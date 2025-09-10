Home News TV-News

Pink Floyd bei ARTE: „Live at Pompeii“ & Doku über Syd Barrett

"Pink Floyd: Live at Pompeii"

Pink Floyd-Zeitreise bei ARTE: Kultfilm & Doku über Syd Barrett

10.09.2025, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
ARTE präsentiert den vollständig restaurierten Konzertfilm "Pink Floyd: Live at Pompeii" als TV-Premiere. Ein faszinierendes Zeitdokument aus dem Jahr 1971, das die Band in ihrer frühen Phase zeigt.
Pink Floyd: Live at Pompeii
Konzert ohne Publikum, aber vor dennoch beeindruckender Kulisse: Roger Waters von der Band Pink Floyd in Pompeji 1971. In den Ruinen des antiken römischen Amphitheaters führt die Band einige Songs auf. Dazwischen gibt es Interviews und Studioszenen. Gezeigt wird die in Bild und Ton vollständig restaurierte Kinofassung von 2025.  Fotoquelle: Sony Music Entertainment
Pink Floyd: Live at Pompeii
Der Konzertfilm "Pink Floyd: Live at Pompeii" zeigt die band bei einem Auftritt im Amphitheater von Pompeji. Die Band spielte im Oktober 1971 unter anderem die Songs "Echoes", "Careful With That Axe, Eugene" und "One Of These Days".  Fotoquelle: Sony Music Entertainment
Die Geschichte von Syd Barrett & Pink Floyd - Have You Got It Yet?
Der Dokumentarfilm "Have You Got It Yet?" analysiert feinfühlig und geduldig die komplexe Beziehung zwischen Pink Floyd und ihrem Gründungsmitglied Syd Barrett. Viele Interviews führte ein mittlerweile verstorbener Intimus der Band, ihr Albumcover-Designer Storm Thorgerson.  Fotoquelle: yd Barrett Music Ltd.
Die Geschichte von Syd Barrett & Pink Floyd - Have You Got It Yet?
Der Künstler, der im Nichts verschwand: Nach dem frühen Ende bei Pink Floyd wurde deren Gründer und kreativer Kopf Syd Barrett zu einem Mysterium.  Fotoquelle: © Aubrey Powell/Hipgnosis
Die Geschichte von Syd Barrett & Pink Floyd - Have You Got It Yet?
Syd Barrett gilt als kreativer Kopf und Mitbegründer der Band Pink Floyd. Wegen seines Drogenkonsums und psychischer Probleme musste er die Band früh verlassen. Er tauchte danach unter - und verstarb mit 60 Jahren. Von seinen Bandkollegen wird er bis heute bewundert.  Fotoquelle: Pink Floyd Archive
Die Geschichte von Syd Barrett & Pink Floyd - Have You Got It Yet?
Die Urbesetzung von Pink Floyd bei ihrem ersten Foto-Shooting im April 1967 im Londoner Ruskin Park (von links): Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason und Syd Barrett.  Fotoquelle: Colin Prime/Jill Furmanovsky Archive

Natürlich kann der 1971 gedrehte Konzert- und Interviewfilm "Pink Floyd: Live at Pompeii" nicht mit modernen Hochglanz-Musikerporträts des Netflix-Zeitalters mithalten. Dennoch kam der Kultfilm von Regisseur Adrian Maben im Frühjahr 2025 noch einmal in die Kinos – in einer sorgfältig in Bild und Ton restaurierten Version. ARTE zeigt das 80 Minuten-Werk nun als TV-Premiere. Wer sich auf die Langsamkeit und das geradezu greifbar Historische des Films einlassen kann, dem winkt jedoch eine soundtechnisch brillante Zeitreise.

