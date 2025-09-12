Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"

Seit 1981 sticht das "Traumschiff" beim ZDF regelmäßig in See. Neben pittoresken Feriendestinationen bietet die beliebte Filmreihe auch verlässlich zwischenmenschliches Drama – und regelmäßig amouröse Geschichten. Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado blieb bis dato allerdings meist außen vor, wenn es um Liebesverstrickungen ging. "Im Liebesleben von Frau Dr. Jessica Delgado ist bislang ja nicht so richtig viel passiert", bestätigte Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, die 2021 auf dem "Traumschiff" anheuerte, gegenüber "web.de".

Weil sie sich mit ihrer Rolle aber danach sehne, habe sie hartnäckig bei den Verantwortlichen darum geworben, wie sie verriet: "Deswegen nerve ich unsere Produzentinnen und Produzenten immer." Nun hat die 43-Jährige damit Erfolg gehabt: "Jetzt darf ich zumindest mal flirten." Bei einem Mann an Bord scheint Fernandes aber bereits die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass ihre Rolle Jessica bei ihm landen kann: Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen). "Dem hab' ich ja schon zugezwinkert, hier und da mal. Aber da kommt nichts zurück", klagte Fernandes.

"Passiert eher bei anderen": Collien Fernandes hofft auf amouröse Verstrickungen Generell habe die ZDF-Filmreihe Luft nach oben, was romantische Beziehungen zwischen den "Traumschiff"-Bediensteten angeht, befand Fernandes: "Beim Main-Cast geht nicht so richtig viel. Das passiert eher bei den anderen." Weniger Zurückhaltung gebe es bei Episodenrollen. Deswegen bedauerte sie: "Wir dürfen vielleicht mal ein bisschen flirtig gucken."

Privat ist Collien Fernandes seit kurzem wieder Single. Anfang September gaben Fernandes und ihr Ehemann Christian Ulmen offiziell ihre Trennung bekannt. In einem Statement, das der "Bild" vorlag, ließen sie verlauten: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen."

