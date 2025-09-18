Home News Star-News

Helene Fischer: So verliebte sie sich in ihren Tänzer Thomas Seitel

Schicksalhafte Begegnung

18.09.2025, 13.54 Uhr
von Annika Schmidt
Helene Fischer und Thomas Seitel, ein Traumpaar der Schlagerwelt. So veränderte eine unerwartete Begegnung auf einer Tournee ihr Leben für immer.
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Helene Fischer und ihr Ehemann Thomas Seitel bei einem Kunststück in ihrer Show.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd

Zehn Jahre lang verkörperten Helene Fischer und Florian Silbereisen das Traumpaar der Schlagerszene – bis 2018 die plötzliche Trennung folgte. Noch im selben Jahr trat Thomas Seitel in das Leben der damals 41-Jährigen. Zufall? Oder vielleicht doch eine Fügung des Schicksals, denn ursprünglich war alles ganz anders vorgesehen. Der Tänzer hat erzählt, wie er und Helene Fischer tatsächlich zueinanderfanden – und wie aus dem allerersten Treffen eine große Liebe erwuchs.

Helene Fischer antwortet auf pikante Frage: „Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"
In einem Radiointerview plaudert Helene Fischer über eine persönliche Erinnerung mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen und spricht ihn direkt an.
Privatleben der Schlagerstars
Eigentlich hält sich Helene Fischer bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. In einer Radioshow hat die Schlagersängerin nun ihren Ex-Freund Florian Silbereisen direkt angesprochen.

So war das nicht geplant

Bei Helene Fischer verhalf die Schlager-Karriere auch zum privaten Glück. Als die Schlagersängerin 2018 auf Tour ging, wusste sie noch nicht, wie dieses Engagement ihr ganzes Leben verändert würde. Für ihre Konzerte buchte die 40-Jährige mehrere Tänzerinnen und Tänzer. Thomas Seitel sollte eigentlich nicht dabei sein.

Doch dann kam alles anders. "Eigentlich sollten die Atherton Twins für Helenes Tournee gebucht werden", erzählt Thomas Seitel im Gespräch mit dem „Zeit-Magazin“. Doch die Zwillinge konnten nicht an der Tour teilnehmen und in den Shows tanzen. Obwohl die Atherton Twins Thomas Seitel nur aus dem Internet kannten, schlug das Tanz-Duo den 40-Jährigen als Ersatz vor. So bekam Thomas Seitel die Chance, auf der Bühne mit Helene Fischer zu stehen und sie hinter den Kulissen kennenzulernen. 



Florian Silbereisens Rückzugsort: Ein Blick auf sein Zuhause
Florian Silbereisen liebt das ruhige Leben abseits der Bühne. In Tiefgraben am Mondsee hat er seinen Rückzugsort gefunden, wo er die Natur genießt und Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick auf das Zuhause des Schlagerstars.
Privatleben
Der private Florian Silbereisen. An diesem Ort entflieht der Schlagerstar dem Trubel und macht es sich mit seiner Familie gemütlich.

Der große Moment von Helene & Thomas

Dabei gab es einen bestimmten Augenblick, der wahrscheinlich alles zwischen ihnen veränderte. "Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal hessisch geschwatzt hat. Ich guckte sie an: ‚Sag das noch mal.‘ Dann hat sie den Satz wiederholt, und ich habe gesagt: ‚Woher kannst du denn Hessisch babbeln?", verrät der 40-Jährige.

"'Isch komm da her‘. Da ist mir das Herz aufgegangen", beschreibt der Tänzer die schicksalhafte Begegnung weiter. Danach war Thomas Seitel klar, dass Helene Fischer die Frau für das Leben ist: "Gefühle kann man nicht steuern, höchstens unterdrücken, zumindest eine Zeit lang, aber dann überrollen sie dich umso heftiger". 

Single, aber mit Kinderwunsch – Beatrice Egli ganz offen
Die Spekulationen um das Liebesleben von Beatrice Egli reißen nicht ab. Nun hat die Schlagersängerin berichtet, wie es um ihre Baby-Pläne steht.
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Beatrice Egli

Wie versteht sich Helene Fischer mit Ex Silbereisen?

Helene Fischer und Thomas Seitel wohnen mit ihrer kleinen Tochter am bayerischen Ammersee. Es scheint, dass der Luftakrobat auch mit Florian Silbereisen ein gutes Verhältnis pflegt. Seit der Beziehung steht der Tänzer im Fokus der Öffentlichkeit. "Ich habe mich in eine wunderschöne, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Und: Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden", beschreibt der Wahl-Bayer sein Leben. 


Auch nach ihrer Trennung ist das Verhältnis von Helene Fischer und Florian Silbereisen innig. (Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt)