ARTE
Pink Floyd: Live at Pompeii
Dokumentarfilm • 10.09.2025 • 23:15 Uhr

Das Hadern und Fremdeln der Band mit sich selbst

Der Film entstand vor der Veröffentlichung von "The Dark Side Of The Moon", einem der meistverkauften Alben aller Zeiten, das 1973 erschien. Neben den Aufnahmen aus dem leeren Amphitheater mit ganzen Stücken wie "Echoes", "Careful With That Axe, Eugene" oder "One Of These Days" sieht man Roger Waters, Dave Gilmour, Richard Wright und Nick Mason zwischendurch bei Aufnahmesessions zum kommenden Superalbum und Interviews, die auch das Hadern und Fremdeln der Band mit sich selbst und dem kommenden Status der Band als größte Rockshow des Planeten zeigt.

Mindestens ebenso interessant ist an diesem Pink Floyd-Abend bei ARTE der bereits um 21.40 Uhr ausgestrahlte Dokumentarfilm "Die Geschichte von Syd Barrett & Pink Floyd – Have You Got It Yet?" aus dem Jahr 2023. Die Filmemacher Roddy Bogawa und Storm Thorgerson forschen darin nach einer der mysteriösesten Figuren der Popgeschichte: dem frühen Mastermind und Gründungsmitglied Pink Floyds, Syd Barrett.

Derzeit beliebt:
>>Serienzuwachs bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars stoßen dazu
>>Mit 98 zu „Die Höhle der Löwen“: Opa Heinz landet Deal bei Frank Thelen
>>„An einem Tag im September“: Burghart Klaußner über Konrad Adenauer
>>Zwischen Liebe und Exil: Remarque und Dietrich im ARTE-Film

Das tragische Schicksal von Syd Barrett

Der bereits 2006 mit 60 Jahren verstorbene Musiker und Multikünstler prägte die Frühphase der Band und sorgte ab 1967 für deren erste Hits – damals noch als innovative Psychedelic-Popband. Wegen seines Drogenkonsums und psychischer Probleme musste Barrett die Band früh verlassen – und tauchte danach unter. Von seinen Bandkollegen wird er bis heute geliebt und verehrt. Der berühmte Pink Floyd-Song "Shine On You Crazy Diamond" vom Album "Wish You Were Here" (1975) ist Syd Barrett gewidmet.



Was "Die Geschichte von Syd Barrett & Pink Floyd – Have You Got It Yet?" so reizvoll macht, ist die sehr sensibel erzählte Spurensuche nach dem verschwundenen großen Popstar seiner Zeit durch Menschen, die ihn gut kannten. Der bereits 2013 verstorbene Grafikdesigner Storm Thorgerson, ein Intimus der Band und Schöpfer vieler berühmter Cover der Popgeschichte, führte viele der Gespräche, die bereits vor mehr als einem Jahrzehnt stattfanden. Roddy Bogawa machte 2023 diesen Film daraus. Es äußern sich die Bandmitglieder Roger Waters, Dave Gilmour und Nick Mason, dazu Ex-Freundinnen und andere Weggefährten Syd Barretts. Die Intimität und Trauer darüber, wie der sehr besondere Mensch Syd Barrett seinen Ruhm nicht vertrug und somit einer der vielleicht potentesten Künstler der Musikgeschichte nichts mehr zu deren Fortschreiben beitragen konnte, durchzieht die Atmosphäre vieler Gespräche.

Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
Florian Silbereisen kann auch spontan: Er ist für Esther Sedlaczek in der "Maus-Show" eingesprungen. Doch ganz reibungslos lief es nicht.
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.

In den englischen Tabloids war es zu Lebzeiten Syd Barretts gang und gäbe, dass man hin und wieder fragte: Was macht eigentlich Syd Barrett heute? So kursierten immer mal wieder Bilder eines unscheinbaren Mannes, der auf dem Fahrrad durch seinen Heimatort Cambridge fuhr und ansonsten wenig mit der Außenwelt kommunizierte. "I Know Where Syd Barrett Lives" hieß ein schöner Song der Band Television Personalities, die das Mysterium des frühen Pink Floyd Masterminds 1981 in Musik verwandelte. Wer den nun bei ARTE gezeigten, starken Dokumentarfilm über Syd Barrett anschaut, lernt durch die Augen seiner Buddys und Zeitgenossen einen besonderen Menschen und Künstler kennen.

