Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"

Seit zehn Jahren stehen die Ehrlich Brothers auf der Bühne und ziehen mit ihrer Magie Tausende in den Bann. Mit "Ehrlich Brothers DIAMONDS – Die große Jubiläumsshow" (Samstag, 27. September, 20.15 Uhr, im ZDF) feiern Andreas (47) und Chris (43) Ehrlich ihren Erfolg. Zusätzlich zeigt das ZDF die Doku "Backstage: Die Ehrlich Brothers – Die Magie hinter der DIAMONDS-Show" (ab Dienstag, 23. September, zu streamen und am Sonntag, 28. Dezember, 19.25 Uhr im TV).

Hinter der glitzernden Magie steckt echtes Bruderleben, und das ist nicht immer harmonisch. "Bei uns fliegen manchmal die Fetzen", gesteht Andreas Ehrlich jetzt in einem Interview mit der Agentur teleschau. Doch das sei "gut so". Er erklärt: "Wir haben ein absolut ehrliches Verhältnis zueinander." Der 47-Jährige schwärmt von dem unerschütterlichen Vertrauen zwischen den beiden: Er könne sich auf seinen Bruder Chris "blind" verlassen. "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann", erklärt der Magier.

"Leider hat er nur die ersten harten Jahre miterlebt" Die enge Beziehung der Brüder prägte bereits ihre Kindheit, so Ehrlich: "Unsere Eltern haben uns beigebracht, dass wir uns so zu verhalten haben, dass wir uns verstehen. Das steckt tief in uns drin." Auch heute verbringen die Magier noch "Urlaube gemeinsam".

Besonders emotional wird Andreas Ehrlich, wenn es um den verstorbenen Vater geht. Er sei eine "zentrale Figur" gewesen: "Als Lebensratgeber, als Visionär, was Illusions-Bauten betrifft. Inzwischen ist es zwölf Jahre her, dass er verstorben ist. Ich glaube, unser Papa hält da oben die Hand über uns, er ist immer mit dabei. Und er freut sich, wie es gelaufen ist." Vor zwölf Jahren starb er – zu früh, um den großen Durchbruch seiner Söhne mitzuerleben. "Leider hat er nur die ersten harten Jahre miterlebt", erzählt Andreas Ehrlich im Interview mit der Agentur teleschau. Er und sein Bruder haben ihren Eltern "unfassbar viel zu verdanken". Auch seine Kindheit hat der Magier "total unbeschwert" in Erinnerung.

Mitten im Jubiläumsstress zeigt Andreas Ehrlich: Hier funkelt nicht nur die Magie, sondern auch das Familienbündnis.

