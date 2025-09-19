Home News Star-News

Andreas Ehrlich über seinen Bruder: "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann"

Jubiläumsmagie

19.09.2025, 11.43 Uhr
Die Ehrlich Brothers blicken auf ein Jahrzehnt voller Magie zurück. Andreas Ehrlich spricht offen über die Dynamik zwischen den Brüdern und den Einfluss ihres Vaters.
Andreas (rechts) und Chris sind bereits seit 10 Jahren im Showgeschäft.   Fotoquelle: ZDF/Lisa Wassmann
Andreas (links) und sein Bruder Chris sind ein eingespieltes Team. Privat lebt Andreas gemeinsam mit seiner Frau als "Teil-Selbstversorger". Wie es dazu kam, verrät er im Interview.   Fotoquelle: 2015 Getty Images/Michele Tantussi
Seit zehn Jahren sind die Ehrlich Brothers in den großen Arenen unterwegs. Ihr Jubiläum feiern sie mit einem besonderen Programm: "DIAMONDS" ist ein Mix aus ihren besten Illusionen.Das ZDF zeigt "Ehrlich Brothers DIAMONDS- Die große Jubiläumsshow" aus der Dortmunder Westfalenhalle am Samstag, 27. September, um 20.15 Uhr.  Fotoquelle: ZDF / Ralph Larmann
Ein Zauberkasten für Kinder weckte ihre Leidenschaft für die Magie, inzwischen haben sie Fans auf der ganzen Welt: Die Brüder Andreas (links) und Chris Ehrlich, besser bekannt als Magier-Duo Ehrlich Brothers.  Fotoquelle: ZDF / Lisa Wassmann
Auch privat sind die Brüder Andreas (rechts) und Chris Ehrlich unzertrennlich. Was nicht heißt, dass es nicht manchmal kracht zwischen den beiden: "Bei uns fliegen manchmal die Fetzen", verrät Andreas (47) im Interview.   Fotoquelle: 2017 Getty Images/Andreas Rentz

Seit zehn Jahren stehen die Ehrlich Brothers auf der Bühne und ziehen mit ihrer Magie Tausende in den Bann. Mit "Ehrlich Brothers DIAMONDS – Die große Jubiläumsshow" (Samstag, 27. September, 20.15 Uhr, im ZDF) feiern Andreas (47) und Chris (43) Ehrlich ihren Erfolg. Zusätzlich zeigt das ZDF die Doku "Backstage: Die Ehrlich Brothers – Die Magie hinter der DIAMONDS-Show" (ab Dienstag, 23. September, zu streamen und am Sonntag, 28. Dezember, 19.25 Uhr im TV).

Hinter der glitzernden Magie steckt echtes Bruderleben, und das ist nicht immer harmonisch. "Bei uns fliegen manchmal die Fetzen", gesteht Andreas Ehrlich jetzt in einem Interview mit der Agentur teleschau. Doch das sei "gut so". Er erklärt: "Wir haben ein absolut ehrliches Verhältnis zueinander." Der 47-Jährige schwärmt von dem unerschütterlichen Vertrauen zwischen den beiden: Er könne sich auf seinen Bruder Chris "blind" verlassen. "Das ist etwas, das man sich nicht erkaufen kann", erklärt der Magier.

"Leider hat er nur die ersten harten Jahre miterlebt"

Die enge Beziehung der Brüder prägte bereits ihre Kindheit, so Ehrlich: "Unsere Eltern haben uns beigebracht, dass wir uns so zu verhalten haben, dass wir uns verstehen. Das steckt tief in uns drin." Auch heute verbringen die Magier noch "Urlaube gemeinsam".

Besonders emotional wird Andreas Ehrlich, wenn es um den verstorbenen Vater geht. Er sei eine "zentrale Figur" gewesen: "Als Lebensratgeber, als Visionär, was Illusions-Bauten betrifft. Inzwischen ist es zwölf Jahre her, dass er verstorben ist. Ich glaube, unser Papa hält da oben die Hand über uns, er ist immer mit dabei. Und er freut sich, wie es gelaufen ist." Vor zwölf Jahren starb er – zu früh, um den großen Durchbruch seiner Söhne mitzuerleben. "Leider hat er nur die ersten harten Jahre miterlebt", erzählt Andreas Ehrlich im Interview mit der Agentur teleschau. Er und sein Bruder haben ihren Eltern "unfassbar viel zu verdanken". Auch seine Kindheit hat der Magier "total unbeschwert" in Erinnerung.

Mitten im Jubiläumsstress zeigt Andreas Ehrlich: Hier funkelt nicht nur die Magie, sondern auch das Familienbündnis.

Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!
Dieter Bohlen, bekannt als "Pop-Titan" und DSDS-Jury-Chef, startet seine "Jetzt oder Nie"-Tournee mit neun Konzerten in Topform. Nach intensiven Trainingseinheiten auf Mallorca fühlt er sich fit. Der 71-Jährige verspricht ungeschminkte Eindrücke und Live-Erlebnisse ohne Playback.
Tournee-Start
Dieter Bohlen

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

