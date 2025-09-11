Home News Star-News

„Nicht sehr üppig“: Uschi Bauer legt ihre Rente auf den Cent genau offen

„Nicht sehr üppig“

Uschi Bauer legt ihre Rente auf den Cent genau offen

11.09.2025, 10.40 Uhr
von Natasa Unkel
Die Sängerin Uschi Bauer hat mit „Ippen Media“ offen über ihre Rente gesprochen. Die gebürtige Münchnerin erzählt auch, wie sie mit dem ihr zur Verfügung stehenden Geld zurechtkommt und wie sie während ihrer Karriere für ihre Rente vorgesorgt hat.
Uschi Glas auf der Bühne
Uschi Glas auf der Bühne  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius

Vor etwa elf Jahren ging Uschi Bauer im Alter von 63 Jahren in Rente: „Da ich vorzeitig mit 63 Jahren in Rente gegangen bin, musste ich sogar zweimal Abschläge hinnehmen. Meine Rente von der Deutschen Rentenversicherung beträgt 1.300,57 Euro. Davon gehen ca. 620 Euro ab für die private Krankenkasse“, sagt die 74-Jährige. Dieser sei zwar „nicht sehr üppig“, läge "nur knapp über der Armutsgrenze" und große Sprünge seien bei ihnen nicht möglich, aber Bauer und ihr Mann leben in einem eigenen, schuldenfreien Haus und müssen keine Miete zahlen, daher „reicht es“.

 Knappe Rente für Uschi Bauer – trotz freiwilliger Vorsorge

Dabei habe sie schon früh für das Alter vorgesorgt, sagt Bauer: „Ich habe, seit es die KSK (Künstlersozialkasse) gibt, jahrzehntelang in diese freiwillig eingezahlt. Auch in die Pensionskasse für freie Mitarbeiter bei Funk und Fernsehen habe ich jahrzehntelang eingezahlt und freue mich jeden Monat über meine Rente.“

Bauer, die heute bei Passau lebt, feierte in den 1980er-Jahren große Erfolge: Mit Volksmusik-Titeln wie „Hand aufs Herz“ und die „Die kleine Bergkirche (Ave Maria)“ gelangen ihr Hits. Heute geht sie gemeinsam mit ihrem Mann leidenschaftlich gerne auf Reisen. Wie sie das machen, erklärt Bauer ebenfalls: „Meine diversen Urlaubsreisen muss ich allerdings von dem finanzieren, was wir ‚auf der hohen Kante‘ haben.“

Derzeit beliebt:
>>Kino-Neustarts: "Beule - Zerlegt die Welt", "The Long Walk - Der Todesmarsch" und "Honey Don't!"
>>Neu Prime-Serie: "Das Gift der Seele" begeistert mit Robin Wright und Olivia Cooke
>>Deshalb kämpft Schwimmstar Franzi van Almsick mit einer Essstörung
>>"Mission: Impossible - The Final Reckoning": Tom Cruise stellt mit brennenden Fallschirmsprüngen Weltrekord auf

 Uschi Bauer & ihr Mann: Ein starkes Team

Das Ehepaar ist seit mehr als 55 Jahren glücklich verheiratet und hat gemeinsam auch schwierige Zeiten gemeistert: Im Jahr 2018 wurde bei Uschi Bauer eine doppelseitige Lungenembolie festgestellt, in deren Folge sie einen Lungeninfarkt erlitt. Die Prognose der Ärzte war ernüchternd: „Die Ärzte meinten damals, dass ich nicht mehr ganz gesund werde. Bleibende Schäden seien die Folge. Singen und Jodeln werde ich nicht mehr können. So die Diagnose. Ich habe geweint vor lauter Verzweiflung. Ich dachte mir, ich werde es euch beweisen und habe mit dem Jodeln wieder angefangen“, sagte die Sängerin in einem Interview mit der Bild-Zeitung Ende 2024.



