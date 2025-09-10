Home News TV-News

„Tatort“-Flops: Das waren die schlechtesten Folgen aller Zeiten!

„Tatort"-Flops

Quoten-Garant „Tatort“? Das waren die schlechtesten Folgen aller Zeiten

10.09.2025, 10.47 Uhr
von Natasa Unkel
Der "Tatort" gilt als Quotengarant, doch nicht alle Folgen waren erfolgreich. Einige Episoden enttäuschten die Zuschauer durch schwache Drehbücher oder kontroverse Inhalte. Eine Übersicht über die größten Flops und Giftschrank-Folgen.
Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, r.) ermittelten im "Tatort: Mord unter Misteln", der am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 ausgestrahlt wurde - und die schlechteste TV-Quote seit 23 Jahren einfuhr.
Die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, l.) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, r.) ermittelten im "Tatort: Mord unter Misteln", der am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 ausgestrahlt wurde - und die schlechteste TV-Quote seit 23 Jahren einfuhr.  Fotoquelle: BR/X Filme/Hagen Keller

Obwohl der „Tatort“ recht zuverlässig für Traumquoten beim Ersten sorgt – so gibt es doch einige Folgen, die im Laufe der Jahrzehnte das Ziel verfehlt haben. Während für einige Folgen schlechte Einschaltquoten als Indikator für einen Flopp gelten, liegen die Gründe bei anderen Folgen in der Qualität der Geschichte, einem schwachen Drehbuch oder einer missglückten Umsetzung.

Diese Folgen enttäuschten mit ihren TV-Quoten

„Auf dem Kriegspfad“ von 1999 gilt so als schlechteste Tatort-Folge überhaupt – mit gerade einmal 4,07 Millionen Zuschauern lieferte das Leipziger Ermittler-Team bestehend aus Peter Sodann und Bernd Michael Lade aus Leipzig die niedrigste Quote überhaupt. Im Nachhinein waren die beiden Ermittler wohl auch das schlechteste Team der „Tatort“-Geschichte: Mit „Bomben für Ehrlicher“ von 1995 mit nur 4,7 Millionen Zuschauern und „Todesangst“ (1999) mit 4,94 Millionen Zuschauern sind die beiden noch zwei Mal in der Liste der gefloppten Tatort-Folgen zu finden.

Mit „Schlüssel zum Mord“ von 1997 und nur 4,45 Millionen Zuschauern sind auch Winfried Glatzeder und Robinson Reichel als Berliner Ermittler in der Liste vertreten. Dicht gefolgt von dem Wiener Fall „Elvis lebt!“ aus dem Jahr 2002 mit 4,47 Millionen Zuschauern mit Harald Krassnitzer.

Derzeit beliebt:
>>In dieser deutschen Disney-Serie veräppeln sich Schauspielstars selbst
>>Eli Wasserscheid über den ersten Franken-"Tatort" ohne Dagmar Manzel
>>So krass hat sich Barbara Schöneberger verändert: Hättest du sie erkannt?
>>"Tatort: Flash": Hat sich der Münchner Krimi mit Miroslav Nemec gelohnt?

In jüngerer Vergangenheit war der Tatort vom zweiten Weihnachtstag 2022 eine Enttäuschung: Die Folge „Mord unter Misteln“ lieferte die schlechteste Quote seit 23 Jahren. Und so wollten nur 4,09 Millionen Zuschauer den Kommissaren Ivo Batic Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) dabei zusehen, wie sie bei einem Krimidinner einen Mord auf einem englischen Landsitz an Heiligabend 1922 lösen.



