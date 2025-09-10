Home News TV-News

Verwirrung um neue "Stefan Raab Show": Ist die Ankündigung ein Bluff?

Nach Ankündigung

Verwirrung um neue "Stefan Raab Show": Ist die Ankündigung ein Bluff?

10.09.2025, 11.14 Uhr
von Jens Szameit
Die aktuelle Programmankündigung für Raabs neue Show liest sich wie eine Kampfansage an ProSieben. Die wirkt auf den zweiten Blick aber nicht plausibel.
Stefan Raab
Stefan Raab hat mit der Ankündigung seiner neuen Show einige Verwirrung gestiftet.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Andreas Rentz
Sebastian Pufpaff
Sebastian Pufpaff kehrt am 19. August mit "TV Total" aus der Sommerpause zurück.  Fotoquelle: ProSieben/Willi Weber

Neue Fernsehsendungen werden in der Regel mit einigen Wochen Vorlauf angekündigt. Nicht zuletzt damit die Programmzeitschriften sie rechtzeitig abdrucken und ankündigen können. Bei Stefan Raabs neuer RTL-Show läuft das etwas anders. Nach einigen kryptischen Einlässen bei Instagram meldete sich Raab am Dienstagabend "mit einer guten und einer schlechten Nachricht" für die Fans von "Das Sommerhaus der Stars".

Die gute Nachricht sei: "Meine neue Show läuft jetzt Dienstag um 20.15 Uhr." Die schlechte: Das vom Entertainer offenbar nicht sehr geschätzte "Sommerhaus" (von Raab auch "Sonderhaus" genannt) laufe mit etwas Verspätung trotzdem.

Interessant ist an der Ankündigung ein semantisches Detail: Stefan kündigte an, die neue Sendung laufe "Dienstag". In der schriftlichen Einblendung seiner Äußerung heißt es hingegen, die Show laufe "dienstags". Letzteres würde darauf hindeuten, dass "Die Stefan Raab Show" jeden Dienstag ins Quoten-Duell mit Sebastian Pufpaffs "TV total" ginge.

Sebastian Pufpaff floh vor Stefan Raab – verfolgt der ihn jetzt auf den Dienstag?

Dabei war die einst von Raab erfundene ProSieben-Show Anfang des Jahres eigens vom Mittwoch auf den Dienstag gewechselt, um "Du gewinnst hier nicht die Million – bei Stefan Raab" auszuweichen. Ein letztlich überflüssiges Unterfangen. Raabs erste eigene Show-Reihe seit seinem TV-Comeback scheiterte beim Publikum krachend und wurde eingestellt. Nun also folgt ein neuer Anlauf.

Dass der jedoch wie suggeriert dauerhaft am Dienstagabend stattfindet, könnte ein Bluff von RTL sein. Blickt man in die Programmdaten für die Kalenderwoche 38, fällt zunächst auf, dass sich "Das Sommerhaus der Stars" nur um eine Viertelstunde verschiebt. Für Raabs Show-Premiere am 16. September live sind also nicht mehr als 15 Minuten eingeplant.

Vieles deutet auf den Mittwochssendeplatz hin

In der Woche darauf startet nach jetzigem Stand das "Sommerhaus" regulär um 20.15 Uhr. Auffällig ist, dass am Mittwochabend um 20.15 Uhr eine Sendung eingeplant ist, die sehr nach Platzhalter riecht: "Darüber lacht Deutschland – Die witzigste Zeitreise aller Zeiten", eine Wiederholung vom März 2025. Ähnlich unspektakulär liest sich die RTL-Mittwochsprimetime auch in der Folgewoche. Dabei ist das von Wiederholungen geprägte TV-Sommerloch eigentlich vorbei.

Der Schluss liegt nahe, dass Raabs neue Show auf demselben Sendeplatz wie seine alte laufen wird: mittwochs um 20.15 Uhr. Dies deckt sich mit Informationen, die "DWDL.de" in Erfahrung gebracht hat. Demnach sei nach dem 15-minütigen Vorklapp am kommenden Dienstag der eigentliche Start der "Stefan Raab Show" der 24. September. Das Medienmagazin spricht von einer Produktion im klassischen Late-Night-Look.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" finden Sie hier

