, schwanger zu sein. Ihr erster Sohn, RZA Athelston (3), kam im Mai desselben Jahres zur Welt. Im August 2023 folgte Sohn Riot Rose (2). Mit ihrer dritten Schwangerschaft – die sie im Mai dieses Jahres auf der Met Gala öffentlich machte – konnte sich Rihanna auf eine Tochter freuen, die jetzt das Licht der Welt erblickte.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin ein Foto, dass sie in einem Bett zeigt. In ihrem Arm hält sie den neuen Familienzuwachs – und verrät in der Bildbeschreibung auch gleich den Namen ihrer Tochter: Rocki Irish Mayers. Das Paar hält also auch bei ihrem dritten Kind an einem Vornamen mit dem Buchstaben "R" fest. Dazu postet sie einige rosa Accessoires.

Rihanna und A$AP Rocky hofften auf ein Mädchen Rocki kam bereits am 13. September zur Welt, nun ließ Rihanna auch ihre rund 149 Millionen Follower an ihrem Familienglück teilhaben. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Beitrag über sieben Millionen "Gefällt mir"-Klicks und zahlreiche Glückwünsche.

Für das Paar dürfte damit ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen sein. In einem interview mit dem Magazin "Elle" verriet A$AP Rocky, dass das Paar nach zwei Söhnen dieses Mal auf eine Tochter hoffe. "Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Das hoffe ich wirklich. Wir beten für ein Mädchen", so betonte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers heißt.