Folgende „Giftschrank“-Folgen werden nicht mehr ausgestrahlt

Neben den Folgen mit schlechten Einschaltquoten gibt es auch noch die sogenannten „Giftschrank“-Folgen: Diese Tatort-Folgen haben senderintern einen Sperrvermerk erhalten – fünf sind es insgesamt. Sie dürfen seit ihrer Erstausstrahlung nicht mehr gezeigt werden. Das hat aber nicht unbedingt mit der Qualität der Filme zu tun, sondern kann unterschiedliche Gründe haben. So wird die Folge „Mit nackten Füßen“ (HR, 9. März 1980) nicht mehr ausgestrahlt, da es in dem Film heißt, Epilepsie sei eine Geisteskrankheit und Epileptiker würden überdurchschnittlich häufig zu Gewalttätigkeit neigen. Beides war bereits im Ausstrahlungsjahr 1980 wissenschaftlich widerlegt.

„Der Fall Geisterbahn“ (HR) erreichte am 12. März 1972 eine Einschaltquote von 59 Prozent. Er darf nicht mehr gezeigt werden, da die Lizenzrechte unklar sind: Die Produktionsfirma Horst Film Berlin hatte nach der Erstausstrahlung Konkurs angemeldet. Der Hessische Rundfunk sieht daher bis zur Klärung von Wiederholungen dieser Folge ab. Seit 53 Jahren scheint sich aber hier nichts getan zu haben. „Tod im Jaguar“ (SFB) wurde am 9. Juni 1996 erst- und letztmals ausgestrahlt. Der Film war in die Kritik geraten, weil der SFB eine missverständliche Pressemitteilung mit als „antijüdisch“ kritisierten Passagen verbreitet hatte. Außerdem wurde die Darstellung von jüdischen Geschäftsleuten kritisiert.

Lilly Becker auf dem Playboy-Cover: Deshalb ließ sie sich ablichten
Lilly Becker ist das Cover-Model der Oktober-Ausgabe des Playboy. Im Interview spricht sie über Selbstliebe und ihren öffentlichen Wandel.
Selbstbewusstsein
Lilly Becker

„Krokodilwächter“ (SFB) erntete nach der Erstausstrahlung vernichtende Kritiken und wurde daher ein einziges Mal am 10. November 1996 gezeigt. So schrieb TV Spielfilm damals: „Miese Skripte, trüber Video-Look: Die oft brutalen Berlin-Krimis erwarben zu Recht den Ruf, in der falschen Liga zu spielen“ und schlussfolgerte „unterbietet das Niveau der Reihe ohne Mühe“. Der damalige Medienbeauftragte der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Hans-Otto Wilhelm beschrieb den Tatort als „brutal, sexistisch und menschenverachtend“ mit „unerträglich wirkenden Gewaltszenen“, die besonders dann „verwerflich“ seien, wenn Frauen „Sex und Gewalt in demütigender Weise über sich ergehen lassen müssen“.