Uschi Bauer gelang daraufhin ein beeindruckendes Comeback mit einem Rekord für die Geschichtsbücher. Im Jahr 2020 stellte sie einen Weltrekord auf, der bis heute (Stand: 9. September 2025) ungebrochen ist: Mit 24 Tönen in nur einer Sekunde gilt sie seither als die schnellste Jodlerin der Welt.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktionswoche: Gesund durch die kalte Jahreszeit" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Sorge um Günther Jauch: Er kommt auf Krücken zu "Wer wird Millionär"
Beliebter Moderator
Günther Jauch auf Krücken im "Wer wird Millionär" Studio.
Charlie Sheen wird 60: Das wurde aus dem abgestürzten "Two and a Half Men"-Star
Nach Totalabsturz
aka Charlie Sheen
Nach Achillessehnenriss: ARD zeigt Doku über Benjamin Henrichs
"Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs"
Echtes Leben: Fußballprofi Benjamin Henrichs
Rückkehr von Unheilig: Neuer Song & große Tour nach TV-Auftritt!
Band-Comeback
Kopf der Band
Shania Twain: Die "Queen of Country-Pop" wird 60
Musik-Legende
Shania Twain
Andrea Kiewel mit bewegender Botschaft an Stefan Mross
Live im ZDF-"Fernsehgarten"
Emotionale Worte zum Auftakt des ZDF-"Fernsehgartens": Andrea "Kiwi" Kiewel (60) fühlt mit TV-Kollege Stefan Mross.
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Stars in Finanznöten: Die überraschenden Schuldenfälle der Prominenz
Prominente Pleiten
2009 war Katy Karrenbauer über einen Millionenbetrag verschuldet.
So gut verstehen sich Dieter Bohlen und Thomas Anders heute
Modern Talking
Das Popduo "Modern Talking" im Jahr 2000.
DSDS: Das waren die größten Aufreger-Momente von Dieter Bohlen!
Skandale und Comeback
Dieter Bohlen ist seit den DSDS-Anfängen mit dabei.
Altbekannter TV-Star ersetzt Dolly Buster bei ProSiebens "Deutschlands dümmster Promi"
Promi-Wechsel
Manni Ludolf
Enissa Amani auf Mission: Mit Greta Thunberg Richtung Gaza
Hilfsflotte
Enissa Amani
„Krimi aus Passau“: Michael Ostrowski verrät Details über die neuen ARD-Fälle
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Fernsehpreis 2025: Alle Infos zur Preisverleihung mit Barbara Schöneberger
"Der Deutsche Fernsehpreis 2025"
Das Beste aus TV und Streaming - Der Deutsche Fernsehpreis 2025
"Das Überleben der Langsamsten": Faulheit als Erfolgsrezept?
Schnell sein ist überbewertet!
Das Überleben der Langsamsten
"LAUGH STORIES": Chris Tall – Comedy im XXL-Format
LAUGH STORIES
LAUGH STORIES
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau": Darum geht's im neuen Film mit Michael Ostrowski
Spannung in Passau
"Der Rote Wolf. Ein Krimi aus Passau"
"Angriff auf unsere Kinder – Der Feind im Chat": RTL-Doku über die Gefahr im Netz
Cybergrooming
Angriff auf unsere Kinder
"WissenHoch2: Superkraft Motivation": Trainierbar wie ein Muskel?
Motivationsstrategien
Superkraft Motivation
Peinliche Panne! Judith Rakers verschickt Unterwäsche-Fotos
Dating-Missgeschick
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Wird RTL beim Fernsehpreis 2025 der große Sieger des Abends?
18 Nominierungen
Deutscher Fernsehpreis 2025
Barbara Schönebergers Liebesleben: Alle Männer an ihrer Seite
Private Details
Barbara Schöneberger
Comedy-Ikone Otto Waalkes: Ehrenpreis beim Fernsehpreis 2025
Hohe Auszeichnung
Otto Waalkes trägt eine Kappe und lächelt.
„Aktenzeichen XY“: Diese Fälle zeigt das ZDF im September
True Crime
Rudi Cerne
Walter Sittler als Ermittler mit Demenz im ARD-Krimi
Gesellschaftskritik
Walter Sittler im Interview
Walter Lehnertz wird politisch: „Situation ist für viele schlimm“
„Bares für Rares“-Urgestein
Walter Lehnertz schaut ernst.
Beatrice Egli bekommt große Primetime-Show
Alle Informationen
Beatrice Egli (37) feiert ihr TV-Comeback zur besten Sendezeit! Schon im September wird gedreht - doch wann und wo läuft ihre beliebte Show?
Verwirrung um neue "Stefan Raab Show": Ist die Ankündigung ein Bluff?
Nach Ankündigung
Stefan Raab
Ein neuer Versuch: Stefan Raab bekommt neue RTL-Primetime-Show
Start schon nächste Woche
Stefan Raab
Diesen Weltstar würde Bill Kaulitz gerne daten
Heidi Klum soll vermitteln
Bill Kaulitz