Pink Floyd: Live at Pompeii – Mi. 10.09. – ARTE: 23.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Jackie Kennedy: Von der First Lady zur Legende
"Jackie: Die First Lady"
Jackie: Die First Lady
ARTE-Doku zeigt Essensgeschichte
"Essen. Macht. Geschichte"
Essen. Macht. Geschichte
Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?
"In Wahrheit – Für immer Dein"
"In Wahrheit - Für immer Dein"
ZDF zieht den Stecker - damit ist jetzt Schluss beim Sender!
Umstellung
ZDF
Hackerangriff auf deutsche Krankenhäuser: Die Whistleblowerin deckt auf
"Die Whistleblowerin"
"Die Whistleblowerin"
"Mythos Albert Schweitzer": Doku beleuchtet den Humanisten kritisch
Ein Visionär mit Schattenseite
Das Urwaldkrankenhaus - Mythos Albert Schweitzer
Putins Angstgegner: Doku zeigt das riskante Leben des Christo Grozev
"Putins Giftmischer"
Putins Giftmischer
Ein Sommer mit Hindernissen
"Roter Himmel"
"Roter Himmel"
Leuchtende Tricks der Natur: Doku zur Fluoreszenz im Tierreich
Farbenpracht
Leuchtende Natur - Fluoreszenz als Verführungsstrategie
Geheimdokumente enthüllen: Dritter Weltkrieg wegen Ressourcen?
"Nahrung für alle? – Der geheime Krieg um unsere Ressourcen"
Nahrung für alle?
West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!
Preisverleihung geplatzt
Donald Trump
„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Politik-Panne
"Deutschlands dümmster Promi"
Chris Wackert & Steffi Brungs: Karriere-Paar bricht mit Klischees
Moderne Rollenverteilung
Chris Wackert und Stephanie Brungs
Schockierende Enthüllungen: Was Frank Rosin nicht im TV zeigen kann
"Rosins Restaurants"
"Rosins Restaurants"
Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr
"7 Richtige" floppt erneut
Wer wird Millionär?
RTL+ statt Primetime: VOX streicht Doku-Reihe nach Quoten-Flop
Programmänderung
"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku"
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Helene Fischer überrascht Fans: Das hat sie nach der Babypause vor!
Große Pläne
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
Ein Roadmovie durch die Autokrise Deutschlands
"ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe"
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Wohnungsnot, Wut, Proteste: Wie viel Tourismus verträgt die Welt?
"Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?"
Urlaubslust und Reisefrust
Kein Pass, keine Rechte: Der unsichtbare Alltag von Staatenlosen
"37°: Staatenlos – Kein Pass, keine Rechte"
Staatenlos - Kein Pass, keine Rechte
Nach 5 Jahren Pause: Mercedes Müller zurück bei „Oktoberfest 1905“
Fortsetzung von "Oktoberfest 1900"
"Oktoberfest 1900"
„The Paper“ bei Sky: Domhnall Gleeson im Mockumentary-Spin-off
Bedeutung des Journalismus'
Domhnall Gleeson
„Es tut mir im Herzen weh“: Jochen Schropp über Ehe-Krise mit Norman
Trennung auf Zeit
Jochen Schropp
Heimkino-September: „Bambi“, „Hurry Up Tomorrow“ & „Ugly Stepsister“
DVD-Neuerscheinungen
"Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde"
Leichtathletik-WM 2025 in Tokio: Zeiten und Übertragungen im Überblick
Medaillenchancen
Malaika Mihambo
Dieses Mutter-Sohn-Gespann gewinnt „Schlag den Star“ – So spannend war das Duell
Familien-Duell
Franjo, San Diego und Verona Pooth.