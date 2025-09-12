Home News Star-News

Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"

Neue Romantik

Collien Fernandes auf dem Traumschiff mit neuer Regel: "Darf endlich flirten"

12.09.2025, 09.06 Uhr
Collien Fernandes, frisch getrennt von Christian Ulmen, erlebt auf dem "Traumschiff" amoröse Abenteuer. Als Dr. Jessica Delgado kämpft sie um mehr Romantik im ZDF-Dauerbrenner.
"Das Traumschiff"
Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) heuerte 2021 auf dem "Traumschiff" an.  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling
D"as Traumschiff"
Collien Fernandes hat wenig Hoffnungen, dass sich ihre Rolle Dr. Jessica Delgado und Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) näherkommen.  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling

Seit 1981 sticht das "Traumschiff" beim ZDF regelmäßig in See. Neben pittoresken Feriendestinationen bietet die beliebte Filmreihe auch verlässlich zwischenmenschliches Drama – und regelmäßig amouröse Geschichten. Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado blieb bis dato allerdings meist außen vor, wenn es um Liebesverstrickungen ging. "Im Liebesleben von Frau Dr. Jessica Delgado ist bislang ja nicht so richtig viel passiert", bestätigte Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes, die 2021 auf dem "Traumschiff" anheuerte, gegenüber "web.de".

Weil sie sich mit ihrer Rolle aber danach sehne, habe sie hartnäckig bei den Verantwortlichen darum geworben, wie sie verriet: "Deswegen nerve ich unsere Produzentinnen und Produzenten immer." Nun hat die 43-Jährige damit Erfolg gehabt: "Jetzt darf ich zumindest mal flirten." Bei einem Mann an Bord scheint Fernandes aber bereits die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass ihre Rolle Jessica bei ihm landen kann: Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen). "Dem hab' ich ja schon zugezwinkert, hier und da mal. Aber da kommt nichts zurück", klagte Fernandes.

"Passiert eher bei anderen": Collien Fernandes hofft auf amouröse Verstrickungen

Generell habe die ZDF-Filmreihe Luft nach oben, was romantische Beziehungen zwischen den "Traumschiff"-Bediensteten angeht, befand Fernandes: "Beim Main-Cast geht nicht so richtig viel. Das passiert eher bei den anderen." Weniger Zurückhaltung gebe es bei Episodenrollen. Deswegen bedauerte sie: "Wir dürfen vielleicht mal ein bisschen flirtig gucken."

Derzeit beliebt:
>>Walter Sittler über seine Lebensphilosophie: "Eitelkeit ist eine Form von Dummheit"
>>"Goldene Henne": Die Jubiläumsshow mit zwei Neulingen in der Moderation
>>"An einem Tag im September": Kritik zum Kammerspiel über die Beziehung von Adenauer und De Gaulle
>>"Rosenheim-Cops": Marisa Burger mit schweren Vorwürfen gegen das ZDF!

Privat ist Collien Fernandes seit kurzem wieder Single. Anfang September gaben Fernandes und ihr Ehemann Christian Ulmen offiziell ihre Trennung bekannt. In einem Statement, das der "Bild" vorlag, ließen sie verlauten: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben. Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen."



Neue Haare, neues Glück: Collien Fernandes überrascht nach Liebes-Aus
Nach der überraschenden Trennung von Christian Ulmen zeigt sich Collien Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis in Köln mit einem neuen Look und voller Zuversicht.
Neuanfang
Collien Fernandes

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Beatrice Egli auf Männersuche: Das darf ihr Traummann auf keinen Fall haben!
Schlagersängerin im Interview
Davor hat Beatrice Egli schreckliche Angst!
Neue Haare, neues Glück: Collien Fernandes überrascht nach Liebes-Aus
Neuanfang
Collien Fernandes
Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger
"Der Deutsche Fernsehpreis 2025"
Das Beste aus TV und Streaming - Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Barbara Schönebergers Liebesleben: Alle Männer an ihrer Seite
Private Details
Barbara Schöneberger
„Aktenzeichen XY“: Diese Fälle zeigt das ZDF im September
True Crime
Rudi Cerne
Walter Lehnertz wird politisch: „Situation ist für viele schlimm“
„Bares für Rares“-Urgestein
Walter Lehnertz schaut ernst.
Helene Fischer überrascht Fans: Das hat sie nach der Babypause vor!
Große Pläne
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
Wohnungsnot, Wut, Proteste: Wie viel Tourismus verträgt die Welt?
"Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?"
Urlaubslust und Reisefrust
Der Totenwald und seine grausamen Geheimnisse
"Das Geheimnis des Totenwaldes (1)"
Das Geheimnis des Totenwaldes
Krebsschicksal und Fernsehpreis: Burkhard Kress rührt Deutschland
Ergreifende Reportage
Burkhard Kress
Das Kinofest 2025 – Großer Filmgenuss für kleines Geld
Tipp für das Wochenende
Ein leerer Kinosaal
Basketball-EM 2025: Wer überträgt das Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland?
Sport-Highlight
Dennis Schröder mit einem Basketball
Beatrice Egli: So viel verdient der Schlagerstar wirklich!
Ihr Vermögen
Beatrice Egli verdient viel Geld – und wohnt trotzdem bescheiden.
Günther Jauch mit Krücken bei „Wer wird Millionär“
Große Sorgen um TV-Moderator
Günther Jauch
Versöhnung bei den Royals? Harry und Charles mit überraschender Tea time
Britische Royals
Prinz Harry und König Charles III.
Penthouse im Nobelviertel: Das ist das neue Zuhause von Verona Pooth
Neuer Abschnitt
Franjo, Verona und Rocco Pooth beim "Let's Dance"-Finale 2025.
Fauxpas von Barbara Schöneberger beim "Fernsehpreis": "Wer ist Thomas?"
Verwechslung
Deutscher Fernsehpreis 2025
Schlager vs. Satire: Stefan Mross erneut die Zielscheibe von "TV total"
Satire
Stefan Mross
"Ich will kein alter weißer Mann werden" - Walter Sittler
Im Interview
Walter Sittler im Interview
Uschi Bauer legt ihre Rente auf den Cent genau offen
„Nicht sehr üppig“
Uschi Glas auf der Bühne
Spannende Filme im September: Von Horror bis Komödie
Kino-Neustarts
Beule - Zerlegt die Welt
Giftige Beziehungen: Ein Psychothriller der besonderen Art
Prime-Serie
"Das Gift der Seele" | Prime Video
Altbekannter TV-Star ersetzt Dolly Buster bei ProSiebens "Deutschlands dümmster Promi"
Promi-Wechsel
Manni Ludolf
Enissa Amani auf Mission: Mit Greta Thunberg Richtung Gaza
Hilfsflotte
Enissa Amani
„Krimi aus Passau“: Michael Ostrowski verrät Details über die neuen ARD-Fälle
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
"Das Überleben der Langsamsten": Faulheit als Erfolgsrezept?
Schnell sein ist überbewertet!
Das Überleben der Langsamsten
"LAUGH STORIES": Chris Tall – Comedy im XXL-Format
LAUGH STORIES
LAUGH STORIES
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau": Darum geht's im neuen Film mit Michael Ostrowski
Spannung in Passau
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"