Nicht mehr gezeigt wird auch „Wem Ehre gebührt“ (NDR). Nach der Ausstrahlung am 23. Dezember 2007 gab es Proteste von Aleviten in Berlin und Köln aufgrund der inzestuösen Darstellung einer alevitischen Familie in der Folge der Krimireihe.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Shailene Woodley auf Mörderjagd im ZDF-Krimi
"Catch the Killer"
"Catch the Killer"
Finale in Brokenwood: Ein alter Fall und ein Doppelmord
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Eine tödliche Feier
Goldschmiedin erschossen: Mord aus Eifersucht?
"In Wahrheit – Für immer Dein"
"In Wahrheit - Für immer Dein"
"Club der roten Bänder" ist zurück: Neue Gesichter, alte Erfolgsformel
Erfolgsserie kehrt zurück
"Club der roten Bänder - Die neue Generation"
Dortmunder "Tatort" verliert eine Hauptfigur – schon wieder
Nach nur fünf Jahren
Jörg Hartmannn (Rolle Peter Faber), Alina Strotkamp (Bavaria Fiction), Lucia Staubach (Produzentin Bavaria Fiction), Torsten C. Fischer (Regie), Andreas Köhler (Bildgestaltung), Alessija Lause (Ira Klanić), Stefanie Reinsperger (Rosa Herzog), Malick Bauer
Finanzthriller feiert TV-Comeback: 3sat zeigt preisgekrönte Serie
"Bad Banks"
Bad Banks
Ein Zwillingsmord im Erzgebirge: So war der ZDF-Krimi mit Lara Mandoki
"Erzgebirgskrimi – Über die Grenze"
Erzgebirgskrimi - Über die Grenze
"The Diplomat": Darum geht's im ZDF-Krimi mit Sophie Rundle
Diplomatin in Barcelona
The Diplomat
Der mysteriöse Fall des Kai Korthals: Kritik zum ARD-Krimi mit Lars Eidinger
"Tatort: Borowski und der stille Gast"
Tatort: Der stille Gast
"Tatort: Hochamt für Toni": So gut war der ARD-Krimi mit Fabian Hinrichs
Legendäre Krimireihe
Tatort: Hochamt für Toni
Lilly Becker auf dem Playboy-Cover: Deshalb ließ sie sich ablichten
Selbstbewusstsein
Lilly Becker
Nächstenliebe oder Missachtung des Rechtsstaates?
"Echtes Leben: Unter Druck – Pastorin Anja und das Kirchenasyl"
"Echtes Leben: Unter Druck - Pastorin Anja und das Kirchenasyl"
Fernsehpreis 2025: Barbara Schöneberger feiert TV & Streaming
"Das Beste aus TV und Streaming – Der Deutsche Fernsehpreis 2025"
Der Deutsche Fernsehpreis 2025
Kunstraub-Komödie im Ersten: Wiener Klimt-Klamauk mit Starbesetzung
"Alles Schwindel"
Alles Schwindel
Pink Floyd-Zeitreise bei ARTE: Kultfilm & Doku über Syd Barrett
"Pink Floyd: Live at Pompeii"
Pink Floyd: Live at Pompeii
Serienzuwachs bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars stoßen dazu
Frischer Wind, neue Intrigen
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
Mit 98 zu „Die Höhle der Löwen“: Opa Heinz landet Deal bei Frank Thelen
Altersrekord
Die Höhle der Löwen
West Point sagt Ehrung für Tom Hanks ab – Donald Trump jubelt!
Preisverleihung geplatzt
Donald Trump
„Deutschlands dümmster Promi“: Neue Blamage für Söder-Tochter
Politik-Panne
"Deutschlands dümmster Promi"
Chris Wackert & Steffi Brungs: Karriere-Paar bricht mit Klischees
Moderne Rollenverteilung
Chris Wackert und Stephanie Brungs
Schockierende Enthüllungen: Was Frank Rosin nicht im TV zeigen kann
"Rosins Restaurants"
"Rosins Restaurants"
Steffen Hallaschka chancenlos – RTL setzt auf Günther Jauch-Rückkehr
"7 Richtige" floppt erneut
Wer wird Millionär?
RTL+ statt Primetime: VOX streicht Doku-Reihe nach Quoten-Flop
Programmänderung
"Volle Kraft voraus - Die Kreuzfahrt-Doku"
Dieser "Tatort"-Star wird Eltons Nachfolger bei "Wer weiß denn sowas?"
Bekannter Ersatz
Wer weiß den sowas?
Helene Fischer überrascht Fans: Das hat sie nach der Babypause vor!
Große Pläne
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Dieser Fauxpas brachte Florian Silbereisen aus dem Konzept
"Die große Maus-Show"
Florian Silbereisen schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Gewaltattacke auf Krimi-Star: Warum jetzt die Polizei ermittelt
Schockierender Angriff
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn
Knut und die Geburtstagsüberraschung der besonderen Art
"Feste Feiern"
Feste Feiern
Ein Roadmovie durch die Autokrise Deutschlands
"ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug – Eine deutsche Liebe"
ARD Dokumentarfilm: Kraftfahrzeug - Eine deutsche Liebe
Wohnungsnot, Wut, Proteste: Wie viel Tourismus verträgt die Welt?
"Urlaubslust und Reisefrust – Wie viel Tourismus verträgt die Welt?"
Urlaubslust und Reisefrust