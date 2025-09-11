Home News Star-News

Penthouse im Nobelviertel: Das ist das neue Zuhause von Verona Pooth

11.09.2025, 12.21 Uhr
von Charlotte Leutloff
Verona Pooth (57) ist nach Dubai ausgewandert. Das gab die Werbeikone vor Kurzem bekannt. Die Familie ist bereits in ihrer neuen Traumwohnung angekommen, doch wie luxuriös leben sie in ihrer neuen Wahlheimat?
Franjo, Verona und Rocco Pooth beim "Let's Dance"-Finale 2025.
Franjo, Verona und Rocco Pooth beim "Let's Dance"-Finale 2025. Dort siegte der ältere Sohn Diego. Jetzt lebt die Familie in Dubai.

Von einem Luxusviertel ins Nächste – Verona Pooth ist samt Familie aus Meerbusch nahe Düsseldorf in das Viertel Al Barai in Dubai ausgewandert. In einem Interview mit der „Bunte“ verrät sie, wann die Möbel ankommen, wie ihre Wohnung eingerichtet werden soll und vor allem, was die Luxus-Wohnanlage sonst noch zu bieten hat.

Papa Franjo bleibt zurück

Primär ist Verona (57) mit ihrem jüngsten Sohn Rocco (14) nach Dubai gezogen. Ehemann und Familienvater Franjo (56) bleibt zunächst in Deutschland. Aus beruflichen Gründen sei er noch zu sehr eingebunden. Er ist nach Düsseldorf gezogen, die Familienvilla in Meerbusch soll erst einmal vermietet werden.

Aktuell sei geplant, dass er einmal im Monat zu seinen Liebsten nach Dubai reist. Andersherum sei Verona ebenfalls einmal im Monat für Drehs oder andere TV-Projekte in Düsseldorf. Der große Sohn der beiden, Diego (22), bleibt weiterhin für sein Studium in Berlin.

So viel Luxus bietet die Wohnung

Von Wohnung kann wohl kaum die Rede sein. Im Interview berichtet Verona von dem 500 Quadratmeter großen Penthouse mit Terrasse. Dieses soll „ganz in weiß gehalten werden“. Auf die Möbel muss die Familie aber noch etwas warten, die kommen erst in ein paar Wochen per Container an. Außerdem verfüge die Penthouse über einen „Traumblick“ über das Nobelviertel.



Weiter geht es mit dem Wohnkomplex an sich. Sie verrät, was es neben dem Penthouse noch zu entdecken gibt. Es soll einen Portier geben, ein eigenes Fitnessstudio und einen ganzen Wellness-Bereich mit Infinity-Pool. Hinzu komme ein ganzer Bereich für Kinder und Jugendliche, wo sie unter anderem Tischtennis, Airhockey und Billard spielen können. Sohn Rocco sei von der neuen Bleibe schon völlig begeistert. Absolut verständlich und durchaus beneidenswert, denn wer würde nicht gerne in einer Art 5-Sterne-Resort leben wollen?

Neues Land, neue Sprache

Verbunkern wollen sich die Pooths aber keinesfalls in ihrem Penthouse. Arabisch zu lernen ist für sie nämlich wie selbstverständlich. Zumindest die Grundlagen sollten sitzen, weswegen zwei Mal die Woche eine private Lehrkraft kommt, um Verona und Rocco die Basics beizubringen.

Beruflich ist Verona Testimonial bei „Dubai Finanz“ und arbeitet eng mit Gründer Eugen Zimbelmann zusammen. Außerdem investiert sie in Immobilien. Ihr Sohn komme in der Schule sehr gut klar, da er bereits fließend Englisch spricht. In Deutschland war er bereits auf einer internationalen Schule, jetzt besucht er die „Swiss International School Dubai“.

Wann die Möbel in Dubai ankommen und ob es bald Aufnahmen aus dem Penthouse der Pooths gibt, bleibt spannend.

Verona Pooth lächelt in die Kamera.

